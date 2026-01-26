|
Ремонт за 21 месяц и 41 тысячу долларов. Посмотрите, как преобразилась хрущевка после перепланировки
Чтобы квартира стала домом, где всегда хорошо, неважно где она будет - в новостройке или в старом жилом фонде. Главное — обустроить ее под свои потребности и удобства. Именно так можно описать дизайн-проект двухкомнатной хрущевки от
Свое первое жилье - двухкомнатную квартиру на Калинина в хрущевке 1962 года молодая пара купила 5 лет назад. Обновлять ее они не спешили, так как впереди дом ждал капремонт. К моменту знакомства с дизайнером Ириной, у ребят уже появился ребенок и кошка. Вместе с ними жил и брат хозяйки квартиры. В компактной двушке в 42 квадрата такому количеству человек тяжело найти место для уединения. Семья с малышом жила в отельной комнате, а молодой человек занимал проходную гостиную.
Не было тут и полноценной обеденной зоны, удобного санузла. Вместо этого барная стойка и протекающий душ. Не хватало мест для хранения, не говоря уже про лоток для кошки. Понятно было одно, что изменений требует не только интерьер квартиры, но и планировка.
- Заказчики поставили передо мной задачу создать пространство с отдельной комнатой для ребенка с возможностью будущего расширения для двоих детей. В квартире должна быть гостиная с ТВ-зоной и диваном, который также может стать дополнительным спальным местом. Кухню хотели превратить в функциональное пространство со всей необходимой техникой. Нужно было переделать санузел так, чтобы вместить ванну, также найти места для хранения вещей. И главное – выделить спальное место для молодых родителей и рабочую зону, так как заказчица иногда работает из дома, рассказывает Ирина Первушина. – Что касается визуального восприятия, ребята просили придерживаться спокойной базовой цветовой гаммы с яркими акцентами. Важно было создать интерьер, в котором все гармонично, удобно и красиво, но без пафоса.
Создали в кухне закат
Спрогнозировать бюджет на ремонт в старом жилом фонде всегда сложно, так как до конца не знаешь, что вскроется в процессе. В этой квартире меняли все: пол, штукатурку, разрушали некоторые стены, возводили новые. Это все, конечно, очень удорожает проект. При этом, заказчики сразу отказались от дорогих отделочных решений, сделав ставку на практичность. Стены в большинстве помещений решено было просто покрасить, ведь перекрасить стену проще, чем переклеить, особенно, когда есть маленький ребенок.
Одна из главных идей, вокруг которой строился проект – любовь хозяйки квартиры к определнной картине, где изображен рассвет. Расположение кухни такое, что утром сюда попадает красивый утренний свет. Эту атмосферу решено было продлить, создав в кухне визуальный закат. Так она стала центром притяжения всей квартиры.
В процессе перепланировки вход в кухню был перенесен. Этот шаг позволил освободить место под шкаф со стиральной машиной в коридоре и организовать на смежной стене удобную ТВ-зону. Здесь же удалось аккуратно встроить крупный холодильник так, чтобы он не перегружал пространство.
Уходить от газовой плиты не стали. Сегодня вопрос обособленности пространства с газом легко решается стеклянной перегородкой. Именно ее установили между кухней и гостиной.
Белый цвет рамы позволил сохранить свет пространства. Такая же перегородка отделяет спальное место от гостиной. Сперва планировали красить профиль в светло-голубой оттенок, но это увеличило бы стоимость на 200 долларов и выше.
— В масштабе ремонта это немного, но когда там 200, там 50 - собирается крупная сумма.
Кухонный гарнитур изготавливали на заказ, благодаря чему удалось продумать каждый сантиметр. Из техники тут разместились посудомоечная машина, духовой шкаф, газовая варочная панель и встроенная вытяжка. Не забыли и о зонах для хранения: в антресолях над холодильником стоят крупные кухонные гаджеты, в угловом верхнем модуле размещены крупы и сыпучие продукты. Нижние секции выполнены преимущественно в формате выдвижных ящиков.
Газовый счетчик спрятан в верхний модуль кухни, а вот черный гибкий шланг решили не скрывать за декором, так как в приоритете была чистота линий и сохранение полноценной рабочей поверхности.
— Верхние шкафы и блок с холодильником выполнены из крашеного МДФ, чтобы попасть в нужный оттенок делали выкрасы. Нижние фасады — из ЛДСП с теплой текстурой дерева, столешница изготовлена из постформинга. Такое сочетание позволило добиться баланса между эстетикой и практичностью, а также немного сэкономить бюджет: кухня выглядит лаконично и современно, но при этом не требует сложного ухода. В поддержку к фасадам подобрали керамическую плитку испанского производителя.
