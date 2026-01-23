|
Не нужны ни справки, ни залог. Как купить жилье в лизинг по ставке 11%?
Сейчас рынок богат не только интересными вариантами жилья, но и разнообразными решениями для его покупки. Одно из них —
Удобства лизинга: минимальный пакет документов и заявка онлайн
Вначале мы попросили Наталью четко разграничить два понятия: «кредит» и «лизинг». Эксперт объяснила:
— Оформляя кредит, вы берете деньги в банке в долг с обязательством вернуть всю сумму с причитающимися процентами в определенный срок, при этом сразу становитесь владельцем недвижимости. Иногда эту недвижимость банк берет в залог для гарантии возврата кредита. При оформлении лизинга недвижимость приобретает лизинговая компания. Она передает объект клиенту в аренду до момента полного погашения всех обязательств по договору. Залог в таком случае не требуется.
При этом в обоих случаях условия владения недвижимостью одинаковые. Вы можете полноценно жить в квартире, делать перепланировку, прописывать родных. Коммунальные платежи при оформлении жилья в лизинг будут считаться так же, как и при получении кредита — по общим условиям.
У лизинга есть несколько преимуществ. Так, клиенты компании «Промагролизинг» могут:
Перед разработкой новой лизинговой программы компания «Промагролизинг» проанализировала рынок жилой недвижимости и комплекс факторов, влияющих на определение стоимости, включая себестоимость, психологию покупателя, экономическую ситуацию. Специалисты поставили цель — дать финансовую возможность для покупки жилья тем, кто ищет более лояльные условия, альтернативу классическому кредитованию. Условия доступны для людей, которым могут отказать в кредите: например, работающим за рубежом, ИП, самозанятым.
«Сознательно закрепили ставку, которая существенно ниже средней по рынку»
Все эти преимущества
Фиксированная ставка 11% с грейс-периодом до 31.12.2027. Специалистыкомпании «Промагролизинг» сознательно закрепили ставку, которая существенно ниже средней по рынку, на длительный срок — так клиенты получают максимальную финансовую предсказуемость и экономию в первые годы действия договора. Освободившиеся деньги можно направить на ремонт и другие статьи расходов.
Выгодная ставка по истечении грейс-периода. Ставка рефинансирования + 5,25 п.п. — одна из самых конкурентных и привлекательных на рынке. Благодаря ей стоимость итогового финансирования получается доступной.
Срок лизинга — до 240 месяцев (20 лет). Логика простая: чем больше срок лизинга, тем меньше сумма ежемесячного платежа, а значит — выше качество жизни самого клиента и его семьи.
Аванс от 20%. Стартовый взнос тоже небольшой, этопозволяет легче и быстрее вступить в программу. Например, если вы рассматриваете квартиру стоимостью 90 тысяч долларов, для начала вам необходимо всего 18 тысяч долларов в эквиваленте.
— Это предложение является уникальным для нашего рынка ввиду того, что программа действует и для новостроек, и для жилья на вторичном рынке, и для загородных домов.
Купить жилье в лизинг может практически любой человек
Специалисты компании «Промагролизинг» работают с широким кругом клиентов. Лизинг могут оформлять резиденты Республики Беларусь, имеющие постоянный доход как на территории нашей страны, так и за ее пределами.
Компания гибко подходит к оценке платежеспособности. Учитывается не только официальная зарплата, но и другие законные поступления средств: регулярные дивиденды, доходы от сдачи жилья и другого имущества в аренду, заработок от ремесленной деятельности или проданной сельхозпродукции, алименты, пособия, проценты с вкладов и депозитов, а также другие постоянные источники дохода, которые могут быть подтверждены.
Именно поэтому купить жилье в лизинг могут многие, в том числе:
Конечно, на этапе консультации заявителей беспокоят разные вопросы. Это и размер ежемесячного платежа, и общая сумма выплат, и сроки. Специалисты всё объясняют детально. При оформлении сделки подробно изучают предоставленные продавцом документы на объект недвижимости, анализируют независимую оценку. Работая с жильем на вторичном рынке, проводят инспектирование недвижимости.
После оформления сделки клиенты начинают вносить платежи по графику. Некоторые хотят рассчитаться досрочно — и это возможно. Выкуп жилья предусмотрен законом, это доступно спустя год со дня заключения договора лизинга.
Многих привлекла выгодная акция от «Промагролизинг», а некоторые уже успели принять решение и купить квартиру с доступным финансированием. Так получилось у Валерия:
— Я работаю за границей, поэтому не во всех банках мне готовы дать кредит на жилье. Начал изучать другие варианты — увидел предложение от компании «Промагролизинг». Конечно, рассмотрел и конкурентов, сходил на консультации в разные лизинговые компании. Но еще до объявления акции условия в «Промагролизинг» мне показались самыми выгодными.
В итоге я купил 4-комнатную квартиру в Минске в лизинг по ставке 11% в грейс-периоде. Уже делаю платежи, хочу рассчитаться раньше срока. Многое зависит от курса валют и моей зарплаты в эквиваленте, но должно получиться.
Кстати, это уже не первый мой опыт с лизингом, до этого оформлял технику. Конечно, сейчас у меня было гораздо более крупная покупка — поэтому нужна была подробная консультация, я задавал много вопросов. Сервис в «Промагролизинг» отличный, специалисты всегда отвечают вовремя и всё объясняют. К моему новогоднему новоселью сделали приятные подарки.
