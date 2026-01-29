|
«Лучше по 300 рублей, но каждый месяц». Как правильно откладывать на свое жилье и копить на первый взнос?
Многие из нас ежедневно оказываются перед выбором — сиюминутное желание или долгосрочная цель. Особенно часто это касается
«Откладывайте сразу, не по остаточному принципу»
Финансовый консультант и инвестор Олег Куприянович напоминает: у того, кто сейчас владеет своей недвижимостью, тоже когда-то на старте, скорее всего, не было ничего. Все люди с чего-то начинают, делают свой выбор и принимают решения:
— Если вы хотите купить жилье, я рекомендую для начала изучить рынок недвижимости в целом. Сориентироваться в ценах, ставках, условиях. Рассмотреть свою текущую ситуацию — платите ли вы за аренду, сколько денег от дохода на это уходит. Сейчас все говорят о том, что квартиры подорожали. Но важно другое — в чем мы измеряем их стоимость? В первую очередь, подешевел доллар, с другой стороны, выросли в цене другие активы — например, золото. Так вот, по отношению к стоимости золота стоимость квадратного метра упала примерно в 3-4 раза за последние 20 лет. Только за прошедший год золото дало доходность порядка 80%.
В некоторых случаях выгоднее снимать и просто откладывать деньги, иногда проще всего взять кредит — и платить по графику, живя в уже своей квартире.
— Последний вариант более удобный для нашей психики. Когда уже есть обязательства, график платежей, ему проще следовать, чем заставлять себя регулярно откладывать определенные суммы. Слово «должен», как ни странно, упрощает жизнь, — улыбается специалист.
Конечно, для начала часто приходится всё равно отложить часть денег — на первый взнос.
— Постепенные накопления — это регулярные решения в пользу своего выбора. Каждый раз нужно от чего-то отказываться, думая о будущем. Маркетологи постоянно генерируют спрос, а люди, даже с большим заработком, попадают в ловушку «я могу себе это позволить». Они не покупают и не строят жилье, потому что постоянно поощряют себя какими-то другими, более мелкими покупками. С каждым новым увеличением дохода потребностей становится всё больше.
Олег напоминает: не нужно бояться ограничений, ведь мы и так каждый день в чем-то себя ограничиваем. Большинство людей не ужинают постоянно в лучших ресторанах, не ездят на работу на такси бизнес-класса. Значит, мышление способно на еще более строгие рамки — если стоит большая цель.
— Откладывайте сразу. Не по остаточному принципу, а наоборот — пришли деньги на карту, вы их отложили. Приведу аналогию: в рамках доходов и расходов деньги похожи на тюбик с пастой. Первая половина расходуется очень быстро, вторая чуть медленнее. Оставшуюся пасту, когда вы забываете купить новый тюбик, можно тянуть неделю. Так иногда получается и с деньгами. Можно жить на небольшую сумму, заменять поход в спортзал домашней тренировкой — и даже не страдать от этого. Зато в случае форс-мажора вы будете чувствовать себя более уверенно. И, например, если захотите выйти на новый этап, сменить работу, открыть свое дело, вам будет проще принять решение и изменить жизнь.
Деньги в процессе накопления можно инвестировать, чтобы увеличить итоговую сумму. Здесь Олег сразу отмечает: не ищите быстрых способов обогащения, не пытайтесь «играть» с деньгами. Это не работает.
— Я выступаю за долгосрочные инвестиции. Это «прощает» многие ошибки, а также позволяет не действовать опрометчиво. Поэтому, на мой взгляд, капитал не должен просто лежать, его лучше разместить с использованием разных инвестиционных инструментов и прирастить. Не забывайте, что любые инвестиции связаны с риском, не бывает 100% работающих формул. Ко всем подобным шагам стоит подходить обдуманно — используйте доступную информацию и обучайтесь, не торопитесь. Начинайте с небольшой суммы.
Олег Куприянович поделился личным опытом покупки жилья. Ему удалось сделать это в период низких цен, в 2017-2018 годах. Тогда были невысоки и ставки по кредитам:
— Это была уже вторая квартира. Математический расчет показал, что выгодно будет взять кредит. Я сдал в аренду первую квартиру, с этого дохода платил проценты по кредиту. Из основного источника средств погашал, соответственно, основной долг. Таким образом я получил еще один актив, при этом платежи оказались посильными.
«Для снижения нагрузки можно выбрать срок кредитования 20 или 30 лет, а также использовать отсрочку выплаты основного долга»
Работники Белагропромбанка отмечают, что на практике они видят два основных сценария кредитования для покупки квартиры или дома.
