Не пощадили даже коттеджи. Посмотрели, как рядом с метро расчищают участок под многоэтажку
Минский частный сектор уменьшился еще на один квартал. Пока мы готовились к новогодним праздникам, на улице Волгоградской довольно оперативно снесли два ряда домов. Под бульдозер отправились и старые хаты, и довольно добротные постройки. Мы посмотрели, как сейчас выглядит участок недалеко от метро «Московская», который решено отдать под жилую застройку. Заодно напомним о том, что именно здесь собираются возвести.
Разговоры о ликвидации частной зоны вблизи улицы Волгоградской велись уже много лет. Впервые информация о сносе индивидуальных домов, расположенных между улицами Волгоградской, Короленко, Ватутина и Кутузова,
Информации о том, кому предложат квартиры в доме, пока нет. Но скорее всего (по примеру соседних строек от УКСа Советского района) на жилье в монолитной многоэтажке смогут претендовать не только очередники. Что ж, будем ждать выхода первой проектной декларации. Оттуда узнаем и стоимость квадратного метра в доме рядом со станцией метро «Московская».
