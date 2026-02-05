|
Кажется, очередники игнорируют этот ЖК. Посмотрели, как строятся «Петровские верфи»
Стройка этого жилого комплекса стартовала еще в 2020 году. Эффектный квартал, запроектированный на месте частного сектора в районе улицы Семашко, сразу привлек внимание минчан необычной архитектурой. Действительно, аналогов «Петровским верфям» среди минских новостроек нет. Правда, учитывая особенности проекта, первые дома в комплексе строились не быстро. Сейчас темпы выросли, недавно строители начали возводить третий по счету дом «Корабль». Мы посмотрели, как продвигается стройка, а заодно узнали, сколько тут стоит жилье. Кстати, последняя партия квартир ажиотажа среди очередников без направлений не вызвала. Из 16 квартир пока купили только одну. Рассказываем.
Напомним, что квартал спроектировали архитекторы из Санкт-Петербурга, а собирают белорусы. Застройщиком комплекса многоэтажек выступает УКС «Запад». Сначала на улице Семашко вырос дом «Маяк», затем «Парус», а потом подтянулись и «Корабли». Сейчас основное строительство сосредоточено в нижней части комплекса, где в будущем появится и коммерческий стилобат.
Все четыре дома в этой части ЖК будут идентичными. Каждый рассчитан на 8 этажей и 88 квартир. Квартиры в комплексе предлагают как нуждающимся в улучшении жилищных условий, так и все желающим. Отметим, что сданные новостройки получают яркие фасады, оригинальные входные группы, систему видеонаблюдения и дворы без автомобилей.
Рядом несколько месяцев назад началось строительство третьего «Корабля» (№ 3.3 по генплану). Монолитное здание будет таким же, как и соседи. Пока что дом только начинает расти вверх. Квартиры в нем будут передавать дольщикам с черновой отделкой: штукатуркой стен и стяжкой на полу. Также строители выполнят разводку электрики, установку унитазов, нагревательных приборов и счетчиков учета горячего и холодного водоснабжения. Собрать дом на 88 квартир намерены достаточно быстро – сдать его должны уже в конце этого года.
Что тут продается?
В январе УКС «Запад»
Учитывая стоимость квадрата и обязательный паркинг, ажиотажа среди очередников предложение не вызвало. За две недели, по информации УКСа, покупатель нашелся только на одну квартиру (трехкомнатную). Остальные однушки, двушки и трешки по-прежнему доступны к покупке. Возможно, чуть позже из-за отсутствия спроса квартиры предложат всем желающим. Так уже случалось в предыдущие годы. Будем следить за ситуацией.
А вот на вторичном рынке доступных вариантов для всех желающих много. Сейчас на продажу от собственников выставлено сразу 7 квартир. Есть даже квартиры с отделкой. С них и начнем.
Первый вариант –
Второй вариант – трехкомнатная
Все остальные квартиры находятся в недавно сданных домах «Кораблях» и предлагаются без отделки. Так, в продаже есть две евродвушки по 49 квадратов. Обе находятся на первом этаже. Первая
Также в продаже есть сразу три двухкомнатные квартиры площадью по 64-65 квадратных метров. В этих квартирах – рациональная планировка (можно сделать евротрешку), застекленная лоджия с окнами в пол, высокие потолки.
