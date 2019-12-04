7 полезных завтраков на каждый день

Источник материала: Вороновская газета





Завтрак должен быть легким, давать бодрость и энергию на весь день.

Диетологи проанализировали исследования ученых разных стран и составили рейтинг лучших продуктов для завтрака.

— яичница или омлет

— овсяная каша с добавлением фруктов или сухофруктов

— мюсли, заправленные соком или молоком

— гречневая каша с молоком

— фруктовый салат

— овощной салат с зеленью

— творог с фруктами

— цельнозерновой хлеб

— йогурт

— низкокалорийный сыр

Практически все ученые считают полезной кашу с молоком. Они считают, что на завтрак полезнее всего любая жидкая пища, а еще лучше – супы, поскольку они быстрее усваиваются и не провоцируют тяжесть в животе. А вот насчет других пунктов «полезного списка» среди специалистов разгорелся спор. Некоторые диетологи говорят, что в готовых завтраках – мюсли, хлопьях, кашах быстрого приготовления – содержится много сахара , а также искусственных добавок.

Бесполезным на завтрак называют и йогурт – по мнению специалистов, полезные бактерии, попав в агрессивную среду голодного желудка, быстро разрушаются, в результате пользы для кишечника – никакой. Поэтому йогурт лучше добавлять в творог с фруктами . С остальными пунктами диетологи согласны и составили меню на неделю.

ПОНЕДЕЛЬНИК. ЯЙЦА В ЛЮБОМ ВИДЕ. Куриное яйцо содержит до 14% дневной нормы белка, большой запас необходимых аминокислот, без которых невозможно нормальное функционирование организма.

ВТОРНИК. МЮСЛИ

Готовые мюсли не самый полезный продукт. Чтобы получить от них максимум пользы, их можно приготовить самостоятельно. Для это нужно замочить в воде или молоке геркулесовые хлопья. Когда они набухнут, добавить в них свежие ягоды, фрукты, горсть орехов и ложку меда или варенья.





СРЕДА. ТВОРОГ

Творог из тех продуктов, которые хорошие в любом виде. Из него можно делать сырники, запеканки или есть просто так с медом, фруктами или сухофруктами. из тех продуктов, которые хорошие в любом виде. Из него можно делать сырники, запеканки или есть просто так с медом, фруктами или сухофруктами.





ЧЕТВЕРГ. БУТЕРБРОД

Бутерброд – это отличный завтрак. К тому же, ещё и быстрый. Для большей пользы от завтрака, делайте бутерброды без белого хлеба. Можно взять зерновой хлеб или с отрубями. Вместо колбасы лучше использовать кусочек отварного мяса.





ПЯТНИЦА. ОЛАДУШКИ, БЛИНЧИКИ, ПАНКЕЙКИ

С бананами, шоколадом, яблоками, сметаной, медом и вареньем – что может быть лучше под чашечку чая с лимоном с утра?





СУББОТА. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ КАША

Ключевое слово здесь – цельнозерновая. Лучше всего – овсяная и гречневая. Рисовая – на молоке. Если нет времени готовить кашу с утра, запарьте просто крупу на ночь в термосе.





ВОСКРЕСЕНЬЕ. МЯСО С ОВОЩАМИ

Удивлены? Речь идет об отварном постном мясе и отварных овощах – это отличный вариант белкового завтрака. В крайнем случае мясо и овощи можно не отваривать, а запечь.





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