Белоруска повесила кормушку для птиц у окна — и началось. Смотрите, кто к ней прилетел
Эта удивительно красивая зима подарила нам не только морозные ночи, солнечные дни и северное сияние, но и встречу с необычными пернатыми. Учитывая экстремально минусовую температуру, многие минчане бросились подкармливать птиц, оставшихся зимовать в столице. Наш фотокорреспондент повесила кормушку прямо возле дома. Вот какие красивые птички теперь прилетают к ней фотосессию в пригороде Минска.
– Кормушка на моем окне появилась в прошлом году. Я живу в доме за городом. Поэтому вешать кормушки во дворе и подкармливать птиц стало ежегодной традицией. Но именно эта точка оказалась самой удобной для обзора и фотографий. Птицы прилетают, осматриваются, берут зернышки и улетают обратно на дерево. Сосна возле окна – самый удачный и живописный фон для снимков, там и получаются самые лучшие кадры, – говорит Дарья.
Рацион для птиц девушка формирует, исходя из рекомендаций. В интернете можно найти полезные памятки о том, что лучше всего добавлять в кормушку.
– Мой классический состав: семена подсолнечника, семена тыквы, сырые орехи, кусочки сушеных ягод. И главное – наполнять кормушку нужно системно и регулярно, тогда птицы привыкают и возвращаются.
Снегиря легко узнать.
