3 тысячи долларов за участок в 45 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 6248 8450 6101 0001 12 расположен в деревне Полевая, 31. Населенный пункт находится в 9 километрах от Смолевичей и 45 километрах от Минска. Площадь земельного надела составляет 16,58 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. Лот был оценен в 9 500 рублей.

На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревне Полевая и поселке Черницком.

На него претендовал один человек. Участок продали единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 9 975 рублей, или 3 506 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок 10,03 сотки с кадастровым номером 6248 8450 7601 0002 40 находится в поселке Черницком на улице Черницкая, 1 Б. Населенный пункт расположен в 11 километрах от Смолевичей и 47 километрах от Минска. Имеется возможность подведения к дому электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Земельный надел оценен в 9 000 рублей. Заявлений на лот не поступило.