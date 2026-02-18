ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Недалеко от вокзала в Минске строят храм. Где нашли место?

18.02.2026 15:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» строят в районе улиц Толстого и Могилевской. Realt посмотрел, как сейчас выглядит стройка и рассказывает подробности. 


Храм появится на улице Могилевской, рядом с пересечением с улицей Толстого. От железнодорожного вокзала около километра, а от станций метро «Вокзальная» и «Институт культуры» — 600-700 метров. Вот это место на карте.  

Согласно публичной кадастровой карте, участок под строительство храма был оформлен в 2024 году. Строительство началось, как указано в паспорте объекта, в июне 2025 года, а окончанием указан апрель 2026 года. 


Стройплощадка находится по соседству с многоэтажками и частными домами, а на заднем фоне виден бизнес-центр «Титул» на улице Льва Толстого, железнодорожный вокзал и комплекс «Ворота Минска».   












Как сообщалось на сайте Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», здание будущего храма разработано по индивидуальному проекту специально для удобства людей с инвалидностью. В храме будет четыре надземных уровня и один подземный. В здании будет лифт. 






Вот как храм выглядит на рендерах. 



 
Теги: Минск
 
 
