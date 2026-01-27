|
На выезде из Минска построят автовокзал и новое производство. Рассказываем, где
Источник материала: realt.by
Не секрет, что одна из самых загруженных транспортных артерий Минска – Партизанский проспект. Здесь сталкиваются интересы десятков тысяч автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Для того чтобы выезд из столицы (в районе станции метро «Могилевская» и ТЦ «Момо») стал более комфортным, градостроители задумали ряд преобразований. Здесь хотят построить автовокзал с общественно-торговым комплексом и создать более дружелюбную среду для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, рядом с проспектом вырастет еще одно производство. В администрации Заводского района скоро
Проектируемая территория примыкает сразу к двум крупным магистралям – это собственно Партизанский проспект и МКАД. Наверняка, многие автомобилисты знают, насколько это загруженный участок. Представьте, что ежедневно именно через эти «ворота» в город въезжает до 60 тысяч автомобилей! Кроме того, здесь находится конечная красной ветки метро – станция «Могилевская», которой пользуются жители Ангарской, Шабанов, Сосен и всего юго-восточного пригорода столицы. При этом на самом проектируемом участке жилых домов нет, здесь представлена только улично-дорожная сеть (она занимает 34%), общественная и производственная застройка. Среди крупных объектов – ТЦ «Момо», Дворец детей и молодежи «Золак», несколько административных зданий, протестантская церковь Вефиль, две АЗС и автомойка.
Что планируется сделать?
Для создания запоминающегося архитектурного образа застройки в головной части Партизанского проспекта и более эффективного использования территории проектом предлагаются следующие преобразования.
Так, на месте автостанции «Автозаводская» и части автозаправки «Белоруснефть» градостроители хотят возвести административно-торговый комплекс с автовокзалом и перехватывающей автостоянкой (на плане – №11).
Отмечается, что новый многофункциональный общественный центр необходим для комфортного обслуживания транзитного пассажирского потока. Также тут будут созданы более дружелюбные условия для пешеходов и велосипедистов. В коридорах существующих улиц появится недостающая велосипедная и пешеходная инфраструктура, а остановки общественного транспорта и транспортно-пересадочные узлы для удобства горожан будут размещаться на удалении не более 200 метров друг от друга.
Кроме того, проектировщики намерены более эффективно использовать пустующие территории в районе улицы Социалистической – рядом с существующими заводами МАЗ и МЗКТ. Здесь зарезервируют участок под строительство нового производственного предприятия с базовой санитарно-защитной зоной до 50 метров (на плане – №10). Тут же в будущем пройдет новая улица местного значения – Проектируемая №1.
Материалы проекта уже
Общественное обсуждение проекта будет проходить со 2 по 16 февраля. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» принимают в сроки проведения общественного обсуждения по адресу: 220 026, Минск, ул. Жилуновича, 17, или по электронной почте:
