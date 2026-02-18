Недалеко от вокзала в Минске строят храм. Где нашли место?

Как сообщалось на сайте Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», здание будущего храма разработано по индивидуальному проекту специально для удобства людей с инвалидностью. В храме будет четыре надземных уровня и один подземный. В здании будет лифт.