«Местность небанальная, поэтому привлекательная». Как живется на улице Беды в Минске

“Фактически я могу выйти из дома и сразу решить любой свой вопрос”

- Вообще, я переезжала в столицу из Витебска. Родители тогда купили нам с братом квартиру в Первомайском районе. И до сих пор мое сердце принадлежит ему. Мне нравится, что он очень зеленый, в десяти минутах от дома у нас четыре парка. Еще плюс - близость аэропорта к дому. Однако я вышла замуж, переселилась в квартиру супруга, которая досталась ему от родителей, то есть выбирать, на самом деле, особо не приходилось. В начале мне было тяжеловато свыкнуться, я привыкла немного к другому. По сравнению с прошлым местом сильно не хватало зелени. Недалеко есть Парк дружбы народов, однако он, как по мне, совсем не ухоженный. Мы как-то ходили гулять, так там на дорожках росла крапива практически по пояс, а сами они были неровные. Мамочка ехала с трясущейся коляской. Видно было, как ей неудобно. Есть еще небольшой сквер на местности, но там всегда много людей, на скамейках не отдохнешь, все заняты, по вечерам выгуливают большое количество собак, - замечает девушка.