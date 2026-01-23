«Квартиру в центре Минска снял за 230 долларов». Что происходило с жильем в 2016 году (многое вас удивит!)

Источник материала: realt.by

В соцсетях вирусится тренд, в котором люди вспоминают 2016 год — как выглядели в то время, чем интересовались, как одевались. Мы решили вспомнить, что было с недвижимостью в тот год — квадрат держался на уровне 1 100-1300 долларов, а популярные сегодня комплексы «Минск-Мир» и «Новая Боровая» были только на старте строительства. Читатели Realt поделились, за сколько арендовали и покупали квартиры и как выглядело их жилье, а аналитик Realt Андрей Чернышев рассказал, каким год был в целом для рынка недвижимости. Многие цифры и факты сегодня кажутся удивительными.



Такой ремонт называют трендовым в интерьерном журнале 2016 года.

«"Минск-Мир" в то время воспринимался чем-то неизвестным» — В 2016 году мы с семьей жили в полуторке на пятом этаже в хрущевке в Шабанах. В основном, нас все устраивало, но не хватало еще одной комнаты, — вспоминает Елена. — У нас на тот момент были небольшие накопления. И мы увидели объявление о продаже квартиры в «Минск-Мире». Тогда он еще воспринимался чем-то непонятным — уже было известно, что будут сносить аэропорт, но вокруг еще сплошное поле. Когда мы приехали в офис продаж, нам предложили трешку в 72 квадрата по акции. Квадрат тогда выходил около 600-700 долларов. Даже на то время, это была невысокая стоимость.





Наших личных сбережений не хватало — и нам предложили рассрочку на год под 10% от стоимости жилья. Плюс мы одолжили деньги у всех, у кого только могли. Боялись, что прогорим и не потянем. Плюс тогда еще было непонятно, достроится ли вообще «Минск-Мир». Но мы были молодые и авантюрные и решили рискнуть. Смеялись, что если что, продадим квартиру в Шабанах. Целый год мы выплачивали рассрочку. Было сложно — брались за любые подработки, не покупали себе ничего личного. Сейчас дети говорят, что не помнят, как сильно мы экономили. А у меня осталась в памяти история, как надо было купить ребенку белые гольфы для выступления, а денег на них не было. Со временем мы рассчитались со всеми долгами, «Минск-Мир» достроился. Но денег на ремонт не было. Мы даже думали продать эту квартиру и купить что-то с ремонтом. Но все-таки приняли решение подкопить и сделать ремонт самостоятельно. Заехали в эту квартиру мы в 2018 году.

«В семейной общаге были обои с пчелками и кровать-полуторка» — В 2016 году я была студенткой. В апреле получила предложение руки и сердца на кухне общежития №2 города Новополоцка (в простонародье «Бастилия»), в мае вышла замуж, в июне вместе с мужем заехала в комнату в семейном блоке, — делится воспоминаниями Маша. — Концепция нашего блока: 2 этажа, 5 комнат, 2 санузла, 1 кухня. И все это счастье на пять семей, включая несколько детей. Ремонт в комнате мы не делали. В наше распоряжение попали: обои с пчелками и карамельками, кровать-полуторка (мы были очень худыми), два шкафа, парта и стул. Папа сбил мне полку для обуви, свекровь купила немного кухонной утвари. Честно, всего хватало.

Маша на фоне тех самых обоев в комнате в общежитии.

Мы жили интересно. Готовили кашу, жарили рыбу и пекли пироги на общей кухне, делали уборку блока по очереди. Одна из семей была из Туркменистана, как-то раз глава семьи позвал всех мужчин блока на свой день рождения. Женщин не приглашали, таковы мусульманские обычаи. Жену он на это время тоже куда-то отправил. Конечно, бывали и ссоры. То кто-то случайно сожжет чужой пирог в нашей общей духовке, то кто-то невовремя выкрасит пол, так, что пропахнет весь блок. Соседи тоже сменялись. Интересно, что при довольно строгих условиях для обычных студентов в нашем общежитии для семейных правил не было никаких. Можно было собираться компаниями, устраивать застолья, водить гостей (даже с ночевкой!) Я прожила там до февраля 2018. До сих пор с теплом вспоминаю свою «Бастилию» и очень скучаю.

«Однушку в кирпичном доме на Пулихова снимал за 230 долларов» — В конце лета 2016 года мне резко понадобилось арендовать однокомнатную квартиру в Минске. Хотелось с нормальным ремонтом, ближе к центру и по вменяемой цене. И сделать это надо было максимально быстро! — рассказывает Стас. — Выбор тогда был как-то невелик, но я увидел на Realt свежее объявление о сдаче однушки в кирпичном доме на Пулихова. Цена — 230 (!) долларов. Сейчас это кажется фантастикой! Квартира сдавалась через агентство. Позвонил, агент спросила, работаю ли я и буду ли жить в квартире один. И все — на следующий день я снял эту квартиру и именно за 230 долларов в месяц. Правда, пришлось заплатить агенту вроде бы 200 рублей. Вот эта квартира:









Хозяин квартиры оказался отличным мужиком — бизнесменом на пенсии. Виделись с ним мы только раз в месяц, когда я платил за квартиру. Единственный момент - в квартире никто не был зарегистрирован, поэтому коммуналка была выше обычной. Квартира же была уютной и теплой. Когда на улице было минус 27, в квартире было плюс 27. Прожил я там около года, потому что переехал в свое жилье. Но этого времени хватило, чтобы полюбить район Пулихова. Это отличное место для жизни!

