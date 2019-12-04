Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом этого года — «Сообщества добиваются перемен».

Сообщества вносят свой вклад в борьбу со СПИДом различными способами, уделяя основное внимание информированию людей, их потребностям и оказывая помощь всем нуждающимся в ней. В число сообществ входят группы коллег-наставников, сети людей, живущих с ВИЧ или пострадавших от него, женщины и молодежь, консультанты, работники здравоохранения, общественные организации и народные активисты.

ВИЧ-инфекция — вирусное заболевание, вызываемое ВИЧ-вирусом иммунодефицита человека.

Попадая в организм человека, ВИЧ заражает клетки иммунной системы, что приводит к разрушению и гибели зараженных клеток. Постепенно иммунитет снижается настолько, что организм уже не может противостоять возбудителям инфекций, которые не опасны или мало опасны для здоровых людей с нормальной иммунной системой.

Достаточное для заражения количество вируса присутствует только в крови, сперме, влагалищном секрете, предсемeнной жидкости, лимфе и грудном молоке и их заражение может произойти при попадании непосредственно в кровоток или лимфоток человека, а также на поврежденные слизистые оболочки. ВИЧ является нестойким вне среды организма, практически моментально погибает при температуре выше 36 градусов.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить.

Каждому человеку важно знать свой ВИЧ-статус. Обследоваться, в том числе анонимно, можно в процедурном кабинете райполиклиники. Существуют высокоточные экспресс-тесты, при которых результат известен в течение нескольких часов.

(Продолжение темы будет).

Антонина Кирножицкая,

врач-инфекционист УЗ «Несвижская ЦРБ».