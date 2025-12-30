Не пощадили даже коттеджи. Посмотрели, как рядом с метро расчищают участок под многоэтажку

Источник материала: realt.by

Минский частный сектор уменьшился еще на один квартал. Пока мы готовились к новогодним праздникам, на улице Волгоградской довольно оперативно снесли два ряда домов. Под бульдозер отправились и старые хаты, и довольно добротные постройки. Мы посмотрели, как сейчас выглядит участок недалеко от метро «Московская», который решено отдать под жилую застройку. Заодно напомним о том, что именно здесь собираются возвести.



Разговоры о ликвидации частной зоны вблизи улицы Волгоградской велись уже много лет. Впервые информация о сносе индивидуальных домов, расположенных между улицами Волгоградской, Короленко, Ватутина и Кутузова, появилась еще в 2018 году. Изначально завершить проект предполагалось до конца 2023-го, однако стройка неоднократно переносилась из-за трудностей с компенсациями владельцам подлежащих сносу зданий.



Вот этот участок на карте:

Рядом с будущей стройкой располагается высотный жилой дом. Это – некогда проблемный долгострой от компании «Волынь», который пришлось достраивать госзастройщику в лице местного УКСа.



Новая жилая многоэтажка с коммерческими площадями и подземным паркингом появится рядом с уже заселенным домом. Уже известно, что это будет монолитно-каркасный дом на 16 этажей и 2 подъезда.



Сегодня подготовка площадки под стройку идет полным ходом. Основной объем частных домов уже снесен. Строителям осталось ликвидировать остатки одной деревянной хаты и вывезти весь мусор.







Отметим, что сперва были снесены дома в глубине квартала, а затем бульдозер добрался и до построек, выходящих фасадом на Волгоградскую. Кстати, среди домов прошлого века, тут были и не очень старые коттеджи. Но, как видим, техника не пощадила никого.



Внушительный строительный забор, как и паспорт объекта, уже заняли свои места. Из размещенной информации можно узнать, что стройка многоквартирного дома началась 25 ноября этого года, а завершить ее намерены в IV квартале 2027-го года.





В запроектированной на месте частного сектора высотке будет 150 квартир: 30 однушек, 90 двушек и 30 трешек. Всего – 9624 квадратных метра. Первые этажи дома займут встроенные помещения, а также колясочные.





Информации о том, кому предложат квартиры в доме, пока нет. Но скорее всего (по примеру соседних строек от УКСа Советского района) на жилье в монолитной многоэтажке смогут претендовать не только очередники. Что ж, будем ждать выхода первой проектной декларации. Оттуда узнаем и стоимость квадратного метра в доме рядом со станцией метро «Московская».