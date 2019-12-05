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В Брестской детской областной больнице начинают строить новый корпус

06.12.2019 16:54 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская детская областная больница за счет строительства нового корпуса к 2021 году расширит свои площади. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис во время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской детской областной больнице начинают строить новый корпус

"Программа обновления больницы уже в действии, начали с пищеблока. В этом году начинаем строительство нового корпуса. По случаю юбилея области распоряжением главы государства из средств резервного фонда Президента выделен Br1 млн на финансирование строительства в 2020 году. Естественно, на эти цели заложены деньги и в областном бюджете, - сказал Анатолий Лис. - В областной больнице детям необходимо оказывать медицинскую помощь на высшем уровне. Там будут установлены новые, самые современные аппараты МРТ, КТ. Это очень важное направление, которым будем заниматься, и не только в Бресте".

Благодаря увеличению площадей в медицинском учреждении улучшатся условия пребывания маленьких пациентов и их родителей. Часть отделений переедет в новый корпус: количество коек останется прежним, а места станет больше. В частности, планируется увеличить площади реанимации, оборудовать полноценное отделение для выхаживания недоношенных детей. Будут улучшены условия в третьем педиатрическом отделении, в котором проходят лечение дети до одного года. В новый корпус переедет первое педиатрическое отделение.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестская детская областная больница за счет строительства нового корпуса к 2021 году расширит свои площади. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель...
 
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