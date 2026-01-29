«Лучше по 300 рублей, но каждый месяц». Как правильно откладывать на свое жилье и копить на первый взнос?

В некоторых случаях выгоднее снимать и просто откладывать деньги, иногда проще всего взять кредит — и платить по графику, живя в уже своей квартире.

— Последний вариант более удобный для нашей психики. Когда уже есть обязательства, график платежей, ему проще следовать, чем заставлять себя регулярно откладывать определенные суммы. Слово «должен», как ни странно, упрощает жизнь, — улыбается специалист.

Конечно, для начала часто приходится всё равно отложить часть денег — на первый взнос.

— Постепенные накопления — это регулярные решения в пользу своего выбора. Каждый раз нужно от чего-то отказываться, думая о будущем. Маркетологи постоянно генерируют спрос, а люди, даже с большим заработком, попадают в ловушку «я могу себе это позволить». Они не покупают и не строят жилье, потому что постоянно поощряют себя какими-то другими, более мелкими покупками. С каждым новым увеличением дохода потребностей становится всё больше.

Олег напоминает: не нужно бояться ограничений, ведь мы и так каждый день в чем-то себя ограничиваем. Большинство людей не ужинают постоянно в лучших ресторанах, не ездят на работу на такси бизнес-класса. Значит, мышление способно на еще более строгие рамки — если стоит большая цель.

— Откладывайте сразу. Не по остаточному принципу, а наоборот — пришли деньги на карту, вы их отложили. Приведу аналогию: в рамках доходов и расходов деньги похожи на тюбик с пастой. Первая половина расходуется очень быстро, вторая чуть медленнее. Оставшуюся пасту, когда вы забываете купить новый тюбик, можно тянуть неделю. Так иногда получается и с деньгами. Можно жить на небольшую сумму, заменять поход в спортзал домашней тренировкой — и даже не страдать от этого. Зато в случае форс-мажора вы будете чувствовать себя более уверенно. И, например, если захотите выйти на новый этап, сменить работу, открыть свое дело, вам будет проще принять решение и изменить жизнь.