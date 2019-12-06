ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

07.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Высокое давление может быть реакцией организма на стресс и слишком быстрый ритм жизни.

Заболевания сердца и сосудистых систем часто приводит к повышенному артериальному давлению. Причиной его также может быть стресс, нездоровая пища и слишком быстрый темп современной жизни. Чтобы выяснить причину, обязательно следует обратиться к врачу.

Портал МедикФорум предлагаем вам список из 10 продуктов, которые полезны при повышенном артериальном давлении.

Виноград
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Употребление винограда способствует снижению холестерина в крови, улучшая ее состав. Виноград оказывает укрепляющее действие на всю сердечно-сосудистую систему.

Йогурт и другие кисломолочные продукты
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

В них содержится достаточно много кальция и других полезных веществ. Все они благотворно сказываются не только на кровяном давлении, но и на здоровье в целом. Стоит обращать внимание на состав, полезны для здоровья натуральные продукты.

Чеснок
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Чеснок обязателен в рационе людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Он снижает уровень холестерина в крови и в целом улучшает кровообращение. К тому же, чеснок способствует снижению давления, действующего на сердце.

Бананы
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

В состав бананов входят калий и магний. Эти вещества позволяют насыщать клетки мозга кислородом и нормализуют водно-солевой баланс. Все это приводит к тому, что кровяное давление приходит в норму.

Подсолнечные семечки
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Положительно на кровяное давление влияют семена подсолнуха. В них содержатся витамин E, белок, фолиевая кислота и клетчатка, которые и оказывают положительное влияние на давление. Имейте в виду, что употреблять рекомендуется только несоленые семечки и в ограниченном количестве.

Шпинат
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Шпинат богат на антиоксиданты и пептиды. Эти вещества способны уменьшить уровень холестерина и привести кровяное давление в порядок. Однако шпинат очень быстро теряет все свои полезные свойства. Поэтому старайтесь не хранить его долго, употребляя его как можно более свежим.

Яблоки
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Яблоки также выводят «плохой» холестерин и очищают кровь. Кроме того, в этих фруктах содержатся фитонутриенты, которые помогают укрепить сердце. В день достаточно употреблять всего 1-2 яблока, чтобы артериальное давление нормализовалось.

Горький шоколад
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Шоколад, в составе которого не менее 65% какао, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он хорош тем, что в нем содержится достаточно много минералов и витаминов, которые будут помогать снизить кровяное давление.

Семена арбуза
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

Неожиданно, но семена арбуза можно употреблять в пищу. Они так же благотворно влияют на кровяное давление. Можно измельчить две столовые ложки семян, добавить теплой воды и дать настояться несколько часов. Полученную настойку следует процедить и пить по несколько столовых ложек каждый день.

Миндаль
 
Эти 10 продуктов помогут нормализовать артериальное давление

В миндале содержится много калия, который снижает кровяное давление. Есть в косточках и полезный витамин E. Только имейте в виду, что употреблять миндаль нужно в небольшом количестве. Можно так же пить миндальное молоко.

Для того чтобы основательно уменьшить артериальное давление, необходимо повысить функционал сердца. Тем самым, наш главный насос будет лучше прокачивать кровь по организму, что уменьшит давление на стенки артерий. Регулярные физические нагрузки этому способствуют, и особенно кардионагрузки вроде плавания и бега.

www.medikforum.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокое давление может быть реакцией организма на стресс и слишком быстрый ритм жизни. Заболевания сердца и сосудистых систем часто приводит к повышенному...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика