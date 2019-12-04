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7 полезных завтраков на каждый день
05.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Завтрак должен быть легким, давать бодрость и энергию на весь день.
Диетологи проанализировали исследования ученых разных стран и составили рейтинг лучших продуктов для завтрака.
— яичница или омлет
Практически все ученые считают полезной
Бесполезным на завтрак называют и йогурт – по мнению специалистов, полезные бактерии, попав в агрессивную среду голодного желудка, быстро разрушаются, в результате пользы для кишечника – никакой. Поэтому йогурт лучше добавлять в творог с
ПОНЕДЕЛЬНИК. ЯЙЦА В ЛЮБОМ ВИДЕ.
ВТОРНИК. МЮСЛИ
Готовые мюсли не самый полезный продукт. Чтобы получить от них максимум пользы, их можно приготовить самостоятельно. Для это нужно замочить в воде или молоке геркулесовые хлопья. Когда они набухнут, добавить в них свежие ягоды, фрукты, горсть орехов и ложку меда или варенья.
СРЕДА. ТВОРОГ
ЧЕТВЕРГ. БУТЕРБРОД
Бутерброд – это отличный завтрак. К тому же, ещё и быстрый. Для большей пользы от завтрака, делайте бутерброды без белого хлеба. Можно взять зерновой хлеб или с отрубями. Вместо колбасы лучше использовать кусочек отварного мяса.
ПЯТНИЦА. ОЛАДУШКИ, БЛИНЧИКИ, ПАНКЕЙКИ
С бананами, шоколадом, яблоками, сметаной, медом и вареньем – что может быть лучше под чашечку чая с лимоном с утра?
СУББОТА. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ КАША
Ключевое слово здесь – цельнозерновая. Лучше всего – овсяная и гречневая. Рисовая – на молоке. Если нет времени готовить кашу с утра, запарьте просто крупу на ночь в термосе.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. МЯСО С ОВОЩАМИ
Удивлены? Речь идет об отварном постном мясе и отварных овощах – это отличный вариант белкового завтрака. В крайнем случае мясо и овощи можно не отваривать, а запечь.
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Завтрак должен быть легким, давать бодрость и энергию на весь день. Диетологи проанализировали исследования ученых разных стран и составили рейтинг лучших...
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