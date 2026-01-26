На золотом полуострове в центре Минска хотят снести огромный завод и построить жилье

На месте заводских корпусов в будущем собираются построить многофункциональные комплексы с блоками жилой многоквартирной высокоплотной застройки. Новостройки обеспечат автостоянками, паркингами и общественным транспортом. Также в квартале построят детский сад на 230 мест, торгово-бытовые центры и спортивно-оздоровительный центр.

Кстати, в описании проекта есть интересное замечание: «Доля жилой части в составе многофункциональных комплексов и зданий не должна превышать 50% общей площади». Кроме того, не допустимо размещение жилых помещений на первых этажах зданий и сооружений.