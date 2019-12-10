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Опасная боль в шее с правой стороны: что это может быть?

11.12.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Опасная боль в шее с правой стороны: что это может быть?

Шея может страдать от стресса, вызванного постоянными движениями и напряжением в течение дня. Портал MedikForum.ru изучил причины особенно распространенного дефекта шеи - боли в ее правой части.

Износ позвонков. Шейные позвонки и диски страдают от износа с возрастом. Когда они дегенерируют, человек может испытывать хроническую или постоянную боль в шее. Вдобавок некоторые нарушения могут приводить к повреждению позвонков, дисков и других «деталей» внутренней конструкции шеи. Эти нарушения включают воспаление, защемление нервов, артрит.

Положение тела во время сна. Поза, в которой предпочитают спать люди, количество используемых подушек, свойства матраса могут влиять на их самочувствие, когда они просыпаются утром. Сон без правильной поддержки головы (высота подушки должна соответствовать ширине плеча) или со смещенной шеей, увеличивает вероятность проснуться с болью в шее.

Неспецифическая боль в шее. В некоторых случаях бывает трудно определить точную причину боли в шее. Такая боль без видимой причины часто является результатом незначительного растяжения или разрыва мышечной ткани. Кроме того, боль в шее может быть связана с плохой осанкой: к примеру, она может возникать из-за того, что человек проводит много часов за компьютером, и его голова оказывается наклоненной вперед.

Стресс и беспокойство. Стресс часто вызывает изменения в проводимости электрических сигналов мозга, идущих к мышцам. В частности, может возникать аномальное сокращение мышц в той или иной части тела, вызывая неприятные симптомы в виде напряжения и боли.

Тортиколлис (кривошея). В большинстве случаев это связано с незначительными растяжениями связок или мышц шеи, другой причиной может быть воздействие на шею холодных температур в течение длительного периода времени. Обычно тортиколлис возникает ночью: человек ложится спать без каких-либо настораживающих симптомов, а когда просыпается, не может двигать шеей.

Иногда кривошея оказывается следствием серьезных и опасных изменений в здоровье. Некоторые ее возможные причины включают опухоли, инфекции и побочные эффекты от приема лекарств.

Травма плечевого сплетения. Наиболее частой причиной травм плечевого сплетения является травма тупым предметом, которая может возникнуть в результате спортивных столкновений или автомобильной аварии.

Цервикальная радикулопатия. Она возникает из-за раздражения нервов спинного мозга и, помимо боли в шее, проявляется в следующих симптомах:

  • онемение в руках,
  • покалывание, ощущение иголок в руках,
  • боль или слабость в части рук.

К цервикальной радикулопатии может приводить шейный спондилез или артрит шеи и выпадение диска.

Наиболее опасные причины болей в шее с правой стороны. Существуют менее распространенные причины боли в шее, которые в то же время могут быть очень серьезными. Среди таковых

  • ревматоидный артрит,
  • рак,
  • повреждение спинного мозга,
  • инфекции,
  • заболевания костей.

Если боль в шее не проходит в течение 1-2 недель, нужно обязательно обратиться к врачу за обследованием.

medikforum.ru
 
 
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Шея может страдать от стресса, вызванного постоянными движениями и напряжением в течение дня. Портал MedikForum.ru изучил причины особенно распространенного...
 
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