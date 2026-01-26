ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
На золотом полуострове в центре Минска хотят снести огромный завод и построить жилье

26.01.2026 18:11 — Новости Экономики | realt.by  
Еще один тихий уголок Минска попал в поле зрения столичных градостроителей. В скором времени перемены могут прийти в район улиц Пулихова-Красноармейской. Про это престижное местечко, которое еще называют «золотым полуостровом», мы делали отдельный репортаж. Тут планируется снос двухэтажек, усадебных домов, а также огромного завода. Вместо них недалеко от набережной Свислочи появятся многоквартирные дома, общественные объекты и новая дорога. В администрации Ленинского района на днях стартует обсуждение проекта. Realt рассказывает, что планируется построить.


Администрация Ленинского района Минска проводит общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования в границах «улица Ульяновская – улица Первомайская – улица Пулихова – улица Смоленская – улица Ленина». Речь о территории площадью 78 гектаров.

На данный момент в границах проектирования проживает всего около 1500 человек. Тут расположены жилые дома (современные многоэтажки и старые двухэтажки), отель «Пекин», станкостроительный завод имени Кирова, отделение Белорусской железной дороги, поликлиника и даже несколько частных домов. К кварталу примыкает река Свислочь, главная минская велодорожка, а также зеленые зоны – бульвар по улице Пулихова и парк имени 40-летия Великого Октября. Есть тут и историко-культурные ценности. Это – территория бывшего капища рядом со Свислочью, а также жилые кварталы на Первомайской-Ульяновской.



Что тут планируется сделать?

Надо отметить, что планы преобразования этого спокойного уголка столицы обсуждаются не в первый раз. Так, одно из громких общественных обсуждений прошло здесь еще в 2017 году, а в 2019-м году мы рассказывали, как в одной из двухэтажек, приговоренных к сносу, живет бывшая врач Петра Машерова.


Этот дом и такой же соседний хотят снести.

Судя по проекту, для двухэтажных домов по Красноармейской, 20 и 22 ничего не поменялось. Градостроители по-прежнему намерены их снести. На освободившемся участке предлагается размещение социальных или торгово-бытовых объектов.



Также под бульдозер должна отправиться чудом сохранившаяся тут жилая усадебная застройка – это 6 частных домов по улице Смоленской.

Ну а одно из самых крупных преобразований – вынос с проектируемой территории построек завода имени Кирова, а также складов и мастерских. Надо отметить, что в настоящий момент здания на этом участке принадлежат разным компаниям, которые в свое время купили эту землю на аукционе. В ПДП упоминаются такие предприятия, как «Плазма Строй», «Белбизнесальянс», «Феликс».



На месте заводских корпусов в будущем собираются построить многофункциональные комплексы с блоками жилой многоквартирной высокоплотной застройки. Новостройки обеспечат автостоянками, паркингами и общественным транспортом. Также в квартале построят детский сад на 230 мест, торгово-бытовые центры и спортивно-оздоровительный центр.

Кстати, в описании проекта есть интересное замечание: «Доля жилой части в составе многофункциональных комплексов и зданий не должна превышать 50% общей площади». Кроме того, не допустимо размещение жилых помещений на первых этажах зданий и сооружений.


Как и прежде, в планах градостроителей значится новая улица и новый мост через реку Свислочь. Таким образом, проектировщики хотят соединить Красноармейскую и Ленина. Протяженностью новой улицы составит менее километра. К слову, в прошлый раз жильцы выступали против автомобильной дороги под окнами, ведь сейчас там растут деревья и находится спортивная площадка.


В результате всех изменений население микрорайона увеличится с 1470 до 3800 тысячи человек, а общее количество квартир вырастет с 683 до 1693 штук. Провести все преобразования намечено в расчетный срок до 2035 года.


Материалы проекта уже выложены на сайте администрации Ленинского района.

Общественное обсуждение проекта будет проходить с 29 января по 12 февраля. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» принимают в сроки проведения общественного обсуждения по адресу: 220 006, Минск, Маяковского, 83 (либо на электронный адрес: len.stroi@minsk.gov.by). Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
