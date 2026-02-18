Белорус сам сделал ремонт в 178-летней квартире. Посмотрите, как необычно получилось

Источник материала: realt.by

Не секрет, что на Гродненщине сохранилось больше всего исторических построек Беларуси. Речь не только про замки, дворцы и храмы. Эту копилку пополняют и обычные жилые дома. Гуляя по центру Гродно, можно увидеть здания, которые давно переступили порог в 150 лет, но все еще остаются жилыми. В одной такой двухэтажке находится квартира Дениса. Он вложил родительское наследство в 30 квадратов, и в течение 3-х лет вечерами после работы приходил делать здесь ремонт. Получилось атмосферно: на стенах висят старые снимки города, установлены витражи, а массивная винтажная мебель теряет свои объемы из-за потолков в 3,50 метра. Рассказываем историю квартиры, в которой теперь может пожить любой, мгновенно забронировав ее с помощью сервиса Realt.Бронь.

Гродно буквально пахнет историей. Постройки разных веков гармонично уживаются между собой по обе стороны Немана. Не сосчитать, сколько же тут достопримечательностей, тем более, что к ним относятся и жилые дома. Двор голубой двухэтажки в стиле эклектики на Советской, 19 охраняют высокие ворота. Ее аккуратный вид не выдает реальный возраст. Подумаешь 178 лет. За толстыми фасадами и сегодня кипит чайник, на стол ставятся тарелки с булочками, а по узкой скрипучей деревянной лестнице каждый день проходят местные жители.







Вообще, дом с богатой историей. Большинство построек на этой улице в конце 19 века принадлежали еврейским семьям. На первых этажах располагались кабинеты, магазины, а второй отводили под комнаты. В советское время площадь дома разделили на три квартиры. В свое время тут был книжный магазин, страховая компания, пекарня, работал и жил стоматолог Абрам Фин. Кстати, какое-то время двухэтажку называли его именем — «Дом Фина». Позже тут открылась аптека Розенберга, фотомастерская и многое другое. Пополнил домовую книгу и Денис, когда купил здесь однушку.

— С этим местом связана городская легенда о появлении пожарной каланчи. Во дворе было сделано некое подобие пожарного депо: стоял сарай с шестью бочками и деревянными обручами. А в самом доме проживал гродненский полицмейстер. В один день во дворе произошел пожар, который поглотил и хозпостройку, и бочки. Последние, оказалось, стояли без воды. Халатность привела к тому, что городские власти вынуждены были арендовать другой дом на улице Замковой, который принадлежал летнему военному госпиталю. Теперь эта каланча – одна из самых известных локаций у туристов.





Тема пожаров для города очень щепетильная. В 1885 году значительная часть построек в центре пострадала от огня. Здания перестраивали и реконструировали. «Допожарный» Гродно отражен на редких фото, а также в акварелях и рисунках Наполеона Орды. Автор успел запечатлеть и дом №19. Копия работы украшает одну из стены квартиры Дениса.





Однушку в 30 квадратов Денис мило называет наследством от родителей. Несколько лет назад его мама и папа перебрались в деревню, свою квартиру в городе продали и разделили деньги между сыновьями. Денис с супругой раздумывали вложиться в арендную недвижимость. — Жена рассматривала Питер. Я, если честно, трудно себе представлял, как вести такой бизнес на расстоянии: получать выплаты, следить за порядком. Но мы все-таки решили съездить и посмотреть, что предлагает рынок. Риэлтер порекомендовала нам квартиру в старом фонде на Невском проспекте, мол, цена хоть и высокая, но себя отбивает. Для нас стоимость была неподъемной, но я подумал в тот момент не про Питер, а про наш Гродно - богатый на историю и старые дома город.





Супруги стали изучать различные объявления. Вариантов хватало, но в таких вопросах нужно учитывать состояние самого дома, подъездов, и наличие возможности сделать минимальную перепланировку. — Рано утром наткнулся на хорошее свежее объявление. Позвонили риэлтеру, который сразу пригласил нас на показ. Квартира была в состоянии серого каркаса: на полу лежала фанера, стены слегка были подготовлены к штукатурке и покраске. Местоположение и закрытый дворик добавляли потенциала, поэтому долго думать не пришлось – к обеду мы уже были в БТИ и оформляли квартиру.





Денису, как всем, хотелось как можно быстрее запустить бизнес. Но планы тормозили цены на строительные и ремонтные работы. — Хорошие бригады пользуются спросом, поэтому за свои услуги требуют соответствующую оплату. Таких денег не было. Когда мне сказали, что укладка одного квадрата плинтуса обойдется в 7-10 долларов, окончательно убедился, что заниматься всем буду сам. Многие скажут, что мой шаг в корне неверный. Но я не видел смысла в том, чтобы брать на ремонт кредит, а потом, условно, 10 лет погашать его доходом от сдачи. Профессиональные строители отводили на ремонт 3-4 месяца, у хозяина квартиры же ушло на все 3 года. Практически каждый день после работы Денис приходил сюда и осваивал для себя что-то новое. Черпал информацию из книг, видеоуроков на YouTube. Все эти годы его сопровождали поздние возвращения домой, постоянная усталость и переделки. О своем решении он не жалеет, говорит, что потратил время с пользой, есть чем похвастаться.



