Таким Минск вы давно не видели. Наш фоторепортаж с морозных улиц

15.01.2026 14:49  
Источник материала: realt.by

Январь подарил нам прекрасную зиму – со снегом, морозами и даже солнцем, что редкость в наших широтах. Сегодняшний день в столице и вовсе претендует на звание «самого-самого». Наш фотокорреспондент поспешил запечатлеть всю эту белоснежно-кристальную красоту. Смотрим.


Перед нами – Троицкое предместье, Оперный театр, Немига. Холодно, но завораживающе прекрасно.






Кстати, вся эта красота на ветках деревьев, проводах и заборах – это не иней, а изморозь. Подобные отложения ледяных кристаллов возникают в морозную туманную погоду, какая и была минувшей ночью.







Конечно, выбраться на прогулку в разгар рабочего дня себе могут позволить немногие, но кажется, минчанам повезло. Синоптики обещают солнце и в ближайшие выходные.







Главное, одевайтесь потеплее!


 
 
Январь подарил нам прекрасную зиму – со снегом, морозами и даже солнцем, что редкость в наших широтах. Сегодняшний день в столице и вовсе претендует на звание...
 
От 3 до 115 тысяч долларов. Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском за прошлый год
﻿
﻿
﻿
