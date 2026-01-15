|
Таким Минск вы давно не видели. Наш фоторепортаж с морозных улиц
15.01.2026 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Январь подарил нам прекрасную зиму – со снегом, морозами и даже солнцем, что редкость в наших широтах. Сегодняшний день в столице и вовсе претендует на звание «самого-самого». Наш фотокорреспондент поспешил запечатлеть всю эту белоснежно-кристальную красоту. Смотрим.
