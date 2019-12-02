Сделать такое может только сумасшедший. Косметолог — о «Губах дьявола»

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня вряд ли можно кого-то удивить накачанными губами. Однако недавно в бьюти-индустрии появился новый тренд с говорящим названием «Губы дьявола», который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Все потому, что у девушек, решившихся на подобный эксперимент, губы принимают очень странную, неестественную форму. Откуда появилась данная тенденция и насколько это безопасно, объясняет врач-дерматолог, косметолог Амина Бердова.

Наталья Кожина, "АиФ": Амина, у «Губ дьявола» неровный контур, как его можно добиться?

Амина Бердова: Откровенно говоря, мне кажется, что «Губы дьявола» — самый обычный фейк, который запустили исключительно ради хайпа. Те фото, которые гуляют сейчас в интернете, больше похожи на фотошоп. Даже если такую технику применить и вывести шестиугольник на губах, он долго не продержится, максимум 2-3 дня. Физиологию не обманешь, форма вернётся к своему первоначальному виду, при этом закачанный препарат переместится в близлежащие отделы. Мне кажется, что в реальности сделать такие губы человеку может только сумасшедший. Ни один уважающий себя врач точно не сделает ничего подобного пациенту.

— В интернете сейчас ходят такие реалистичные картинки, что иногда с трудом верится, что это фотошоп...

— Лично я не видела ни одной оригинальной картинки, везде очень сильная обработка изображения. Поймите, сделать угол на губах проблематично, ведь гель пластичен сам по себе. Другой вопрос, что его можно дорисовать самостоятельно с помощью карандаша и помады, ведь изначально «Губы дьявола» девушки делали именно таким образом.

— Миграция закачанного препарата из губ в близлежащие отделы, о которой вы сказали, может быть опасна?

— Конечно, чисто эстетически это будет выглядеть не очень хорошо, потому что препарат может выйти за контур губы и деформировать всю периоральную область. И уже с такой проблемой придется бороться с помощью специальных растворяющих ферментов, которые помогут избавиться от филлеров.

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Но опять же, я думаю, что все это лишь попытка создать хайп, ведь автором данного «тренда», хотя я лично не называла бы это трендом, является некий Емельян Брауде, бывший менеджер по продажам филлеров, который в один прекрасный день вдруг решил переквалифицироваться и начал делать губы.

Я не исключаю, что могут найтись те, кто способен пойти на такой эксперимент, ведь есть же люди, которые делают себе тоннели на ушах, прокалывают язык и т. д. Для кого-то вполне естественно менять свою внешность и идти вразрез с общепринятыми канонами красоты, но все же большая часть людей просто смеется и над «Губами дьявола», и над другими аналогичными псевдо-трендами.

— К вам еще никто не обращался за «Губами дьявола»?

— К счастью, нет. Ко мне обращались девушки, которые хотели сделать избыточный объем губ, но я всегда либо стараюсь отговорить человека, либо отказываюсь от подобных манипуляций, как бы пациент ни просил. Я всегда придерживаюсь правила «Не навреди», поэтому делаю все в рамках физиологии.