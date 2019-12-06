Что произойдет, если есть по одной хурме каждый день

Источник материала: Газета Авангард





Эту оранжевую ягоду, обладающую большим количеством полезных свойств, было принято почитать еще со времен китайского Императора.

Специалисты рассказали, что может произойти с человеческим организмом, если каждый день съедать хотя бы одну хурму.

Немногие знают, что с латинского хурма переводится как «пища богов». Данная ягода мягкого и сладкого сорта имеет китайское происхождение, а крупная и хрустящая – была привезена из Японии.

Интересный факт: в Стране восходящего солнца был выведен самый сладкий сорт, который продавался по две тысячи долларов.

Как правило, хурма созревает осенью и в начале декабря. Специалисты рекомендуют покупать с гладкой кожурой и без трещин. Чтобы созреть и стать мягкой, хурме достаточно полежать в одном пакете с бананом. Некоторые привыкли думать, что хурма быстро и удачно созревает в холодильнике, однако это ошибочное мнение.

Так чем же полезна «пища богов»?

Иммунитет

Проведя ряд исследований, ученые из Калифорнии с уверенностью назвали хурму «золотым» составом для укрепления иммунитета.

Благодаря большому количеству витамина С, бета-каротина и калия хурма способна подарить человеческому организму защиту от различных заболеваний.

Замедляет старение

Катехин — природный антиоксидант, который содержится в хурме. Именно из-за катехина ягода обладает вяжущими свойствами, однако это благоприятно сказывается на деснах. Больше всего содержится в шкурке, поэтому срезать ее не стоит.

Пищеварение

Хурма наполнена большим количеством пищевых волокон, обеспечивающих хорошее пищеварение. Кроме того, в ней содержится фолиевая кислота.

Чтобы обезопасить фигуру от неприятных изменений, лучше в день не употреблять больше двух ягод. Так как хурма сама по себе достаточно калорийный продукт.

Зрение

Яркий оранжевый цвет хурмы – это заслуга витамина А. Именно он положительно сказывается на зрении и является профилактикой глазных болезней.

Отеки

Хурма может также спасти человека от отеков. Но нужно быть аккуратнее людям с заболеваниями почек.