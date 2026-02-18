|
Недалеко от вокзала в Минске строят храм. Где нашли место?
18.02.2026 15:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» строят в районе улиц Толстого и Могилевской. Realt посмотрел, как сейчас выглядит стройка и рассказывает подробности.
Храм появится на улице Могилевской, рядом с пересечением с улицей Толстого. От железнодорожного вокзала около километра, а от станций метро «Вокзальная» и «Институт культуры» — 600-700 метров. Вот это место на карте.
Согласно
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» строят в районе улиц Толстого и Могилевской. Realt посмотрел, как сейчас выглядит стройка и рассказывает...
|
Архив (Новости Экономики)