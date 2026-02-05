ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Кажется, очередники игнорируют этот ЖК. Посмотрели, как строятся «Петровские верфи»

05.02.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Стройка этого жилого комплекса стартовала еще в 2020 году. Эффектный квартал, запроектированный на месте частного сектора в районе улицы Семашко, сразу привлек внимание минчан необычной архитектурой. Действительно, аналогов «Петровским верфям» среди минских новостроек нет. Правда, учитывая особенности проекта, первые дома в комплексе строились не быстро. Сейчас темпы выросли, недавно строители начали возводить третий по счету дом «Корабль». Мы посмотрели, как продвигается стройка, а заодно узнали, сколько тут стоит жилье. Кстати, последняя партия квартир ажиотажа среди очередников без направлений не вызвала. Из 16 квартир пока купили только одну. Рассказываем.


Напомним, что квартал спроектировали архитекторы из Санкт-Петербурга, а собирают белорусы. Застройщиком комплекса многоэтажек выступает УКС «Запад». Сначала на улице Семашко вырос дом «Маяк», затем «Парус», а потом подтянулись и «Корабли». Сейчас основное строительство сосредоточено в нижней части комплекса, где в будущем появится и коммерческий стилобат.


Первый из «Кораблей» сдали в 2024 году, с большим опозданием. Сроки были сдвинуты из-за смены подрядчика и необычной конструкции здания. Второй аналогичный дом, учитывая опыт, вырос гораздо быстрее. Он также уже сдан.




Все четыре дома в этой части ЖК будут идентичными. Каждый рассчитан на 8 этажей и 88 квартир. Квартиры в комплексе предлагают как нуждающимся в улучшении жилищных условий, так и все желающим. Отметим, что сданные новостройки получают яркие фасады, оригинальные входные группы, систему видеонаблюдения и дворы без автомобилей.




Если первоначально мы удивлялись необычной архитектуре жилых зданий, то сейчас уже заметно, что самой оригинальной частью комплекса станет коммерческая «набережная», в которой в будущем должны открыться кафе и магазинчики.




Сейчас половина стилобата уже освобождена от строительных лесов и забора. И признаемся, выглядит этот променад с питерским вайбом довольно эффектно. И это здесь пока еще ничего не открылось.




Рядом несколько месяцев назад началось строительство третьего «Корабля» (№ 3.3 по генплану). Монолитное здание будет таким же, как и соседи. Пока что дом только начинает расти вверх. Квартиры в нем будут передавать дольщикам с черновой отделкой: штукатуркой стен и стяжкой на полу. Также строители выполнят разводку электрики, установку унитазов, нагревательных приборов и счетчиков учета горячего и холодного водоснабжения. Собрать дом на 88 квартир намерены достаточно быстро – сдать его должны уже в конце этого года.


Что тут продается?

В январе УКС «Запад» предложил очередникам без направлений первые 16 квартир в строящемся доме. Стоимость квадрата для однушек, двушек и трешек – следующая: 4253 рубля (около 1460 долларов) для нормированной площади  и 4600-4900 рублей (1580−1685 долларов) для квадратов сверх нормы. К тому же, к квартире обязательно приобретать место в паркинге, которое стоит 45 тысяч рублей (15 тысяч долларов).

Учитывая стоимость квадрата и обязательный паркинг, ажиотажа среди очередников предложение не вызвало. За две недели, по информации УКСа, покупатель нашелся только на одну квартиру (трехкомнатную). Остальные однушки, двушки и трешки по-прежнему доступны к покупке. Возможно, чуть позже из-за отсутствия спроса квартиры предложат всем желающим. Так уже случалось в предыдущие годы. Будем следить за ситуацией.


А вот на вторичном рынке доступных вариантов для всех желающих много. Сейчас на продажу от собственников выставлено сразу 7 квартир. Есть даже квартиры с отделкой. С них и начнем.

Первый вариант – евродвушка, расположенная на 13-м этаже дома «Маяк». Ее общая площадь составляет 47 квадратных метров. Жилье состоит из кухни-гостиной с двумя большими окнами в пол и отдельной большой спальней с выходом на лоджию. Тут уже установлена встроенная кухня. Стены отделаны венецианской штукатуркой, на полу – плитка и ламинат. Бонусом прилагается машиноместо в крытом паркинге. Стоимость квартиры – 119,5 тысячи долларов (2500 долларов – за метр).








Второй вариант – трехкомнатная квартира, расположенная на 4-м этаже дома «Парус». Площадь этой квартиры составляет 79 квадратных метров, а продуманная планировка позволяет разместить здесь большую семью. В трешке – новая мебель, техника и сантехника. Кстати в квартире сразу 2 санузла, огромная зона хранения в прихожей и просторная остекленная лоджия. Стоимость квартиры – 175 тысяч долларов (2212 долларов – за метр).









Все остальные квартиры находятся в недавно сданных домах «Кораблях» и предлагаются без отделки. Так, в продаже есть две евродвушки по 49 квадратов. Обе находятся на первом этаже. Первая квартира продается с паркингом и частичным ремонтом, она стоит 99,9 тысячи долларов. Вторую евродвушку, уже без паркинга и ремонта, готовы отдать за 97 тысяч долларов.


Также в продаже есть сразу три двухкомнатные квартиры площадью по 64-65 квадратных метров. В этих квартирах – рациональная планировка (можно сделать евротрешку), застекленная лоджия с окнами в пол, высокие потолки. Квартира на первом этаже продается за 115 тысяч долларов (1783 доллара – за метр). Жилье на шестом этаже предлагается за 153 тысячи (в стоимость входит и паркинг!) и 156 тысяч долларов.  


Весь жилой комплекс «Петровские верфи» будет состоять из 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Доминантой комплекса будет дом, напоминающий маяк. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».


Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
