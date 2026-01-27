ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
На выезде из Минска построят автовокзал и новое производство. Рассказываем, где

27.01.2026 14:45 — Новости Экономики | realt.by  
Не секрет, что одна из самых загруженных транспортных артерий Минска – Партизанский проспект. Здесь сталкиваются интересы десятков тысяч автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Для того чтобы выезд из столицы (в районе станции метро «Могилевская» и ТЦ «Момо») стал более комфортным, градостроители задумали ряд преобразований. Здесь хотят построить автовокзал с общественно-торговым комплексом и создать более дружелюбную среду для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, рядом с проспектом вырастет еще одно производство. В администрации Заводского района скоро начнется обсуждение проекта. Рассказываем подробности.


Администрация Заводского района Минска проводит общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования зоны общественной многофункциональной застройки в районе Партизанского проспекта и МКАД. Речь о территории площадью 37 гектаров.

Проектируемая территория примыкает сразу к двум крупным магистралям – это собственно Партизанский проспект и МКАД. Наверняка, многие автомобилисты знают, насколько это загруженный участок. Представьте, что ежедневно именно через эти «ворота» в город въезжает до 60 тысяч автомобилей! Кроме того, здесь находится конечная красной ветки метро – станция «Могилевская», которой пользуются жители Ангарской, Шабанов, Сосен и всего юго-восточного пригорода столицы. При этом на самом проектируемом участке жилых домов нет, здесь представлена только улично-дорожная сеть (она занимает 34%), общественная и производственная застройка. Среди крупных объектов – ТЦ «Момо», Дворец детей и молодежи «Золак», несколько административных зданий, протестантская церковь Вефиль, две АЗС и автомойка.



Что планируется сделать?

Для создания запоминающегося архитектурного образа застройки в головной части Партизанского проспекта и более эффективного использования территории проектом предлагаются следующие преобразования.

Так, на месте автостанции «Автозаводская» и части автозаправки «Белоруснефть» градостроители хотят возвести административно-торговый комплекс с автовокзалом и перехватывающей автостоянкой (на плане – №11).


Отмечается, что новый многофункциональный общественный центр необходим для комфортного обслуживания транзитного пассажирского потока. Также тут будут созданы более дружелюбные условия для пешеходов и велосипедистов. В коридорах существующих улиц появится недостающая велосипедная и пешеходная инфраструктура, а остановки общественного транспорта и транспортно-пересадочные узлы для удобства горожан будут размещаться на удалении не более 200 метров друг от друга.

Кроме того, проектировщики намерены более эффективно использовать пустующие территории в районе улицы Социалистической – рядом с существующими заводами МАЗ и МЗКТ. Здесь зарезервируют участок под строительство нового производственного предприятия с базовой санитарно-защитной зоной до 50 метров (на плане – №10). Тут же в будущем пройдет новая улица местного значения – Проектируемая №1.


Материалы проекта уже выложены на сайте администрации Заводского района.

Общественное обсуждение проекта будет проходить со 2 по 16 февраля. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» принимают в сроки проведения общественного обсуждения по адресу: 220 026, Минск, ул. Жилуновича, 17, или по электронной почте: zav.arhitektor@minsk.gov.by. Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
