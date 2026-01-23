Не нужны ни справки, ни залог. Как купить жилье в лизинг по ставке 11%?

Удобства лизинга: минимальный пакет документов и заявка онлайн

Вначале мы попросили Наталью четко разграничить два понятия: «кредит» и «лизинг». Эксперт объяснила:

— Оформляя кредит, вы берете деньги в банке в долг с обязательством вернуть всю сумму с причитающимися процентами в определенный срок, при этом сразу становитесь владельцем недвижимости. Иногда эту недвижимость банк берет в залог для гарантии возврата кредита. При оформлении лизинга недвижимость приобретает лизинговая компания. Она передает объект клиенту в аренду до момента полного погашения всех обязательств по договору. Залог в таком случае не требуется.

При этом в обоих случаях условия владения недвижимостью одинаковые. Вы можете полноценно жить в квартире, делать перепланировку, прописывать родных. Коммунальные платежи при оформлении жилья в лизинг будут считаться так же, как и при получении кредита — по общим условиям.

У лизинга есть несколько преимуществ. Так, клиенты компании «Промагролизинг» могут: