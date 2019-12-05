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Борода может быть опасна для здоровья в сезон гриппа и ОРВИ - врач

06.12.2019 16:18 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Борода может быть опасна для здоровья в сезон гриппа и ОРВИ - врач
pixabay.com

Главный специалист московского департамента здоровья по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал агентству городских новостей «Москва» о том, какие опасности несет ношение бороды и усов в зимний период.

По словам врача, борода и усы - идеальное место для размножения бактерий. Зимой вероятность заболеть гриппом или ОРВИ повышается, а носители бороды попадают в группу риска - выздороветь становится сложнее из-за «инкубатора» бактерий на лице.

Врач предупреждает, что при чихании и кашле множество болезнетворных микроорганизмов оседают на усах и бороде. Мужчина с растительностью на лице может не только повторно заболеть, но и заразить того, кто прикасается к нему. 

Тем, кто верит, что борода зимой согревает и не готов побриться, доктор рекомендует тщательно следить за гигиеной.

Борода может быть опасна для здоровья в сезон гриппа и ОРВИ - врач
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Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный бородам. Как оказалось, у большинства людей «человек с бородой» ассоциируется с дедушкой или пожилым мужчиной.

 
Теги: Новости
 
 
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