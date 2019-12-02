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Минздрав Беларуси предлагает обновить перечень лицензируемых медуслуг

02.12.2019 17:48 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав Беларуси предлагает обновить перечень лицензируемых медуслуг
Фото из открытых источников

На Правовом форуме Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении перечня процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность». Гражданам предоставлена возможность высказать свое мнение по данной теме с 2 по 12 декабря 2019 года включительно.

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Проект постановления подготовил Минздрав в соответствии с планом мероприятий по реализации указа от 2 сентября 2019 года №326 «О совершенствовании лицензирования». Перечень уточнили по процедурам (манипуляциям), чтобы исключить двоякое трактование и дальнейшие судебные разбирательства. В частности, для упрощения получения лицензии отдельные позиции (криолиполиз, криотерапия, виды эпиляции, радиочастотный лифтинг кожи) продублированы в разделе физиотерапии и косметологии. Это позволит организациям частной формы собственности формировать штат сотрудников из специалистов в зависимости от профиля оказываемых ими услуг.

По ряду процедур (механический аппаратный массаж, гидробальнеотерапия, видимое инфракрасное облучение, бесконтактный гидромассаж, аппаратная термотерапия, аппликации парафина, галотерапия, спелеоклиматотерапия, пилинг) даны уточнения (определения) условий, при которых они не будут относиться к лицензируемому виду деятельности. Все эти процедуры и раньше входили в перечень, однако отсутствовали условия, при которых не требуется их лицензирование.

Отдельным пунктом выделена лазерная эпиляция. Эти услуги всегда были медицинскими, деятельность, связанная с их предоставлением, лицензировалась в Минздраве. Кроме того, в проекте нашли отражение вопросы лицензирования лечебного массажа.

Как показывает практика работы по лицензированию медицинской деятельности, случаи причинения вреда здоровью при оказании медуслуг специалистами без медобразования не единичные. Чаще всего речь идет об оказании некачественных услуг по массажу, услуг соляриев, лазерной эпиляции. В то же время современные возможности оказания медпомощи совершенствуются, появляются новые технологии, которые требуют новых нормативных документов по их применению.

 
 
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Соответствующий проект постановления Совета министров вынесен на общественное обсуждение.
 
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