Маленьким минчанам и их родителям рассказали про опасность проглатывания мелких предметов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Акция по профилактике случаев проглатывания мелких предметов детьми дошкольного возраста «Копилка здоровья» прошла в Минске 10 декабря на базе Учреждении здравоохранения «6-я городская детская клиническая поликлиника».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), который финансируется Европейским Союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Акция «Копилка здоровья» направлена на профилактику проглатывания мелких предметов и снижение детской смертности от внешних причин. По данным ЮНИСЕФ Беларусь находиться на 8 месте в мире по уровню неонатальной смертности на ряду с Кореей, Норвегией. С 2011 по 2017 год в Беларуси детская смертность снизилась на 48%.

По словам старшего координатора по здоровью и развитию подростков и молодежи, представителя детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Виктории Лозюк, «ЮНИСЕФ провело исследование, которое показало, что даже если родители обладают необходимыми знаниями по безопасности детей, то не всегда их применяют на практике. Основная задача акции привлечь внимание родителей к проблеме проглатывания мелких предметов детьми дошкольного возраста».

По данным Министерства здравоохранения Беларуси за 8 лет активной профилактической работы всех заинтересованных государственных органов и общественных организаций число погибших детей от внешних причин снизилось. Так в 2010 году от внешних причин погибло 345 детей, а в 2018-136. В рамках профилактической работы медицинские сотрудники при патронаже детей обращают внимание родителей на расстановку мебели в квартире, расположение предметов возле окон, а также мелких предметов, находящихся в зоне доступа детей.

«Особое внимание нужно уделить детям раннего возраста так как это самая уязвимая категория детей, они больше всего зависят от взрослых и их внимания и ухода. По статистике ежегодно в среднем погибает от 20 до 24 детей возрастом до 1 года. По итогам 2018 года от инородных тел, проглоченных или попавших в дыхательные пути ребенка погибло 9% от общего количество погибших детей и к сожалению эти цифры не уменьшаются из года в год», отметила главный педиатр отдела медпомощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Валентина Волчок.

Профилактическое мероприятие проходило во время приема педиатров, где родителям и детям рассказывали о зонах доступности мелких предметов и способах определения предметов, имеющих риск проглатывания. Врачи во время приема объясняли детям в процессе игры о том куда лучше положить мелкие предметы, батарейки, а также монеты и дарили в подарок «свинки-копилки», а родителям раздавали плакаты с рекомендациями по обращению с опасными мелкими предметами.

По словам главного врача 6-ой городской детской клинической поликлиники г.Минска Анны Котовой, «Самой простой способ определения мелкого предмета при помощи обычной втулки от туалетной бумаги. Необходимо понять, что все что проходит через втулку категорически опасно для ребенка. Также взрослому очень важно снизиться на уровень глаз ребенка для того чтобы визуально оценить нет ли каких-то мелких предметов в зоне доступности ребенка».

Дети чаще всего глотают яркие предметы, вызывающие интерес, иголки, бусины, монеты, конструктор и многое другое. Самыми опасными являются батарейки. «Плоские батарейки диаметром 2 сантиметра наносят большой урон здоровью ребенка всего за считанные часы и единственная от них защита – это внимание взрослых», – подчеркнул врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, заведующий диагностическим отделением государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» Кирилл Мараховский.

В рамках проекта БЕЛМЕД большое внимание уделяется проблеме детского травматизма. По данным Министерства здравоохранения за год население республики получает около 750 тыс. различных травм из них около 150 тыс. дети. Дети младшего возраста от 0 до 1 года получают больше всего травм по недосмотру взрослых. «Это падения с кроваток и стульчиков для кормления, неправильно подобранные ходунки и обувь, спотыкания об порожки. Травмы у детей от 1 до 6 лет носят уличный и бытовой характер в связи с формированием определенных интересов и двигательных навыков. Часто травмируют детей деревья, заборы, незакрытые строительные объекты, неправильно поставленные детские горки, качели. В более старшем школьном возрасте возрастает число спортивных травм и ДТП, где тоже большую роль играет недосмотр взрослы», сообщил врач-травматолог-ортопед, младший научный сотрудник лаборатории ортопедии и травматологии детского и подросткового возраста «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» Рустам Айзатулин.

В свою очередь начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева, отметила, что, благодаря информационной работе в городе Минске с 2017 по 2018 уровень бытовых травмы снизился с 46% до 34%. «Нами проводиться профилактическая работа уже с будущими мамами. Для этого у нас созданы специальные школы для беременных, где их обучают уходу за детьми, организации бытовой безопасности. Мы рассказываем может быть и банальные вещи для взрослых, например, где поставить дома утюг, сковородку, но это те вещи, которые помогут предупредить травматизм детей. В ближайшее время на базе 7 городской поликлиники будет открыт новый модельный центр, в котором будут проводить обучение родителей. Это будет своего рода мини-квартира на примере которой взрослые смогут узнать, какие опасности подстерегают детей в быту», рассказала Светлана Манышева.

Справочно: Проект БЕЛМЕД – проект международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД») финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Основная цель проекта: содействие эффективному предупреждению неинфекционных заболеваний (НИЗ) и укрепление национальной системы здравоохранения для эффективного решения проблем НИЗ в Республике Беларусь. Проект также способствует повышению эффективности государственных программ и действий правительства и местных органов власти в области снижения бремени НИЗ, как на национальном, так и региональном уровнях; а также повышению активности населения в формировании и продвижении местных инициатив, которые способствуют улучшению здоровья.