Борода может быть опасна для здоровья в сезон гриппа и ОРВИ - врач

Источник материала: Аргументы и факты

Главный специалист московского департамента здоровья по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал агентству городских новостей «Москва» о том, какие опасности несет ношение бороды и усов в зимний период.

По словам врача, борода и усы - идеальное место для размножения бактерий. Зимой вероятность заболеть гриппом или ОРВИ повышается, а носители бороды попадают в группу риска - выздороветь становится сложнее из-за «инкубатора» бактерий на лице.

Врач предупреждает, что при чихании и кашле множество болезнетворных микроорганизмов оседают на усах и бороде. Мужчина с растительностью на лице может не только повторно заболеть, но и заразить того, кто прикасается к нему.

Тем, кто верит, что борода зимой согревает и не готов побриться, доктор рекомендует тщательно следить за гигиеной.



5 интересных фактов о бороде Подробнее