Чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих

Источник материала: Вороновская газета





При головных болях и ноющих зубах мы немедленно бросаемся к домашней аптечке.

Но злоупотреблять безрецептурными обезболивающими очень опасно, советует портал Medikforum.ru.

Простуда или грипп могут усилиться. Бесконтрольный прием обезболивающих для борьбы с болями в теле из за гриппа — это плохая идея, особенно если этого не рекомендовал доктор. Опубликованное в журнале Journal of Infectious Diseases исследование показало, что прием обезболивающих против гриппа ухудшает течение болезни.

Голова болит сильнее. Прием обезболивающих для лечения головной боли приносит больше вреда, чем пользы. Врачи Национальных институтов здоровья и клинического усовершенствования установили, что избыточный прием подобных таблеток приводит к передозировке. А из-за этого головная боль становится более тяжёлой и трудно переносимой.

Повышают риск инфарктов и инсультов. Если вы уже пережили инфаркт, вам нельзя принимать никакие лекарства без согласия врача. Как выяснили исследователи из Университета Копенгагена, прием обезболивающих после инфаркта увеличивает вероятность инсульта или повторного инфаркта в течение года на 59%.

Повреждения почек. Ваши почки отвечают за фильтрацию лекарств из организма. Приём слишком большого числа лекарственных препаратов может спровоцировать аллергические реакции или повреждения почек. Как показало исследование, результаты которого опубликованы журналом American Family Physician Journal, неправильное использование безрецептурных обезболивающих отвечает за 20% случаев острой почечной недостаточности.

Вызывают зависимость. Длительное использование обезболивающих может спровоцировать физическую зависимость от этих лекарств. А это значит, что организм начнет адаптироваться к химическим компонентам таблеток и выстраивать к ним невосприимчивость. Впоследствии это спровоцирует синдром отмены или ломку, если вы решите неожиданно прекратить пить лекарства.

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