— Чаще всего клиенты запрашивают 50–60% от стоимости жилья — это те, кто успел
Важно правильно подготовиться к подаче заявки на кредит. Недавно мы
Пакет документов стандартный: паспорт, подтверждение дохода и договор купли-продажи. Тип договора зависит от формата сделки — готовое жилье, новостройка или строительство. С этим также помогают на этапе консультации.
В
— Для снижения нагрузки можно выбрать срок кредитования 20 или 30 лет, а также использовать отсрочку выплаты основного долга на 6 или 18 месяцев. При рассмотрении заявки банк анализирует несколько сценариев и подбирает решение в пределах платежеспособности клиента.
Актуальные ставки по кредитам на жилье в Белагропромбанке:
После оформления кредита ставка грейс-периода остается без изменений. На последующий период она привязывается к ставке рефинансирования и может меняться. Есть вариант кредита с фиксированной ставкой на 30 лет — под 17,71% годовых.
«Выбирайте регулярность и дисциплину, а не жесткость»
Психолог Анна Завадовская рекомендует еще на старте разобраться с желаниями и мотивацией:
— Прежде чем предпринимать конкретные действия для покупки квартиры или для накопления денежных средств на нее, задайте себе вопрос: «А зачем лично мне нужна квартира?». Ответ «нужна и всё» здесь не поможет. Он не содержит эмоционального компонента и лично вашего смысла. Значит и действовать в эту сторону незачем. Карта желаний или, например, визуализация как раз могут помочь исследовать и обнаружить смысл лично для вас. А вот уже конкретных действий, разумеется, не заменит ни один инструмент.
Сам путь накопления можно рассмотреть как психологический процесс. Психолог отмечает, что это способность откладывать сиюминутные импульсы, не разрушать свой ресурс, выдерживать фрустрацию и оставаться в осознанном контакте со своими деньгами.
— На мой взгляд, идеальное начало для накоплений звучит так: «Я вижу реальность, оцениваю возможности и выбираю свою цель». Каждый раз, когда вы сдерживаете обещание перед самим собой и откладываете пусть даже небольшую сумму, вы формируете доверие к себе — и самоуважение возрастает. И да, если делать это регулярно, а, главное, посильно — пополнять копилку будет проще.
Сколько же денег откладывать? Здесь психолог делится важной мыслью: малые регулярные действия важнее больших скачков.
— Если 1500 рублей — это сумма, отсутствие которой ухудшает качество жизни и формирует много ограничений — она не сработает вам в плюс. Вероятнее всего, тревога и неудовлетворенность возьмут верх — и вы или потратите все накопления на импульсивные покупки, или вообще разочаруетесь в идее накопить на квартиру. Лучше по 300 рублей, но каждый месяц, чем 1500 рублей раз в полгода.
И еще один важный аспект — для тех, кто в целом не приучил себя откладывать деньги и копить на большие покупки. Как сформировать полезную привычку?
— Копить, значит, признать себя взрослым. «Я отвечаю за свою жизнь и судьбу дольше, чем длится сегодняшний день», — объясняет Анна Завадовская. — Попробуйте почувствовать разницу между детьми и взрослыми. Ребенок мыслит так: если есть — значит, можно, если хочу — значит, беру. Взрослый замечает импульс, но может сделать паузу и выбрать. Как психолог, я точно знаю, что любые жесткие ограничения приведут к срыву и саботажу. Выбирайте регулярность и дисциплину, а не жесткость.
Часто, когда определенная сумма уже накоплена, может резко появиться другое желание — слетать на курорт, купить большой телевизор. Если рука так и тянется к деньгам, здесь стоит взять паузу, выдержать импульс и вспомнить, ради чего вы начинали копить. И если после сверки с реальностью вы действительно поймете, что цель не актуальна, — поменяйте ее. Главное быть честными перед собой.
На квартиру, дом или строительство во многих случаях пары копят вместе. Здесь нужно распределить ответственность и найти баланс между разными — а они наверняка отличаются — взглядами на финансы.
— Это действительно важный и сложный вопрос, — говорит психолог. — Там, где есть пара, всегда стоит договариваться «на берегу» и без стыда обозначать роли.
Если вы проигнорируете подготовительный этап, то начнете формировать зону дополнительного напряжения в паре, а не задел на будущее. Также отмечу, что не стоит начинать совместные накопления, если ваша пара не выдерживает неравенство. Ведь доходы могут меняться и вклад не всегда симметричен. Обиды, соревнования и подсчеты — плохие помощники.
Специалист предложила формулу проверки на зрелую договоренность о накоплениях.
— В зрелых отношениях копят не потому что «должны», а потому что выбирают строить опору вместе, — говорит психолог.
