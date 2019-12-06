Из аптек Беларуси отозвали популярные таблетки от язвы желудка и изжоги

Из аптек Беларуси отозваны препараты, содержащие вещество ранитидин. Среди отозванных препаратов те, которые используются при лечении язвы желудка и других болезненных состояний, пишет TUT.by со ссылкой на Республиканский центр экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Выяснилось, что Европейское медицинское агентство и Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) ранее инициировали оценку препаратов, которые содержат вещество ранитидин. Ученых интересовало, есть ли там канцерогенные примеси, то есть примеси, вызывающие рак – поскольку в небольших количествах там уже обнаружили N-нитрозодиметиламин. Это соединение (по-другому NDMA) после исследования на животных классифицируется как «соединение с вероятными канцерогенными свойствами». Примесь встречается в некоторых продуктах и в воде, хотя – по имеющимся данным – не причиняет вреда при приеме внутрь в небольших количествах.

В целом ранитидин подавляет секрецию соляной кислоты и применяется для лечения и профилактики язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагита и так далее. Теперь же инициирован добровольный превентивный отзыв с белорусского рынка таких препаратов от двух производителей – Курганского общества медпрепаратов и изделий «Синтез» (Россия) и Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. (Польша). Речь идет о таблетках ранитидин-акос и ранигаст.

«Ввиду отсутствия сегодня на территории Беларуси других поставщиков содержащих ранитидин лекарственных средств в таблетированной форме временно рекомендуется при новых назначениях ранитидина использовать альтернативную терапию – фамотидин или препараты группы ингибиторов протонной помпы», – уточнили в Центре экспертиз.

Для назначения альтернативной терапии пациентам следует обратиться к врачу.