Таким Минск вы давно не видели. Наш фоторепортаж с морозных улиц

Январь подарил нам прекрасную зиму – со снегом, морозами и даже солнцем, что редкость в наших широтах. Сегодняшний день в столице и вовсе претендует на звание «самого-самого». Наш фотокорреспондент поспешил запечатлеть всю эту белоснежно-кристальную красоту. Смотрим.



Перед нами – Троицкое предместье, Оперный театр, Немига. Холодно, но завораживающе прекрасно.

Кстати, вся эта красота на ветках деревьев, проводах и заборах – это не иней, а изморозь. Подобные отложения ледяных кристаллов возникают в морозную туманную погоду, какая и была минувшей ночью.













Конечно, выбраться на прогулку в разгар рабочего дня себе могут позволить немногие, но кажется, минчанам повезло. Синоптики обещают солнце и в ближайшие выходные.













Главное, одевайтесь потеплее!

