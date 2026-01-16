16 долларов за пустующий жилой дом недалеко от Минска. Итоги аукциона

Отметим, что большого интереса у потенциальных покупателей дома не вызвали. Во-первых, земельные участки, на которых они находятся, не имеют кадастровых номеров и не определена их площадь. Исключением стали 3 участка в Борисовском районе, где присутствуют эти показатели. Во-вторых, из коммуникаций имеется только электричество. В итоге начальная цена на все на лоты (кроме двух) составила 45 рублей. Что касается заявок, то они поступили на 11 домов, на 5 из них подали по одной заявке. При начальной цене 45 рублей дома проданы единственным заявителям за 47,25 рубля, или 16,3 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На 5 лотов заявлений не поступило.