Ремонт за 21 месяц и 41 тысячу долларов. Посмотрите, как преобразилась хрущевка после перепланировки

История про Гарри Поттера

В этом интерьере нашлось место для спальни родителям. Для этого сместили правую стену бывшей кладовой в детской комнате. Ее ширина позволила сделать спальню-нишу с кроватью в 160 см. В образовавшимся углублении в детской комнате встроили шкаф, который идет в одной плоскости с оконным откосом.

- Да, это не спальня в классическом представлении, еще и без окна. Но все же это личное пространство и довольно популярное в малогабаритках в последнее время. У девушки-заказчицы была интересная реакция. Она – фанатка Гарри Поттера, и когда она впервые увидела планировку, сказала, что это ее чулан под лестницей, и он ей нравится.