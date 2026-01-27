|
3 тысячи долларов за участок в 45 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли
Сегодня состоялся
На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревне Полевая и поселке Черницком.
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 6248 8450 6101 0001 12 расположен в деревне Полевая, 31. Населенный пункт находится в 9 километрах от Смолевичей и 45 километрах от Минска. Площадь земельного надела составляет 16,58 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. Лот был оценен в 9 500 рублей.
На него претендовал один человек. Участок продали единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 9 975 рублей, или 3 506 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лот № 2 – участок 10,03 сотки с кадастровым номером 6248 8450 7601 0002 40 находится в поселке Черницком на улице Черницкая, 1 Б. Населенный пункт расположен в 11 километрах от Смолевичей и 47 километрах от Минска. Имеется возможность подведения к дому электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Земельный надел оценен в 9 000 рублей. Заявлений на лот не поступило.
Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с городом Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.
