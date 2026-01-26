|
На золотом полуострове в центре Минска хотят снести огромный завод и построить жилье
Еще один тихий уголок Минска попал в поле зрения столичных градостроителей. В скором времени перемены могут прийти в район улиц Пулихова-Красноармейской. Про это престижное местечко, которое еще называют «золотым полуостровом», мы
На данный момент в границах проектирования проживает всего около 1500 человек. Тут расположены жилые дома (современные многоэтажки и старые двухэтажки), отель «Пекин», станкостроительный завод имени Кирова, отделение Белорусской железной дороги, поликлиника и даже несколько частных домов. К кварталу примыкает река Свислочь, главная минская велодорожка, а также зеленые зоны – бульвар по улице Пулихова и парк имени 40-летия Великого Октября. Есть тут и историко-культурные ценности. Это – территория бывшего капища рядом со Свислочью, а также жилые кварталы на Первомайской-Ульяновской.
Что тут планируется сделать?
Надо отметить, что планы преобразования этого спокойного уголка столицы обсуждаются не в первый раз. Так, одно из громких общественных обсуждений
Также под бульдозер должна отправиться чудом сохранившаяся тут жилая усадебная застройка – это 6 частных домов по улице Смоленской.
Ну а одно из самых крупных преобразований – вынос с проектируемой территории построек завода имени Кирова, а также складов и мастерских. Надо отметить, что в настоящий момент здания на этом участке принадлежат разным компаниям, которые в свое время
На месте заводских корпусов в будущем собираются построить многофункциональные комплексы с блоками жилой многоквартирной высокоплотной застройки. Новостройки обеспечат автостоянками, паркингами и общественным транспортом. Также в квартале построят детский сад на 230 мест, торгово-бытовые центры и спортивно-оздоровительный центр.
Кстати, в описании проекта есть интересное замечание: «Доля жилой части в составе многофункциональных комплексов и зданий не должна превышать 50% общей площади». Кроме того, не допустимо размещение жилых помещений на первых этажах зданий и сооружений.
Как и прежде, в планах градостроителей значится новая улица и новый мост через реку Свислочь. Таким образом, проектировщики хотят соединить Красноармейскую и Ленина. Протяженностью новой улицы составит менее километра. К слову, в прошлый раз жильцы выступали против автомобильной дороги под окнами, ведь сейчас там растут деревья и находится спортивная площадка.
Материалы проекта уже
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 29 января по 12 февраля. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» принимают в сроки проведения общественного обсуждения по адресу: 220 006, Минск, Маяковского, 83 (либо на электронный адрес:
Еще один тихий уголок Минска попал в поле зрения столичных градостроителей. В скором времени перемены могут прийти в район улиц Пулихова-Красноармейской.
