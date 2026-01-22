ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Белоруска повесила кормушку для птиц у окна — и началось. Смотрите, кто к ней прилетел

22.01.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Эта удивительно красивая зима подарила нам не только морозные ночи, солнечные дни и северное сияние, но и встречу с необычными пернатыми. Учитывая экстремально минусовую температуру, многие минчане бросились подкармливать птиц, оставшихся зимовать в столице. Наш фотокорреспондент повесила кормушку прямо возле дома. Вот какие красивые птички теперь прилетают к ней фотосессию в пригороде Минска.


Обыкновенный дубонос.

– Кормушка на моем окне появилась в прошлом году. Я живу в доме за городом. Поэтому вешать кормушки во дворе и подкармливать птиц стало ежегодной традицией. Но именно эта точка оказалась самой удобной для обзора и фотографий. Птицы прилетают, осматриваются, берут зернышки и улетают обратно на дерево. Сосна возле окна – самый удачный и живописный фон для снимков, там и получаются самые лучшие кадры, – говорит Дарья.



Птиц девушка определяет через специальное приложение, которое по фото или звуку подсказывает, что это за вид. 

К примеру, это – хохлатая синица.



– О существовании некоторых пернатых я раньше даже и не догадывалась. Вообще, наблюдение за птицами – достаточно медитативное и увлекательное занятие. Особенно когда появляются необычные особи! 

Перед вами – обыкновенная зеленушка.




А это – лазоревка.



Рацион для птиц девушка формирует, исходя из рекомендаций. В интернете можно найти полезные памятки о том, что лучше всего добавлять в кормушку.

– Мой классический состав: семена подсолнечника, семена тыквы, сырые орехи, кусочки сушеных ягод. И главное – наполнять кормушку нужно системно и регулярно, тогда птицы привыкают и возвращаются.

Снегиря легко узнать.



Дарья говорит, что организация кормушек – приятный процесс, который разнообразит и привносит яркость в привычную жизнь. В то же время для птиц – это важная помощь и шанс пережить холода.

Синички точно скажут вам спасибо!



 
