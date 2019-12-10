Потрясти и рассмотреть. 7 важных принципов выбора красной икры

Источник материала: Аргументы и факты

Обидно будет, если делая праздничные бутерброды, вы обнаружите, что икра некачественная, сухая, пересоленная... А такое вполне может случится, если купить икру в непроверенном месте, на улице с рук, у недобросовестного продавца. Чтобы обезопасить себя, нужно знать основные принципы выбора икры. О них «АиФ» рассказала Людмила ВИКУЛОВА, специалист по исследованию качества продукции.

Дата производства

Покупая икру, обращайте внимание на дату производства. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот процесс всего несколько месяцев, в зависимости от вида рыбы — с середины мая по октябрь-декабрь.

Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду нереста конкретной рыбы, скорее всего, икра приготовлена из замороженных ястыков. Ястык — тонкая прочная пленка с икрой рыб. При заготовке лососевой икры производитель часто не может сразу переработать весь имеющийся в наличии продукт, поэтому часть ястыков замораживают. Также это экономит драгоценное время на транспортировку и позволяет спокойно переправить икру поближе к потребителю. На месте производства ястыки размораживают, извлекают и засаливают размороженную красную икру, а затем фасуют ее по банкам. Такая икра, как правило, существенно теряет в своих вкусовых и полезных свойствах.

Место производства

Лучше всего покупать икру, произведенную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых. Так вы снизите вероятность того, что икру приготовили из замороженных ястыков.



«Здоровый» салат оливье. Диетолог - о том, как улучшить состав любимых блюд Подробнее

По ГОСТу

Желательно покупать баночку икры с маркировкой ГОСТ. На икре, изготовленной по ГОСТу, обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых: горбуша, нерка, кижуч, кета...

Стеклянная банка

Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера, они не должны слипаться. При переворачивании банки икра не должна моментально начинать «ползти» по стенкам, максимум несколько икринок могут упасть на крышку. Слишком жидкая икра сразу же сползет на крышку.

Жидкость

Излишний объем жидкости тузлука (рассола) сказывается на фактическом количестве самой икры. Потрясите банку: звук «бултыхания» будет означать, что внутри много лишней жидкости.

Где стоит в магазине

Икра должна храниться в холодильнике. В том числе и в точке продаж. Если в магазине в холодильной камере есть градусник, проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная температура — от -4 до -6 °С.

Внешний вид баночки

Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными — это признак заводского продукта. Осмотрите банку на предмет внешних повреждений, она ни в коем случае не должна быть вздутой. Вздутая банка («бомбаж») — признак наличия в икре недопустимых видов микробов.



7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее Подробнее

Место продажи

Самый надежный вариант — покупать икру в магазине. Но я знаю, что многие доверяют неизвестным фирмам или просто людям, которые продают развесную икру, «напрямую с Дальнего востока, купленную с рыболовецкого судна».

Специалисты не исследовали икру, купленную «с рук», поэтому делать выводы о качестве такого продукта мы пока не можем. Тем не менее такая икра может нести потенциальный риск здоровью, так как продукт может изготавливаться с нарушением технологии производства или в нестерильных условиях.