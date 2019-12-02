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7 лучших продуктов для гипертоников

03.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

7 лучших продуктов для гипертоников

Высокое кровяное давление или гипертония — это состояние, которое может незаметно и постепенно нанести урон вашему организму, поэтому важно бороться с ним на всех франтах, включая рацион питания.

Фисташки
Согласно данным исследования, опубликованного в журнале «Гипертония», употребление одной порции фисташек может снизить систолическое артериальное давление на 4,8 единиц.

7 лучших продуктов для гипертоников

Семена льна
Семена льна богаты клетчаткой и помогают снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Лучше всего покупать цельное льняное семя. Добавляйте его в овсянку, смузи или используйте вместо белой муки для блинов или кексов.

Гранатовый сок
Согласно данным исследований, сок граната, употребляемый каждый день, помогает снижать кровяное давление.

Чеснок
Хорошо известный «суперфуд». Он содержит аллицин, который является компонентом, ответственным за уменьшение симптомов гипертонии. Лучше употреблять сырой чеснок, чем приготовленный, так как он содержит больше аллицина.

7 лучших продуктов для гипертоников

Чай из гибискуса
«Чай из гибискуса производится из сухих цветов и стеблей растения гибискуса. Этот чай используется в народной медицине для снижения артериального давления. Он также улучшает кровоток и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний», пишет издание Mind Body Green. 

Свекольный сок
В дополнение к калию и магнию, свекольный сок содержит нитрат, который расширяет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление. Для достижения наилучших результатов его следует пить регулярно.

7 лучших продуктов для гипертоников

Лосось
Лосось богат жирными кислотами омега-3, которые помогают поддерживать здоровье сердца. Лосось также содержит большое количество калия и белка, который помогает организму восстанавливать и поддерживать здоровыми ткани и мышцы. Исследование, опубликованное в издании Circulation, показало, что увеличение потребления белка может помочь снизить давление.

medikforum.ru
 
 
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Высокое кровяное давление или гипертония — это состояние, которое может незаметно и постепенно нанести урон вашему организму, поэтому важно бороться с ним на всех...
 
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