История про Гарри Поттера
В этом интерьере нашлось место для спальни родителям. Для этого сместили правую стену бывшей кладовой в детской комнате. Ее ширина позволила сделать спальню-нишу с кроватью в 160 см. В образовавшимся углублении в детской комнате встроили шкаф, который идет в одной плоскости с оконным откосом.
- Да, это не спальня в классическом представлении, еще и без окна. Но все же это личное пространство и довольно популярное в малогабаритках в последнее время. У девушки-заказчицы была интересная реакция. Она – фанатка Гарри Поттера, и когда она впервые увидела планировку, сказала, что это ее чулан под лестницей, и он ей нравится.
Единственная сложность в таких идеях – вентиляция. Не каждый может позволить приточно-вытяжную систему, как финансово, так и технически. В этом проекте это была не проходная позиция.
- Один из вариантов решения – фрамуга в стене, смежной с детской комнатой, но от нее заказчики отказались. В реальности двери перегородки всегда открыты и вентилирование идет через гостиную.
В части гостиной, как и просили собственники, поставили диван, на противоположной стене висит телевизор. Пространство над диваном также украшает работа художницы Екатерины Осиповой с изображением петуха. Он стал эмоциональным акцентом пространства и буквально собрал вокруг себя весь декор - от подушек до мелких цветовых деталей.
Детскую комнату обустраивали «на вырост»
Дизайнер заложила возможность адаптации пространства под будущее: сейчас здесь одна рабочая зона у окна, но планировкой предусмотрено место для второй - у другого окна. Установлена кровать с дополнительным спальным местом.
Старые чугунные радиаторы решили сохранить, но их закрыли решетками из крашеного МДФ с фрезеровкой для циркулирования теплого воздуха.
В детской тоже есть фреска. На этот раз использовали бесшовные обои от белорусского производителя Vinni.by. Рисунок ребенок выбирал сам.
«Роль играли миллиметры, поэтому раковину изготавливали на заказ»
- Как и говорили выше, санузел потерпел полную трансформацию. Изначально вход располагался со стороны прихожей, из-за чего двери постоянно сталкивались друг с другом. Внутри не было места для хранения, душевая кабина протекала и совершенно не подходила для семьи с маленьким ребенком. Теперь тут имеются подвесной унитаз, полноценный умывальник и ванна. Узел с умывальником оказался самым технически сложным. Роль играли миллиметры, поэтому раковину изготавливали на заказ.
По концепции санузел должен давать ощущение чистоты и свежести, но при этом добавить тепла. Поэтому выбрали мягкий голубой оттенок плитки в сочетании с крупным терраццо и терракотовыми акцентами. Голубую плитку решили продлить и в прихожую, обозначив таким образом грязную зону, и визуально связав оба пространства.
Какой бюджет проекта?
Системы хранения Ирина называет одной из сильных сторон проекта. В квартире действительно удалось разместить все необходимое без ощущения перегруженности. Встроенная мебель выполнена на заказ из ЛДСП. В прихожей справа от входа нашлось место для обувницы глубиной всего 25−30 см. Узкая, но, по словам дизайнера, в ней разместилась почти вся обувь семьи, так как полки делали под углом. Слева-шкаф для верхней одежды. В нижней части предусмотрено место под базу робота-пылесоса. Там же спрятан отдельный шкаф для стиральной машины и бытовых принадлежностей. Помимо шкафа для одежды в хозяйской спальне, есть места и под кроватью-подиумом. Там разместились места хранения с подъемным механизмом и выдвижные ящики. В детской функциональных зон больше всего: шкафы, открытые полки и стеллажи. На балконе обустроен глубокий шкаф для крупногабаритных вещей (санки, консервация) и мягкое сиденье с внутренним ящиком для хранения- летом тут здорово посидеть с чашечкой чая.
— Для меня этот проект — пример того, как даже в обычных, ограниченных исходных условиях можно создать живое и функциональное пространство. Без показного, но с индивидуальностью и вниманием к людям, которые здесь живут. Полная реализация проекта от сноса стен до букета в вазе заняла 21 месяц. Грязные работы были завершены за 3,5 месяца, заказчики заехали что называется «на матрас» и дальше потихоньку доделывали ремонт. Бюджет проекта составил 41 тысячу долларов. Из этой суммы около 15 тысяч долларов пошло на работы и черновые материалы.
