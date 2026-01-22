Белоруска повесила кормушку для птиц у окна — и началось. Смотрите, кто к ней прилетел

Рацион для птиц девушка формирует, исходя из рекомендаций. В интернете можно найти полезные памятки о том, что лучше всего добавлять в кормушку.

– Мой классический состав: семена подсолнечника, семена тыквы, сырые орехи, кусочки сушеных ягод. И главное – наполнять кормушку нужно системно и регулярно, тогда птицы привыкают и возвращаются.

Снегиря легко узнать.