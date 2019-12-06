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Что произойдет, если есть по одной хурме каждый день

07.12.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Что произойдет, если есть по одной хурме каждый день

Эту оранжевую ягоду, обладающую большим количеством полезных свойств,  было принято почитать еще со времен китайского Императора.

Специалисты рассказали, что может произойти с человеческим организмом, если каждый день съедать хотя бы одну хурму.

Немногие знают, что с латинского хурма переводится как «пища богов». Данная ягода мягкого и сладкого сорта имеет китайское происхождение, а крупная и хрустящая – была привезена из Японии.

Интересный факт: в Стране восходящего солнца был выведен  самый сладкий сорт, который продавался по две тысячи долларов.

Как правило, хурма созревает осенью и в начале декабря. Специалисты рекомендуют покупать с гладкой кожурой и без трещин. Чтобы созреть и стать мягкой, хурме достаточно полежать в одном пакете с бананом. Некоторые привыкли думать, что хурма быстро и удачно созревает в холодильнике, однако это ошибочное мнение.

Так чем же полезна «пища богов»?

Иммунитет

Проведя ряд исследований, ученые из Калифорнии с уверенностью назвали хурму «золотым» составом для укрепления иммунитета.

Благодаря большому количеству витамина С, бета-каротина и калия хурма способна подарить человеческому организму защиту от различных заболеваний.

Замедляет старение

Катехин — природный антиоксидант, который содержится в хурме. Именно из-за катехина ягода обладает вяжущими свойствами, однако это благоприятно сказывается на деснах. Больше всего содержится в шкурке, поэтому срезать ее не стоит.

Пищеварение

Хурма наполнена большим количеством пищевых волокон, обеспечивающих хорошее пищеварение. Кроме того, в ней содержится фолиевая кислота.

Чтобы обезопасить фигуру от неприятных изменений, лучше в день не употреблять больше двух ягод. Так как хурма сама по себе достаточно калорийный продукт.

Зрение

Яркий оранжевый цвет хурмы – это заслуга витамина А. Именно он положительно сказывается на зрении и является профилактикой глазных болезней.

Отеки

Хурма может также спасти человека от отеков. Но нужно быть аккуратнее людям с заболеваниями почек.

Белновости

 

 
 
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Эту оранжевую ягоду, обладающую большим количеством полезных свойств,  было принято почитать еще со времен китайского Императора. Специалисты...
 
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