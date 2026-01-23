ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Не нужны ни справки, ни залог. Как купить жилье в лизинг по ставке 11%?

23.01.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Сейчас рынок богат не только интересными вариантами жилья, но и разнообразными решениями для его покупки. Одно из них — лизинг. Кому подойдет такой способ финансирования, чем он удобен, насколько доступен? Рассказываем вместе с начальником управления коммерческого лизинга для физических лиц компании «Промагролизинг» Натальей Холевинской, а также делимся реальным опытом человека, оформившего квартиру в лизинг.


Поводом для нашего интервью стала новость от компании «Промагролизинг». В конце декабря 2025-го они всколыхнули рынок впечатляющей ставкой. Актуальные условия программы: ставка 11% до 31 декабря 2027 года, далее — ставка рефинансирования + 5,25 п.п. Срок лизинга до 240 месяцев, аванс от 20%. Сейчас это уникальная программа на рынке Беларуси, аналогов которой нет.

Удобства лизинга: минимальный пакет документов и заявка онлайн

Вначале мы попросили Наталью четко разграничить два понятия: «кредит» и «лизинг». Эксперт объяснила:

— Оформляя кредит, вы берете деньги в банке в долг с обязательством вернуть всю сумму с причитающимися процентами в определенный срок, при этом сразу становитесь владельцем недвижимости. Иногда эту недвижимость банк берет в залог для гарантии возврата кредита. При оформлении лизинга недвижимость приобретает лизинговая компания. Она передает объект клиенту в аренду до момента полного погашения всех обязательств по договору. Залог в таком случае не требуется.

При этом в обоих случаях условия владения недвижимостью одинаковые. Вы можете полноценно жить в квартире, делать перепланировку, прописывать родных. Коммунальные платежи при оформлении жилья в лизинг будут считаться так же, как и при получении кредита — по общим условиям.

У лизинга есть несколько преимуществ. Так, клиенты компании «Промагролизинг» могут:

  • предоставлять минимальный пакет документов (заявка на приобретение предмета лизинга, документ, удостоверяющий личность, согласие на обработку персональных данных и предоставление кредитного отчета);
  • в качестве обеспечения выбирать либо задаток, либо поручительство;
  • подавать заявку онлайн, в личном кабинете на сайте pal.by
  • ожидать быстрый ответ по заявке — до 1 рабочего дня;
  • получать бесплатное ведение договора и гибкий график платежей (равными долями или на уменьшение);
  • досрочно погашать платежи без комиссии, запрашивать пересчет графика;
  • пользоваться программой лояльности.


Перед разработкой новой лизинговой программы компания «Промагролизинг» проанализировала рынок жилой недвижимости и комплекс факторов, влияющих на определение стоимости, включая себестоимость, психологию покупателя, экономическую ситуацию. Специалисты поставили цель — дать финансовую возможность для покупки жилья тем, кто ищет более лояльные условия, альтернативу классическому кредитованию. Условия доступны для людей, которым могут отказать в кредите: например, работающим за рубежом, ИП, самозанятым.

«Сознательно закрепили ставку, которая существенно ниже средней по рынку»

Все эти преимущества компания «Промагролизинг» подкрепила беспрецедентными условиями. Разберем каждое из них по порядку.

Фиксированная ставка 11% с грейс-периодом до 31.12.2027. Специалистыкомпании «Промагролизинг» сознательно закрепили ставку, которая существенно ниже средней по рынку, на длительный срок — так клиенты получают максимальную финансовую предсказуемость и экономию в первые годы действия договора. Освободившиеся деньги можно направить на ремонт и другие статьи расходов.

Выгодная ставка по истечении грейс-периода. Ставка рефинансирования + 5,25 п.п. — одна из самых конкурентных и привлекательных на рынке. Благодаря ей стоимость итогового финансирования получается доступной.

Срок лизинга — до 240 месяцев (20 лет). Логика простая: чем больше срок лизинга, тем меньше сумма ежемесячного платежа, а значит — выше качество жизни самого клиента и его семьи.

