На выезде из Минска построят автовокзал и новое производство. Рассказываем, где

Отмечается, что новый многофункциональный общественный центр необходим для комфортного обслуживания транзитного пассажирского потока. Также тут будут созданы более дружелюбные условия для пешеходов и велосипедистов. В коридорах существующих улиц появится недостающая велосипедная и пешеходная инфраструктура, а остановки общественного транспорта и транспортно-пересадочные узлы для удобства горожан будут размещаться на удалении не более 200 метров друг от друга.

Кроме того, проектировщики намерены более эффективно использовать пустующие территории в районе улицы Социалистической – рядом с существующими заводами МАЗ и МЗКТ. Здесь зарезервируют участок под строительство нового производственного предприятия с базовой санитарно-защитной зоной до 50 метров (на плане – №10). Тут же в будущем пройдет новая улица местного значения – Проектируемая №1.