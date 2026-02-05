Кажется, очередники игнорируют этот ЖК. Посмотрели, как строятся «Петровские верфи»

Что тут продается?

В январе УКС «Запад» предложил очередникам без направлений первые 16 квартир в строящемся доме. Стоимость квадрата для однушек, двушек и трешек – следующая: 4253 рубля (около 1460 долларов) для нормированной площади и 4600-4900 рублей (1580−1685 долларов) для квадратов сверх нормы. К тому же, к квартире обязательно приобретать место в паркинге, которое стоит 45 тысяч рублей (15 тысяч долларов).

Учитывая стоимость квадрата и обязательный паркинг, ажиотажа среди очередников предложение не вызвало. За две недели, по информации УКСа, покупатель нашелся только на одну квартиру (трехкомнатную). Остальные однушки, двушки и трешки по-прежнему доступны к покупке. Возможно, чуть позже из-за отсутствия спроса квартиры предложат всем желающим. Так уже случалось в предыдущие годы. Будем следить за ситуацией.