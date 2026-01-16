|
«Местность небанальная, поэтому привлекательная». Как живется на улице Беды в Минске
Эту улицу в Советском районе проложили по местности, которая была известна как Комаровский выгон. В 1970-е годы тут началось многоэтажное строительство. Одна за одной возводились типовые девятиэтажные панельки. В 2000-е застройка продолжилась, и на месте частного сектора выросли десятки каркасных многоэтажек. До сих пор улица Леонида Беды продолжает активно развиваться. Здесь появляются современные жилые комплексы и стремительно обновляется инфраструктура. Realt побывал на ней и узнал у местных, что они думают о жизни здесь.
Улица Леонида Беды была названа в честь дважды Героя Советского Союза, советского летчика, генерала-лейтенанта авиации. Однако за почти пятьдесят лет ее существования несколько раз поднимался вопрос о смене «имени». Впервые с такой инициативой местные обратились в 2003 году после смерти Владимира Мулявина, который жил здесь в доме №13 и в честь которого, по мнению жителей, символично было бы назвать улицу. Однако Комиссия по наименованию и переименованию улиц и других составных частей города решила сохранить имеющееся название, посчитав, что переименование вызовет негодование ветеранов Великой Отечественной войны. Второй раз в интернете была организована петиция в 2016-м, но и она не изменила ситуацию.
С течением времени на улице расположились такие жилые комплексы, как «4 сезона», «Лира», «Комаровское кольцо». Недавно рядом
«У детей есть множество возможностей проводить время с пользой»
Практически десять лет Александр и его семья живут в одном из домов на Леонида Беды. В 2012-м они с женой приняли решение расширять жилплощадь. В результате нашли отличный вариант здесь.
- Моей жене было важно, чтобы новое жилье было в этом районе. Ранее у нас однушка находилась на Богдановича, недалеко от нее живет мать супруги. Поэтому, просматривая варианты, остановились на Леонида Беды. На то время наша двушка площадью 68 квадратов стоила 78 тысяч долларов. Смотря на теперешние цены, мы вообще удачно вложились. Жилье само по себе просторное – большие комнаты и кухня. Сдалось вовремя, без всяких нюансов. Только потом мы еще несколько лет делали ремонт, и в итоге заселились в свою двушку только в 2017-м, но до сих пор считаем ее отличным выбором, - рассказывает местный житель.
Мужчина уверен, что основное преимущество жизни здесь заключается в самом микрорайоне. «Я бы посоветовал рассматривать варианты на этой улице тем, кто желает, чтобы хорошие качественные места были сосредоточены в одном месте. При этом здесь не промзона, но и не центр, хотя до него рукой подать. Хочешь новое жилье или более привычное, типовое, то можно найти любой вариант. Район спальный, тихий и спокойный. До Немиги или проспекта Независимости на общественном транспорте можно добраться за десять минут», - замечает он.
Александр отмечает, что по большей части местность привлекает молодые семьи. «Вокруг все активно развивается, люди разного возраста здесь могут найти себе интересный вариант для времяпрепровождения. Для детей тут огромное количество детских садов и школ. Плюс на пересечении с Некрасова находится образовательный центр. Есть детские студии, недалеко, вдоль улицы Восточная, игровые площадки. Там часто родители с детьми гуляют. В общем, у детей есть множество возможностей проводить время с пользой. Зимой, кстати, в такие снега, как сейчас, возле 53-й школы, которая на возвышенности расположена, дети часто с горки катаются. У меня дочь в детстве там часто проводила время, каталась по 4-5 часов», - вспоминает мужчина.
Что касается молодых людей, то для них, как утверждает местный житель, здесь тоже удобно вести активную жизнь, всегда найдется, чем заняться. «Как раз возле наших домов сосредоточено самое большое количество разных мест. Есть тут тренажерный зал, кафе и кофейни, салоны красоты, разные магазины с плиткой, дверями. За продуктами можно еще и в ТЦ Рига подъехать, он совсем близко. Недалеко от нас есть еще центр, где можно сделать все УЗИ. И ехать никуда не надо. Для людей, которые в принципе ленятся куда-то выезжать, на этой улице все необходимое под боком», - подчеркивает он.
