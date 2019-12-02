Источник материала: Полесская правда



Появление малыша в семье – это величайшая радость. Но нет хуже горя для родителей, чем болезнь ребенка, особенно если он обречен на постоянный прием лекарств, различные процедуры, лишен радостей беззаботного детства. И даже маленький шаг на пути к здоровью – целое событие для взрослых. Поддержку подобным семьям оказывает государство. На эту тему мы беседуем с главным специалистом представительства Брестского областного управления по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения г. Пинска и Пинского района Еленой Васильевной БАЙДА.

– Елена Васильевна! Давайте поговорим на тему санаторно-курортного оздоровления детей, которые особенно в этом нуждаются, – детей-инвалидов.

– В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 542 от 26 августа 2006 года «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» дети-инвалиды имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Путевки для них выделяются за счет республиканского бюджета.

– Кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение?

– Право на бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний имеют дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. Лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в санаторно-курортные или оздоровительные организации, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии.

– Какие для этого нужны документы?

– При обращении на постановку на учет на санаторно-курортное лечение необходимо предоставить копию удостоверения ребенка-инвалида, копию свидетельства о рождении, медицинскую справку о состоянии здоровья, заключение ВКК о сопровождении.

– Кто из ребятишек может рассчитывать на путевку?

– На путевку из средств бюджета могут рассчитывать дети в возрасте от 3 до 18 лет при медицинских показаниях, перечень которых закреплен Минздравом. Чтобы получить бесплатную путевку для детей, родителям нужно обратиться к участковому педиатру и выписать медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, сделать ксерокопию свидетельства о рождении и написать заявление в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту работы любого из родителей, а учащимся и студентам – по месту учебы.

– Как проходит лечение в санатории?

– В санатории каждому ребенку индивидуально составляют план реабилитации, в который входят лечебные ванны, массаж, фитотерапия, лечение грязевыми аппликациями, минеральной водой. Активно используются электро- и тепловые процедуры, световая терапия, ручной, аппаратный и подводный массаж, плавание и гимнастика в бассейне. В санаториях работают стоматологические кабинеты. Особенное внимание уделяется укреплению иммунной системы детей.

– А если путевка выпадает на учебное время?

– В школьное время детей не отрывают от учебы. В санаториях организована работа учебных классов.

– Наверное, кроме учебы, в санатории для детей предусмотрена обширная развлекательная программа?

– Для маленьких пациентов проводятся дискотеки, конкурсы, брейн-ринги, концерты, экскурсии. Работают библиотека, тематические кружки по интересам. В каждом санатории оборудованы волейбольные и баскетбольные площадки, игровые и спортивные залы. Установлены детские бильярдные столы и столы для игры в настольный теннис.

– Расскажите подробнее, какие санатории Беларуси готовы принять маленьких отдыхающих?

– Это детские санатории «Радуга», «Случь», «Богатырь», «Боровичок» и «Чайка», а также детское отделение санатория «Беларусь», который находится в Литве на берегу реки Неман, в городе Друскининкай.

– Куда нужно обращаться за получением путевки?

– Перечень документов, о которых я говорила выше, необходимо представить специалистам представительства Брестского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства. В Пинске мы находимся по адресу: улица К. Маркса, дом 28, кабинет 18, телефоны для справок: 65-46-07, 65-46-08.

Беседовала Екатерина МАЙСКАЯ