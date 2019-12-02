Врач – это супергерой. В Несвижской ЦРБ прошло посвящение в профессию молодых специалистов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 29 ноября, в Несвижской ЦРБ состоялся праздник «Посвящение в профессию молодых специалистов». Его цель — не только торжественно принять молодое пополнение в дружную семью медицинских работников, но и отдать дань уважения учителям и наставникам. Молодые сотрудники приступили к работе всего несколько месяцев назад, но уже успели заслужить уважение пациентов и старших коллег.













В этом году праздник проводился в актовом зале учреждения, обстановка была очень трогательной и теплой. К присутствующим по видеосвязи обратилась главный врач Виктория Праженик. Каждый молодой специалист подготовил презентацию или видеоролик «Как я пришел в профессию». Таким образом сотрудники учреждения смогли лучше познакомиться с молодыми специалистами.

Сделать праздник ярче и веселее помогли работники районного центра культуры. Красивые музыкальные номера прекрасно дополнили праздничную программу.





Впереди у молодых специалистов интересная, насыщенная жизнь, полная успехов и трудностей, радостей и неожиданных открытий.