Аванс от 20%. Стартовый взнос тоже небольшой, этопозволяет легче и быстрее вступить в программу. Например, если вы рассматриваете квартиру стоимостью 90 тысяч долларов, для начала вам необходимо всего 18 тысяч долларов в эквиваленте.



— Это предложение является уникальным для нашего рынка ввиду того, что программа действует и для новостроек, и для жилья на вторичном рынке, и для загородных домов.

Здесь вы увидите пример графика дифференцированных платежей по договору лизинга. Здесь — пример графика аннуитетных платежей.

Купить жилье в лизинг может практически любой человек

Специалисты компании «Промагролизинг» работают с широким кругом клиентов. Лизинг могут оформлять резиденты Республики Беларусь, имеющие постоянный доход как на территории нашей страны, так и за ее пределами.

Компания гибко подходит к оценке платежеспособности. Учитывается не только официальная зарплата, но и другие законные поступления средств: регулярные дивиденды, доходы от сдачи жилья и другого имущества в аренду, заработок от ремесленной деятельности или проданной сельхозпродукции, алименты, пособия, проценты с вкладов и депозитов, а также другие постоянные источники дохода, которые могут быть подтверждены.

Именно поэтому купить жилье в лизинг могут многие, в том числе:

  • молодые семьи
  • специалисты, получающие доход из-за рубежа
  • индивидуальные предприниматели.


Конечно, на этапе консультации заявителей беспокоят разные вопросы. Это и размер ежемесячного платежа, и общая сумма выплат, и сроки. Специалисты всё объясняют детально. При оформлении сделки подробно изучают предоставленные продавцом документы на объект недвижимости, анализируют независимую оценку. Работая с жильем на вторичном рынке, проводят инспектирование недвижимости. 

После оформления сделки клиенты начинают вносить платежи по графику. Некоторые хотят рассчитаться досрочно — и это возможно. Выкуп жилья предусмотрен законом, это доступно спустя год со дня заключения договора лизинга.



Многих привлекла выгодная акция от «Промагролизинг», а некоторые уже успели принять решение и купить квартиру с доступным финансированием. Так получилось у Валерия:

— Я работаю за границей, поэтому не во всех банках мне готовы дать кредит на жилье. Начал изучать другие варианты — увидел предложение от компании «Промагролизинг». Конечно, рассмотрел и конкурентов, сходил на консультации в разные лизинговые компании. Но еще до объявления акции условия в «Промагролизинг» мне показались самыми выгодными.

В итоге я купил 4-комнатную квартиру в Минске в лизинг по ставке 11% в грейс-периоде. Уже делаю платежи, хочу рассчитаться раньше срока. Многое зависит от курса валют и моей зарплаты в эквиваленте, но должно получиться.

Кстати, это уже не первый мой опыт с лизингом, до этого оформлял технику. Конечно, сейчас у меня было гораздо более крупная покупка — поэтому нужна была подробная консультация, я задавал много вопросов. Сервис в «Промагролизинг» отличный, специалисты всегда отвечают вовремя и всё объясняют. К моему новогоднему новоселью сделали приятные подарки.

Как получить консультацию специалистов компании «Промагролизинг»?

— У нас работает колл-центр. Короткий номер для звонков с мобильных телефонов — 237, — делится Наталья. — Также можно получить информацию с помощью Телеграм-бота, функций личного кабинета на сайте и в веб-приложении, сохранив страницу на рабочий стол смартфона.

Чтобы получить обратный звонок и узнать о лизинге жилья больше, оставьте свой номер в форме ниже.

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы понимаете, что указанные в заявке персональные данные будут предоставлены ОАО «Промагролизинг» (УНП 690034197) для их обработки на основании абз.15 ст. 6 Закона Республики Беларусь № 99-З «О защите персональных данных» с целью заключения и исполнения договора.

 