Для пенсионеров, по мнению Александра, жилье здесь можно выбирать потому, что тут очень спокойно.
Обращает внимание мужчина и на интересную организацию пространства возле домов. «По этой улице, как минимум, два двора закрытого типа. Они огорожены заборами, и посторонние во внутреннюю часть попасть не смогут. Такой формат актуален для тех, кто ценит свою безопасность. Хотя, как мне кажется, какой бы дом здесь не выбрал, все равно будешь чувствовать себя спокойно. Кстати, в таких домах люди наводят уют, забоятся о месте, где живут, часто к праздникам красиво украшают. Мы как-то обсуждали это с дочкой и пришли к мнению, что это такая своеобразная Новая Боровая, только в центре города», - замечает он.
Местный житель убежден, что жизнь в таких районах хороша тем, что они дают возможность выбора. «Часто люди останавливаются на спальных районах за счет их спокойствия. Не все готовы жить в центре, ощущать вот этот ритм города. Многим это может быстро надоесть. Особенно с возрастом все чаще начинаешь задумываться о каком-то спокойном уголке. Поэтому я доволен выбором, сделанным столько лет назад. Тут можно для себя понять, как проводить время, - активно или спокойно. Вокруг много интересных объектов, постройки сочетаются с зелеными зонами, при этом тяжело предсказать, не зная, когда откроется очередной зеленый участок. Местность вокруг небанальная, поэтому она так и привлекательна для жизни», - заключает Александр.
“Фактически я могу выйти из дома и сразу решить любой свой вопрос”
Волей судьбы жить в одном из домов на Леонида Беды начала и Юлия. Несколько лет назад она переехала сюда к мужу из Уручья.
- Вообще, я переезжала в столицу из Витебска. Родители тогда купили нам с братом квартиру в Первомайском районе. И до сих пор мое сердце принадлежит ему. Мне нравится, что он очень зеленый, в десяти минутах от дома у нас четыре парка. Еще плюс - близость аэропорта к дому. Однако я вышла замуж, переселилась в квартиру супруга, которая досталась ему от родителей, то есть выбирать, на самом деле, особо не приходилось. В начале мне было тяжеловато свыкнуться, я привыкла немного к другому. По сравнению с прошлым местом сильно не хватало зелени. Недалеко есть Парк дружбы народов, однако он, как по мне, совсем не ухоженный. Мы как-то ходили гулять, так там на дорожках росла крапива практически по пояс, а сами они были неровные. Мамочка ехала с трясущейся коляской. Видно было, как ей неудобно. Есть еще небольшой сквер на местности, но там всегда много людей, на скамейках не отдохнешь, все заняты, по вечерам выгуливают большое количество собак, - замечает девушка.
Со временем местная жительница, конечно, адаптировалась и начала замечать преимущества. Самое значительное из них - хорошо развитая инфраструктура. “Например, большой плюс - это то, что рядом есть круглосуточные магазины. В Уручье с этим проблемы. Также тут много разных кафе, недалеко торговые центры, магазины по разным направлениям, Европочта, Белгосстрах, обмен валюты, много аптек, ремонт обуви. То есть фактически я могу выйти из дома и решить любой свой вопрос, начиная покупкой продуктов и подарков и заканчивая походом в кинотеатр”, - отмечает она.
Юлия и ее супруг живут в доме 1981 года постройки. Он со стандартной планировкой и слышимостью. “Бывает иногда, что доносятся разговоры соседей, но это не критично. И вообще к застройке лично у меня вопросов нет. За домами стараются следить, местные высаживают цветы. Строят рядом и новое жилье. Цена, конечно, на данный момент не маленькая, но там и закрытые дворы, и, наверное, лучшие условия в принципе. Кстати, еще недавно закончился ремонт школы №53. Ее вроде закрывали на год и сейчас как раз открыли. Обновили, визуально все смотрится очень даже хорошо”.
Обращает внимание девушка и на то, что здесь очень спокойно и комфортно жить. Из-за наличия общежитий рядом - много студентов и иностранцев, однако людей в алкогольном опьянении практически не видно.
