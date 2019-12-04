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Как обезопасить себя от нитратов?

05.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как обезопасить себя от нитратов?
Как обезопасить себя от нитратов? На этот вопрос корреспонденту pinsknews.by ответил директор РУП «Пинский ЦСМС» Владимир Сергеенков:

– Каждый рядовой потребитель знает о том, что употребление в пищу овощей и фруктов, содержащих нитраты, вредит здоровью. Их накопление в растениях зависит от многих факторов: типа почвы, доз удобрения, условий выращивания, вида культур. При большой скученности, низком уровне освещенности и влажности в корнеплодах и листьях нитратов будет больше. Зелень и листовые овощи активней накапливают нитраты, чем корнеплоды. Во фруктах меньше нитратов, чем в овощах.

В организме нитраты превращаются в нитриты, а они тут же образуют метгемоглобин, который, при накоплении, приводит к кислородному голоданию, и даже, в тяжёлых случаях, к остановке сердца и мозга. Даже один-два килограмма арбуза с нитратами, съеденные за один раз, могут привести к серьезному отравлению.

Симптомы отравления схожи с простым недомоганием: тошнота, рвота, падение артериального давления, тахикардия и потеря сознания. При остром отравлении наблюдается синюшность губ, слизистых оболочек, ногтей, лица, боль в области живота, головная боль, малоподвижность, одышка. Необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы ввели антидот, нейтрализующий метгемоглобин.

Кроме того, многочисленными научными исследованиями было доказано, что нитриты могут провоцировать развитие злокачественных опухолей.

Чтобы минимизировать вредные последствия нитратов, диетологи советуют овощи, зелень и фрукты на некоторое время замачивать, после чего тщательно промывать и обрабатывать. Больше всего нитратов находится в стеблях и черешках листьев, в кожуре и сердцевине корнеплодов, которые рекомендуют удалять. У свеклы лучше срезать хвостик и примерно на четверть   верхушку, у капусты – удалить верхние листья и кочерыжку, в свежих огурцах- кожуру. Содержание нитратов уменьшит проварка или приготовление на пару. Накопление и превращение нитратов во вредные вещества в организме можно подавить постоянным приемом витамина С. По причине содержания этого витамина в кислых овощах и фруктах, они менее опасны. Кроме того, подавляет всасывание канцерогенов и употребление пищи с высоким содержанием клетчатки и пектиновых веществ.

Способность растений аккумулировать нитраты различна. Наибольшее количество у растений из семейства крестоцветных. Очень редко допустимые нормы превышают бобовые (горох, фасоль) и репчатый лук. И никогда не превышают апельсины, мандарины, грейпфруты и смородина. Содержание нитратов уменьшается до допустимого уровня при длительном хранении, например, в капусте –  уже в феврале, в картофеле — в марте.

Присутствие нитратов в опасном количестве не определишь по вкусу и запаху, их не разглядишь через самую сильную лупу. Но есть все-таки признаки, наводящие на обоснованное подозрение. У огурца – это темно-зеленая (а не цвета травы) кожица. У моркови – позеленевшая верхушка. Чрезмерная яркость и сочность листьев, мелкие и не совсем спелые овощи, овощи необычных размеров, помидоры с белыми жесткими прожилками на срезе —  тоже очень подозрительны, и лучше отказаться от их употребления.

В Беларуси и странах Евразийского экономического союза допустимые уровни содержания нитратов установлены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Данные требования обязательны для исполнения всеми субъектами хозяйствования, и распространяются на продукцию, выпускаемую в обращение на территории стран-участниц Союза, за исключением продукции, выращенной гражданами в личных подсобных хозяйствах. Плодоовощная продукция в Беларуси проходит обязательные лабораторные испытания с учетом требований безопасности (исследования на соли тяжелых металлов, нитраты, пестициды, радионуклиды).

Для проведения испытаний на содержание нитратов в лаборатории РУП «Пинский ЦСМС» постоянно поступают образцы плодоовощной продукции Пинского, Ивановского, Дрогичинского, Лунинецкого и Столинского районов. С начала года уже проверено 220 проб. Превышений допустимого уровня пока не выявлено.

Увы, но плодоовощную продукцию, стерильную от нитратов, не вырастишь и под собственным одеялом. Даже если полностью исключить из рациона подкормок «химию» и компост, то соли азотной кислоты все равно образуются в почве, когда разлагаются растительные остатки. Вообще без нитратов не обойтись в принципе: без них растения просто-напросто не могут существовать, и урожая не вырастить. Стремиться же надо к тому, чтобы снизить содержание нитратов до безопасного уровня. Поэтому приобретайте овощи и фрукты в специализированных местах – в магазинах, на рынках, где у продавца можно потребовать документы, подтверждающие безопасность продукта. И возьмите за правило соблюдать рекомендуемые экспертами правила выращивания продукции, ее обработки и потребления.

 
 
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> Как обезопасить себя от нитратов? На этот вопрос корреспонденту pinsknews.by ответил директор РУП «Пинский ЦСМС» Владимир Сергеенков: – Каждый рядовой...
 
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