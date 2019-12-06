Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Источник материала: Вороновская газета





Высокое давление может быть реакцией организма на стресс и слишком быстрый ритм жизни.

Заболевания сердца и сосудистых систем часто приводит к повышенному артериальному давлению. Причиной его также может быть стресс, нездоровая пища и слишком быстрый темп современной жизни. Чтобы выяснить причину, обязательно следует обратиться к врачу.

Портал МедикФорум предлагаем вам список из 10 продуктов, которые полезны при повышенном артериальном давлении.

Виноград







Употребление винограда способствует снижению холестерина в крови, улучшая ее состав. Виноград оказывает укрепляющее действие на всю сердечно-сосудистую систему.

Йогурт и другие кисломолочные продукты







В них содержится достаточно много кальция и других полезных веществ. Все они благотворно сказываются не только на кровяном давлении, но и на здоровье в целом. Стоит обращать внимание на состав, полезны для здоровья натуральные продукты.

Чеснок







Чеснок обязателен в рационе людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Он снижает уровень холестерина в крови и в целом улучшает кровообращение. К тому же, чеснок способствует снижению давления, действующего на сердце.

Бананы







В состав бананов входят калий и магний. Эти вещества позволяют насыщать клетки мозга кислородом и нормализуют водно-солевой баланс. Все это приводит к тому, что кровяное давление приходит в норму.

Подсолнечные семечки







Положительно на кровяное давление влияют семена подсолнуха. В них содержатся витамин E, белок, фолиевая кислота и клетчатка, которые и оказывают положительное влияние на давление. Имейте в виду, что употреблять рекомендуется только несоленые семечки и в ограниченном количестве.

Шпинат







Шпинат богат на антиоксиданты и пептиды. Эти вещества способны уменьшить уровень холестерина и привести кровяное давление в порядок. Однако шпинат очень быстро теряет все свои полезные свойства. Поэтому старайтесь не хранить его долго, употребляя его как можно более свежим.

Яблоки







Яблоки также выводят «плохой» холестерин и очищают кровь. Кроме того, в этих фруктах содержатся фитонутриенты, которые помогают укрепить сердце. В день достаточно употреблять всего 1-2 яблока , чтобы артериальное давление нормализовалось.

Горький шоколад







Шоколад, в составе которого не менее 65% какао, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он хорош тем , что в нем содержится достаточно много минералов и витаминов, которые будут помогать снизить кровяное давление.

Семена арбуза







Неожиданно, но семена арбуза можно употреблять в пищу. Они так же благотворно влияют на кровяное давление. Можно измельчить две столовые ложки семян, добавить теплой воды и дать настояться несколько часов. Полученную настойку следует процедить и пить по несколько столовых ложек каждый день.

Миндаль







В миндале содержится много калия, который снижает кровяное давление. Есть в косточках и полезный витамин E. Только имейте в виду, что употреблять миндаль нужно в небольшом количестве. Можно так же пить миндальное молоко.

Для того чтобы основательно уменьшить артериальное давление, необходимо повысить функционал сердца. Тем самым, наш главный насос будет лучше прокачивать кровь по организму, что уменьшит давление на стенки артерий. Регулярные физические нагрузки этому способствуют, и особенно кардионагрузки вроде плавания и бега.

www.medikforum.ru