- Как мне кажется, как раз из-за богатой инфраструктуры жить здесь удобно вообще всем - и молодым, и пожилым, и семейным. С легкостью можно добраться вообще до любой точки в городе, автобусы ходят часто, с этим проблем никаких. Возле Парка дружбы народов еще планируют открывать метро, оно будет чуть ближе, чем Академия наук, - рассказывает местная жительница.
Муж Юлии, как она говорит, обожает это место. “Говоря об обновлении жилья, он все равно рассматривает этот район для дальнейшей жизни. Несмотря на то, что сейчас появляется множество современных ЖК. И я это понимаю. Здесь прошло его детство. И если говорить об удобстве жизни и решении каких-то ежедневных задач, то тут действительно удобно, ведь все в шаговой доступности. А нехватку зелени, как по мне, можно решить выездом за город на выходные”, - обобщает местная жительница.
«Когда жила в старых районах, вечером было страшновато выходить на улицу, а тут совершенно другая ситуация»
Уже три года здесь в доме 2015 года постройки живет Анастасия. Местность девушке была знакома и ранее. Пока она училась в университете, несколько лет провела в общежитие рядом с ТЦ Рига.
- За это время уже привыкла к району, было понятно, что и где находится. Да и само расположение нравится: легко добраться на любом транспорте в центр. До Якуба Коласа на трамвае можно доехать буквально за десять минут. Плюс, конечно же, обращали внимание на стоимость. В итоге карты сошлись, и нашли подходящую квартиру на четырнадцатом этаже. Теперь открывается вид на весь город, - говорит местная жительница.
Дом, в котором живет девушка, - монолитный. Благодаря этому, она практически не слышит соседей. «Однако бывает, вижу, что в чате дома соседи просят быть тише других. Кому-то мешает, что стиралку поздно включают, кому-то шум от сверления. Но я на такое даже не обращаю внимание. Кстати, в основном, в нашем доме живут люди не старше пятидесяти лет. Соседи хорошие. Если что-то потеряется, то все остается на своих местах, никто ничего не забирает. Была ситуация, что оставили наушники, так они две недели отлежали, пока владелец не нашел и сам не забрал», - замечает она.
Кроме того, в доме есть крытый паркинг, достаточно дешевый и с наличием свободных мест.
Девушка обращает внимание, что с точки зрения безопасности она ощущает себя в этой местности очень спокойно. «Раньше, когда жила в старых районах, после одиннадцати было страшновато выходить на улицу, а тут совершенно другая ситуация. Рядом с домом, например, есть спортзал. Он работает до 23.00, но я без проблем и страха даже поздно в него хожу».
Из плюсов Анастасия также выделяет большое количество зелени во дворах. Также недалеко находится несколько зеленых зон.
- Отличная здесь и инфраструктура. Как мне кажется, никаких дополнительных торговых центров совсем не нужно. Недалеко ТЦ «Европа» - там есть классный кинотеатр. На общественном транспорте за 15 минут можно доехать до «Экспобел». Рядом с домом расположены два круглосуточных магазина, что также большой плюс. По отзывам моих знакомых в диапазоне от 25 до 35 лет могу сказать, что они просто не замечают этот район, а соответственно, и не рассматривают покупку жилья здесь. Но это связано, скорее, с тем, что они не представляют, каково это. Я же за более, чем пять лет, поняла, что для меня это отличное место, где все устраивает. Я активно агитирую семейные пары, что тут круто жить, особенно с детьми. Потому что рядом много возможностей для развития детей. Пожилым, думаю, тоже понравится: можно прогуляться и подышать воздухом в зеленых зонах, при этом нет сильного шума, - делится местная жительница.
Что здесь продается?
Всего здесь предлагается более десяти вариантов квартир к покупке. При этом диапазон цен варьируется от 114 900 до 289 тысяч долларов.
Самая доступная по стоимости – это
В этом же доме продается еще одна
Самый дорогой вариант из предлагаемых –
В этом же доме предлагается еще одна