«Хозяйка хотела повысить стоимость, но не могла» — В 2016 году я снимала однушку на пятом этаже хрущевки на углу Коллекторной и Сухой, в трех минутах от метро «Фрунзенская», — рассказывает Вера. — Объявление нашла в интернете. Оно было выложено агентством по факту, поэтому пришлось им заплатить еще 100 долларов. Мне было важно, чтобы можно было жить с котиком. В объявлении было указано «без животных», но я решила уточнить и хозяйка согласилась. Ремонт был косметический, это был не бабушатник. Так, дешево и сердито. Окна выходили на сквер, где раньше было еврейское кладбище. И в целом квартал относился когда-то к гетто, в парке есть мемориал. Но ни одной паранормальной активности за все время не наблюдала. Вот так выглядела квартира, которую снимала Вера:

Вот так выглядела квартира, которую снимала Вера.





Через пару месяцев жизни выяснилось, что сосед по площадке специфический — неработающий гражданин с психическими особенностями. Однажды он позвонил мне в звонок в дверь — я проигнорила, потому что увидела в глазок незнакомого мужика. Через минут пять слышу шуршание на лестничной площадке, смотрю в глазок снова — а человек стоит перед моей дверью голый. Мягко говоря, я удивилась. Кроме этого случая, он хлопот не доставлял. Разве что периодически приоткрывал свою дверь и следил за мной, но я тогда была менее тревожна и не обращала на это внимания.

За квартиру я платила 250 долларов. Оплату фиксировали в белорусских рублях, договор был с первого дня, все официально. Помню, что в процессе моего проживания хозяйка квартиры хотела повышать арендную плату. Говорила, мол, сейчас такая стоит 270-320 долларов. Но не могла, потому что у нас был заключен договор. Для следующих жильцов она сдавала уже дороже. Кстати, когда я съезжала, помогала хозяйке искать новых квартирантов: сделала фото и дала объявку с ее номером телефона. Уже просто по дружбе. Хозяйкой была бодрая пенсионерка. Настолько бодрая, что однажды ей пришла шикарная мысль заклеить одну стену комнаты самыми вырвиглазными обоями, которые я видела в своей жизни, что она и осуществила. По мне так стало менее уютно, но ладно... В остальном стены были окрашены в сплошной светлый спокойный цвет

Та самая стена.

«За три года стоимость аренды упала почти в два раза» — Летом 2016 года я заканчивала снимать однокомнатную квартиру в хрущевке на площади Бангалор. Там я прожила ровно три года — с лета 2013 года, — вспоминает Екатерина. — Начинала снимать с 400 долларов, потом в течение трех лет цена арендного рынка падала, и последний мой ценник был 220 долларов (без коммунальных платежей, так как в квартире никто не был зарегистрировано). Это был аккуратный и чистый бабушатник с минимальным косметическим ремонтом. Сначала пыталась найти через агента квартиру. Но всё как-то туго шло и за приличный промежуток времени был только один просмотр квартиры. И то, там был "кастинг" желающих квртиросъемщиков и мне, естественно, никто не перезвонил. Квартира, которую я снимала, была квартирой матери подруги. Она пустовала и мне предложили в ней пожить. В общем, можно сказать, что по знакомству.

«Это был год ценового дна» —2016 год на рынке недвижимости оказался годом ценового дна, — вспоминает заместитель директора по аналитике Realt Андрей Чернышев. — В 2013 году мы фиксировали пик цен, а потом пришел финансовый кризис — доллар начал расти, а цены, соответсвенно, проседать. Они спокойно шли вниз вплоть до конца 2014 года, а в январе 2015 года, когда доллар подскочил, мы фиксировали резкий обвал цен. Падение продолжалось до конца 2016 года. После этого в 2016 курс доллара остановился на уровне двух рублей — и это стабилизировало цены.

В 2016 году у нас появлялись новые проекты. В то время начались активные продажи в Vogue и «Парке Челюскинцев». В Vogue предлагали небольшие трешки, где квадрат стоил по 700-800 евро на старте. Сейчас это звучит невероятно! «Минск-Мир» тогда еще не будоражил умы. К «Минск-Миру» относились весьма посредственно и считали, что это будет вторая Каменная Горка. Больше людей волновало, что в «Маяке Минска» не оказалось обещанных гондол. Вовсю был распространен формат евроквартир. Мы говорим не про студии (они были популярны еще до этого), а именно евродвушки и евротраешки с обязательной изолированной комнатой. Застройщики пытались аккуратно вводить этот формат примерно с 2013 года, а к 2016-му году стало ясно, что формат востребован.





Многие в то время активно смотрели в сторону пригородных комплексов — неплохие варианты были в Фаниполе, Озерицкой Слободе, Озерце и Прилуках. Цены в пригороде были в среднем на 30% меньше, чем в Минске. Но как раз в то время «Минск-Мир» предложил доступные цены, и многие подумали: зачем уезжать, если можно купить жилье в Минске?

Еще в 2016 году вышло изменение закона о долевом строительстве. Это стало переломным моментом на рынке новостроек: интересы дольщиков были защищены. До 2016 года застройщики, которые возводили несколько объектов, могли получать от дольщиков деньги по одному объекту, а пускать их на другой. После нововведений деньги, которые поступали на конкретный дом, на этот дом и должны были расходоваться. Еще одно изменение заключалось в том, что привлекать средства дольщиков застройщик мог только при условии, что уже внес какой-то процент своих денег. Все эти ограничения привели к тому, что долгостроев становилось меньше, а еще были обрезаны фирмы-однодневки.

Кстати, «Лазурит», который в какой-то момент оказался долгостроем, передали достраивать УКСу именно в те времена. Это важный момент, потому что он оказался первым проектом, который передали госзастройщику — позже это оказалась распространенная практика.