Для точечных работ мужчина специалистов все же привлекал. В том числе, чтобы и научиться делать это самому. — Так было с декоративной штукатуркой. Я работал в тандеме с двумя отделочницами. Работа кропотливая. Трещинки с золотой жилой расползлись по всей площади. Это, кстати, была самая дорогостоящая часть ремонта. Именно такой вид отделки, как по мне, украшает квартиру и подчеркивает ее возраст. А так как дом с деревянными перекрытиями и стены тут постоянно гуляют, появляются и естественные щели, которые не отличишь от созданных.













Увеличивают размер однушки потолки в 3,50 метра. Благодаря такой высоте и небольшой перепланировке, мужчина выделил отельную спальную зону и ванную комнату. Дело в том, что жилье продавалось с санузлом, но без ванны. Найти даже такой вариант на рынке вековых домов уже большая удача. В некоторых нет и этого. — Я планировал обустроить квартиру в винтажном стиле, но не настолько, чтобы обойтись без душа, - смеется молодой человек. – Решение нашлось быстро: отсек часть площади кухни. При этом, зону разделил на два яруса. Первый заняла ванна и стиральная машина, а эдакая мансарда со стороны кухни стала спальней.





Спать на такой высоте комфортно: над матрасом почти полтора метра пространства. Летом помогает колонный вентилятор. Воздух циркулирует и из ванной, так как сплошной стены тут нет. Мокрая зона отделена окошками с витражами, которые стали изюминкой интерьера.





Во время ремонта Денис вспомнил и о своем инженерном образовании. Отсутствие ванны не единственный нюанс. Горячую воду в таких квартирах буквально нужно дождаться. - Просыпаешься, открываешь кран с горячей водой и идешь себе кофе варить. Пройдут минуты прежде чем вода дойдет до крана. Остывает и полотенцесушитель, если горячей водой не пользоваться. Конечно, нужно было промежуточный бойлер ставить. Но подумал я об этом уже после всех ремонтных работ. Обратился к сантехникам, специалистам, которые ставят котлы в коттеджах. Никто браться не хотел, говорили, что это долго, сложно, да и работа стоит дорого. Оставить все как есть я не мог, поэтому взял на прокат паяльник, купил полипропиленовые трубы, посмотрел ролик в интернете и начал мастерить.



Денис не хотел делать еще одну типичную квартиру под сдачу. Занимаясь обстановкой, он опирался на свой опыт в путешествиях. — Мы всегда останавливались в квартирах, которые обустроены так, будто ты приезжаешь к кому-то в гости. Интерьеры там были живыми: говорили о городе и владельцах. Всегда был рад, если удавалось встречаться хозяевами. Я сам принимаю гостей и провожаю их. Исходя из запросов, могу помочь составить маршрут, посоветовать неочевидные места. Мужчина увлекается историей, поэтому стены и полки украшены фотографиями Гродно в разные периоды. На снимках можно разглядеть Фару Витовта, которую в 1961 году взорвали по распоряжению властей. До этого готический костел просуществовал почти 570 лет. Здесь же виды на Старый замок до реконструкции и появления драмтеатра. — Когда-то по Советской улице ходил общественный транспорт. В начале прошлого века первый автобусный парк находился в одном из здешних дворов. Будучи заядлым велосипедистом-любителем, не мог обойти стороной джентльменов и дам на велосипедах. Этот двухколесный транспорт тоже связан с историей города, ведь в Гродно производили велосипеды и мотоциклы бренда Neman. Сейчас такие экземпляры очень редкие и достаточно дорогие.







Наполнил комнату мужчина вещами из детства. Свое место в углу гордо занял книжный шкаф. Тут хранится коллекция, которую его родители собирали годами. — Я почти все здесь читал. Бывает найду какую-нибудь книжку и вспоминаю, как пересматривал картинки в пятилетнем возрасте. Эти страницы возвращают меня в беззаботное детство. Было бы больше места, то еще бы три стеллажа поставил, - улыбается собеседник.



Особое место занимает советская мебель. Огромный комод с буфетом сталинского периода был куплен по объявлению. Денис переживал, что сейчас за такую ретро-модель попросят целое состояние, даже приготовился к тому, что уедет домой без него. Но владелец оценил советский массив в 150 рублей. - У меня на него были другие планы. Хотел использовать вместо кухонного гарнитура. Вверх снять и повесить в качестве шкафчиков для тарелок и кружек, а из столешницы вырезать мойку. Но в итоге стало жалко.







Денис воплотил в этой квартире все свои творческие задумки. Говорит, что создал не самый популярный интерьер, но тем самым привлекает внимание людей со схожими интересами и подходами к путешествию. — Кто-то может сказать, что это бабушатник. Да, здесь нет телевизора, аудиосистемы, но однушка напоминает дом, в котором многие из нас выросли. А как мы чувствуем себя дома? Комфортно — и это самое главное.

Как забронировать эту квартиру? Квартира Дениса доступна на сервисе Realt.Бронь . Выбирайте желаемые даты для заселения! Дальше остается нажать кнопку «забронировать», оплатить услуги сервиса и готовиться к путешествию.



После оплаты сервиса с нами свяжется Денис - и с ним можно будет обсудить детали заселения. Никаких подводных камней и изменений условий. И вы так же легко можете арендовать квартиру на сутки не только в Гродно, но и по всей Беларуси на сервисе Realt.Бронь . Выбирайте нужные даты, выбирайте лучшее жилье — и бронируйте без рисков!

