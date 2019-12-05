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Йога для пенсионера. Не думать о даче, а думать о своем теле

06.12.2019 13:34 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Йога для пенсионера. Не думать о даче, а думать о своем теле
АиФ

В представлении многих «йога» - это   экзотические физические упражнения, странные позы  и глубокомысленный взгляд в окно, медитация. А времени на это нет – надо грядки полоть, внуков смотреть, обеды готовить. Да и сумок за день натаскаешься – какие еще упражнения на дыхание нужны? В общем,  совместимы ли они - йога и пенсия?

Йога для пенсионера. Не думать о даче, а думать о своем теле
Фото: АиФ

Говорим со звукотерапевтом, инструктором по хатха-йоге Татьяной Лапотентовой. Вот уже второй год она учит медитировать   пенсионеров Социального центра Московского района города Минска.

- Татьяна, есть ли смысл заниматься йогой в зрелом возрасте, если до этого подобного  опыта не было и организм, скажем так, не готов?

- Конечно, есть смысл. Ко мне  как-то приходила женщина после инсульта, хотела заниматься, но сомневалась, справится ли. Я беру всех – лишь бы было желание.

- А чего хотят эти люди? Каких результатов ждут?

- Они просто  хотят научиться расслабляться и сделать жизнь интереснее. Я провела пробное занятие в День пожилого человека, и  всем понравилось, все остались.  Вот уже второй год занимаемся, и людей становится все больше.

Йога для пенсионера. Не думать о даче, а думать о своем теле
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- Каков  средний возраст группы?

- Возраст разный. Начинаем от 60 лет, а верхнюю планку не знаю. У меня есть даты их рождения, но это  не имеет значения. По возрастам я их не делю. Упражнения доступны и безопасны для всех. Например, у нас есть дыхательные техники, а дышать может каждый человек. Мы просто приводим дыхание в порядок, учимся дышать «успокаивающе». Еще делаем несложные упражнения для суставов, для спины и позвоночника, на внимание и концентрацию, и в конце обязательно на расслабление.

- Это программа  подходит  для любого возраста?

Нет. Для 20-летних и 40-летних – другой комплекс, учитывающий темп жизни, гормональный фон. В данном случае мы делаем акцент именно на суставы и на приведение всего организма в состояние релакса. Нет никаких сложных упражнений на растяжку, никто не требует забрасывать ногу за голову, нет. Все занятия проходят на стульях, так что все очень комфортно. Ну, и мы много внимания уделяем голосовым техникам, ведь с помощью собственного голоса можно добиваться потрясающих результатов.

- Это такая метафора или действительно голос – инструмент для коррекции себя самого?

- Голосом можно делать все – расслаблять, успокаивать, восстанавливать,  заряжать бодростью, выводить лишнее напряжение. Ведь это же естественно: когда человеку плохо – он стонет, правильно? Именно так и снимается лишнее напряжение, наше тело уже умеет это делать.

- «Стонать» надо под присмотром специалиста, или можно эти упражнения делать дома?

- Можно дома, конечно. Чувствуете тяжесть, напряжение – попробуйте тихонько постонать, направляя звук вниз.  Есть еще одно хорошее упражнение – представьте, что снимаете невидимый рюкзак с плеч, потом проворачиваем плечи на вдохе вверх и далее вниз со звуком «хааа».  Представьте, что звук  «стекает» по спине. Так можно снять напряжение плечевого пояса. 7-10 «рюкзаков». И вы почувствуете, как стало легче.

Йога для пенсионера. Не думать о даче, а думать о своем теле
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- А упражнения на суставы? Их точно надо делать,  следуя указания мастера…

- В принципе, можно посмотреть упражнения и в интернете. Дома можно пробовать простые вращения  кистями, локтями, головой. Конечно, осторожно и бережно. Обязательно направлять на сустав все свое внимание. Йога – это внимание к ощущениям.  Там, где наше внимание, туда течет и наша энергия. Если делать упражнения на автомате и смотреть при этом телевизор, то результата не будет. Кстати, этим мне нравится работа со зрелыми людьми – они не торопятся добиться результата любой ценой, поразить всех, встав на голову, и тут же выложить фото  в сеть.  Старшие сосредоточены на ощущениях и берегут тело, слушают его.

- О чем надо думать в этот момент?

- Не надо думать, надо чувствовать. Надо слушать сустав, ощущать, как он работает. Не думать о даче, а думать о своем теле. Повторю – наша энергия концентрируется в точке нашего внимания.

- В таком случае дача как точка концентрации – наша самая популярная йога… Татьяна, а применяете ли вы какие-то экзотические техники?

- Это даосские практики. Например, комплекс шести целительных звуков.  Там мы работаем с внутренними органами, каждому из которых соответствует звук. Идем с улыбкой и звуком внутрь себя и освобождаем орган от «излишнего жара», от негативной энергию.  Но из «инструментов» у  нас снова только собственный голос и внимание.  Ежедневно практикуя Шесть Целительных Звуков мы можем вернуть здоровье своим органам, предотвратить сердечные приступы, освободиться от депрессии и вспышек гнева. И  наполнить себя энергией.

Йога для пенсионера. Не думать о даче, а думать о своем теле
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- …Чтобы потом опять пойти её тратить.

- Люди «золотого возраста» достаточно мудры, чтобы не тратить энергию впустую. И мы просто учимся соблюдать равновесие и поддерживать энергетический балланс, ведь жизнь она живая, это и придаёт ей особый вкус

- Значит, вы тоже чему-то у них учитесь?

- Люди в любом возрасте прекрасны и на самом деле мои "бабушки" очень сильно меня вдохновляют. Я их всех люблю и горжусь каждой из них.

- Хочется завершить этот разговор на какой-то очень философской ноте. У вас есть любимый коан?  Мантра? Притча?

- Я процитирую архимандрита Мелхиседека: «Шестьдесят лет – хороший возраст, но это узнаешь только в семьдесят. Все в сравнении.  Благословляй свою жизнь, и она будет благословенна. Проклинай свою жизнь, и она будет проклята. Все внутри нас. Поэтому, самое главное – внутренний стержень, наше отношение к жизни»

 
Теги: Минск
 
 
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