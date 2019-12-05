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Маркеры зрелости. Вы ещё молоды, но почему на вас смортрят, как на старика?

06.12.2019 13:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Маркеры зрелости. Вы ещё молоды, но почему на вас смортрят, как на старика?
Фото из открытых источников

Советует Елена ЛЮБЧЕНКО, эксперт в сфере психологии развития, психологии отношений и эмоциональной компетенции.

У старости психологической есть четкие маркеры и свои «замедлители».

Отношения со временем

Первый признак психологической старости - ощущение, что самые главные, интересные, будоражащие события вашей жизни остались в прошлом. Что в будущем ничего важного уже не произойдет и не стоит ничего начинать. Психологически старый человек живет воспоминаниями, молодой - планами. На Западе многие в 50 и даже 60 лет не боятся поступать в университет, начинать новое дело, учиться танцам, планировать удивительные путешествия и вести активную сексуальную жизнь. И, конечно, для всего этого нужно быть здоровым, энергичным и привлекательным, то есть поддерживать молодость биологическую! А если есть такая потребность, мозг дает команду организму - оставаться в форме!

Соответственно, для продления психологической молодости первый рецепт - строить планы, жить будущим и стремиться развиваться. Быть оптимистом по отношению к своему будущему, то есть верить в то, что много хорошего и важного в жизни еще впереди, - критически важно для того, чтобы оставаться молодым.

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Отношение к ограничениям

Психологически молодой человек верит в свои силы и возможности. Он понимает, что все прекрасные и важные вещи, которые можно реализовать в жизни, - это сфера его влияния, степень которого зависит только от желания субъекта и выбора способов действия. Психологическая старость, напротив, связана с чувством ограниченности и жалостью к себе: «Я уже никогда не смогу нырнуть на 100 метров или прыгнуть с парашютом - силы уже не те!». Однако в том-то и дело, что молодым не нужно молодиться! Не стоит делать вид, что вам 20, если вам 50, и перенапрягать организм физически. Чрезмерность - это стресс, а стресс - главный фактор старения. Да, с годами у нас действительно становится намного больше физических ограничений, но они связаны лишь с нашим биологическим возрастом. Признав это, психологически молодой человек рассуждает так: «Да, я не могу того, что мог в 20. Но у меня сейчас так много новых возможностей, способностей, умений!».

Открывать новые возможности, новые радости, присущие именно этому периоду жизни, мудро относиться к ресурсам организма, чутко слышать свои потребности и ограничения - именно такие установки на десятки лет продлевают психологическую молодость.

Ставьте перед собой трудные творческие задачи, «перетряхивайте» свои нейроны, учите языки, путешествуйте, занимайтесь посильным спортом: доказано, что с возрастом творческая эффективность возрастает, в некоторых сферах можно легко превзойти себя 20-летнего!

Развитие компетентности

Еще один маркер молодости, связанный с развитым мозгом и умением быстро адаптироваться в стрессовых ситуациях, - эмоциональная компетентность. Речь о нашей развивающейся в течение жизни способности контролировать свои эмоции, «не накручивать себя», создавать значимые эмоциональные связи с другими, видеть хорошее в окружающем мире и не терять чувства юмора.

Маркеры зрелости. Вы ещё молоды, но почему на вас смортрят, как на старика?
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Иными словами, эмоциональная компетентность - это наша способность становиться на место других людей, испытывать благодарность и спокойно переносить разные жизненные ситуации. Современной наукой и тысячелетней мудростью доказано, что благодарные и счастливые люди живут дольше и выглядят красивее. Это связано с целым рядом гормональных и нейрохимических процессов, которые обусловливают специфическую подвижность мышц лица и структуру кожи: у веселых и благодарных другая мимика, у них по-другому образуются лицевые складки, меньше морщин, которые в обиходе называют «старческими»!

Словом, планируйте и открывайте новые страницы своей жизни; верьте в себя и на полную пользуйтесь имеющимся ресурсом; учитесь управлять эмоциями, благодарите за то, что есть, и радуйтесь жизни. Эти правила всегда актуальны и гарантированно продлевают психологическую, а значит, и биологическую молодость и дают полноту жизни.

 
 
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