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Потрясти и рассмотреть. 7 важных принципов выбора красной икры

11.12.2019 18:15 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Потрясти и рассмотреть. 7 важных принципов выбора красной икры
shutterstock.com

Обидно будет, если делая праздничные бутерброды, вы обнаружите, что икра некачественная, сухая, пересоленная... А такое вполне может случится, если купить икру в непроверенном месте, на улице с рук, у недобросовестного продавца. Чтобы обезопасить себя, нужно знать основные принципы выбора икры. О них «АиФ» рассказала Людмила ВИКУЛОВА, специалист по исследованию качества продукции.

Дата производства

Покупая икру, обращайте внимание на дату производства. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот процесс всего несколько месяцев, в зависимости от вида рыбы — с середины мая по октябрь-декабрь. 

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Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду нереста конкретной рыбы, скорее всего, икра приготовлена из замороженных ястыков. Ястык — тонкая прочная пленка с икрой рыб. При заготовке лососевой икры производитель часто не может сразу переработать весь имеющийся в наличии продукт, поэтому часть ястыков замораживают. Также это экономит драгоценное время на транспортировку и позволяет спокойно переправить икру поближе к потребителю. На месте производства ястыки размораживают, извлекают и засаливают размороженную красную икру, а затем фасуют ее по банкам. Такая икра, как правило, существенно теряет в своих вкусовых и полезных свойствах.

Место производства

Лучше всего покупать икру, произведенную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых. Так вы снизите вероятность того, что икру приготовили из замороженных ястыков.

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По ГОСТу

Желательно покупать баночку икры с маркировкой ГОСТ. На икре, изготовленной по ГОСТу, обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых: горбуша, нерка, кижуч, кета...

Стеклянная банка

Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера, они не должны слипаться. При переворачивании банки икра не должна моментально начинать «ползти» по стенкам, максимум несколько икринок могут упасть на крышку. Слишком жидкая икра сразу же сползет на крышку.

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Жидкость

Излишний объем жидкости тузлука (рассола) сказывается на фактическом количестве самой икры. Потрясите банку: звук «бултыхания» будет означать, что внутри много лишней жидкости.

Где стоит в магазине

Икра должна храниться в холодильнике. В том числе и в точке продаж. Если в магазине в холодильной камере есть градусник, проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная температура — от -4 до -6 °С. 

Внешний вид баночки

Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными — это признак заводского продукта. Осмотрите банку на предмет внешних повреждений, она ни в коем случае не должна быть вздутой. Вздутая банка («бомбаж») — признак наличия в икре недопустимых видов микробов.

Потрясти и рассмотреть. 7 важных принципов выбора красной икры
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Место продажи

Самый надежный вариант — покупать икру в магазине. Но я знаю, что многие доверяют неизвестным фирмам или просто людям, которые продают развесную икру, «напрямую с Дальнего востока, купленную с рыболовецкого судна». 

Специалисты не исследовали икру, купленную «с рук», поэтому делать выводы о качестве такого продукта мы пока не можем. Тем не менее такая икра может нести потенциальный риск здоровью, так как продукт может изготавливаться с нарушением технологии производства или в нестерильных условиях.

Потрясти и рассмотреть. 7 важных принципов выбора красной икры
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Важное украшение новогоднего стола — баночка красной икры.
 
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