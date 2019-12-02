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Зимний ужин. Четыре рецепта сытной запеканки

03.12.2019 11:32 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Зимний ужин. Четыре рецепта сытной запеканки
shutterstock.com

Это блюдо, во-первых, отлично согревает, во-вторых, в него можно положить практически все, что есть у вас в холодильнике, — такой утилизатор продуктов. Главное, чтобы они сочетались между собой. Сливочный или сметанный соус, пряности объединят все в ароматное и сытное блюдо. Предлагаем несколько вариантов запеканок.

Картофельная запеканка

4 порции

Рецепт Андрея Иванова, шеф-повара ресторанов FORNETTO 

Зимний ужин. Четыре рецепта сытной запеканки
Картофельная запеканка. Фото: Shutterstock.com
  • 2 кг картофеля
  • 70 мл оливкового масла
  • Морская соль

Шаг 1. Картофель очистить от кожуры, нарезать на слайсы толщиной 2 мм, промыть под проточной водой и откинуть на сито на 5 минут.

Шаг 2. Дать стечь всей воде, добавить масло и соль, перемешать и выложить в форму для запекания равномерно слоями (форму желательно выбрать глубокую, чтобы высота готовой картофельной запеканки была 8-10 см).

Шаг 3. Запекать при 160 градусов в течение 1,5-2 часов.

Шаг 4. После запекания остудить при комнатной температуре, поставив сверху пресс на 2-3кг на час.

Шаг 5. Порезать на порции и обжарить/подрумянить на тефлоновой сковороде.

Запеканка из артишоков

5 порций

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

Зимний ужин. Четыре рецепта сытной запеканки
Запеканка из артишоков. Фото: ресторан Christian
  • 600 г артишоков, консервированных в масле
  • 240 г майонеза
  • 3 яйца
  • 220 мл жирных сливок
  • 50 г пармезана
  • Соль и перец
  • Масло сливочное

Шаг 1. Артишоки, майонез и сливки слегка взбить в блендере (до однородной массы, но не до пюре), добавить соль и перец. 

Шаг 2. Добавить к получившейся массе по очереди три желтка, перемешивая после каждого. 

Зимний ужин. Четыре рецепта сытной запеканки
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Шаг 3. Взбить один белок до крепкой пены (повара перед взбиванием добавляют щепотку соли, чтобы ускорить процесс). Соединить с массой. Осторожно перемешать. 

Шаг 4. Посыпать тертым пармезаном. 

Шаг 5. Керамические формы смазать сливочным маслом, поставить на 1-2 минуты в холодильник и затем смазать еще раз (благодаря второму слою масла масса точно не прилипнет и будет хорошо подниматься).

Шаг 6. Наполнить керамические формы массой, поместить их в кастрюлю с водой, которая должна доходить до половины формы (так запеканка лучше пропечется и в какой-то степени даже проварится). Запекать около 35 минут при температуре 170 градусов.

Мусака

4 порции

Рецепт Стаматиса Цилиаса, бренд-шефа ресторана Molon Lave

Зимний ужин. Четыре рецепта сытной запеканки
Мусака. Фото: Ресторан «Молон Лаве»

Мусака:

  • 400 г баклажанов
  • 400 г кабачков
  • 400 г картофеля
  • 50 мл оливкового масла
  • Соль

Для фарша:

  • 400 г говяжьего фарша
  • 200 г лука
  • ½ зуб. чеснока
  • 600 г томатов в собственном соку
  • 50 мл белого сухого вина
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 палочка корицы
  • 5 г петрушки
  • 1 ст. л. пряной смеси (соль, перец, паприка, орегано)

Соус бешамель:

  • 50 г сливочного масла
  • 1 л молока
  • 200 г муки
  • 3 яйца
  • 2 г мускатного ореха
  • ½ ч. л. панировочных сухарей

Шаг 1. Овощи почистить и разрезать вдоль тонкими ломтиками. Выложить на пергамент, посолить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-18 минут.

Шаг 2. На оливковом масле обжарить мясо в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая, чтобы не образовывались куски до момента выпаривания сока. Залить белым вином и выпарить. 

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Шаг 3. Лук и чеснок пробить в блендере, добавить к фаршу, протушить 3 минуты. 

Шаг 4. Томаты в собственном соку нарезать кубиком, добавить все специи, корицу и томаты к фаршу. 

Шаг 5. Тушить, помешивая, на медленном огне в течение 25-30 минут. Довести до вкуса, перед снятием с плиты добавить петрушку и протушить 3 минуты до испарения влаги.

Шаг 6. Для бешамеля разогреть 500 мл молока, 500 мл оставить холодным. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло и осторожно ввести муку, размешивая до получения светло-карамельного цвета. 

Шаг 7. Добавить холодное молоко, активно помешивая, чтобы не образовывалось комочков. Ввести теплое молоко, чтобы соус быстрее закипел, также постоянно помешивая. 

Шаг 8. Когда смесь загустеет, добавить соль, белый перец, мускатный орех и яйца. Хорошо перемешать, снять с огня.

Шаг 9. Выложить слоями жареную картошку, затем баклажаны и кабачки в хорошо промасленный глубокий противень размером 25×35 см. Закрыть верхний слой готовым фаршем. Залить все бешамелем, разгладить, посыпать панировочными сухарями. 

Шаг 10. Выпекать в духовке 45 минут при температуре 180 градусов до сливочно-золотистого цвета.

Запеканка из мацы

Рецепт Георгия Моносова, шеф-повара молочной кофейни Alef

Зимний ужин. Четыре рецепта сытной запеканки
Запеканка из мацы. Фото: Shutterstock.com
  • 8 листов мацы
  • 500 г мясного фарша
  • ½ стакана растительного масла
  • Куриный бульон
  • Соль и перец
  • 4 яйца

Шаг 1. Перемешать все продукты.

Шаг 2. Смазать маслом форму для выпечки.

Шаг 3. Выложить подготовленный фарш. Поверх фарша набросать маленькие кусочки масла или маргарина (немного). 

Совет: Вместо мяса можно взять грибы.

Шаг 4. Выпекать 30-40 минут при средней температуре.

 
 
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Овощи, сметана, яйца, можно добавить мяса и потереть сверху сыр — ничего нет проще и вкуснее, чем горячая запеканка, приготовленная зимним холодным вечером.
 
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