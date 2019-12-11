Мимоза и селедка под шубой. Вариации новогодних сытных салатов

Источник материала: Аргументы и факты

Селедка под шубой и мимоза — очень важные салаты для празднования Нового года. Отварные овощи, селедка или рыбные консервы, все выложено слоями и пропитано майонезом — это принцип обоих салатов. Но дальше возможно множество вариаций. Овощи натирают на терке, добавляют в салаты яблоко, зеленый лук и различные специи. Экспериментируют с майонезом, добавляя в него овощные фреши. Представляем интересные варианты новогодних слоеных салатов от шефов двух столиц.

Селедка под шубой с креветками

Рецепт Александра Борзенко, шеф-повара ресторана Craft Kitchen

1 порция

60 г отварного картофеля

картофеля 60 г отварной моркови

60 г отварной свеклы

45 г майонеза

50 г креветок

40 г сельди

10 г желтка

5 г лука-сибулет

Соль

Перец горошком, лавровый лист

Шаг 1. Сварить свеклу, морковь, картошку и яйца.

Шаг 2. Нарезать лук довольно мелко.

Шаг 3. Отваренные овощи очистить.

Шаг 4. Картошку и яйца пропустить через яйцерезку.

Шаг 5. Свеклу и морковь натереть на терке.

Шаг 6. Сельдь нарезать мелкими кусочками, убрав заранее кости.

Шаг 7. Выложить на порционную тарелку сначала сельдь, потом лук, картофель, яйцо, морковь, свеклу. Обмазать майонезом и в холодильник.

Шаг 8. Перед подачей украсить вареной креветкой.

Мимоза с копченой неркой

Рецепт Виктора Белея, бренд-шефа ресторана Uhvat

1 порция

30 г моркови

50 г картофеля

60 г яйца

45 г копченой нерки

30 г свежего огурца

Для майонеза:

2 желтка

300 мл растительного масла

Соль и перец

Шаг 1. Для приготовления майонеза взбиваем миксером желтки на низкой скорости и вливаем постепенно холодное масло, добавляем соль и перец по вкусу. Доводим до однородной консистенции.

Шаг 2. Овощи предварительно отвариваем и натираем на терке. Добавляем майонез и перемешиваем.

Шаг 3. Для подачи салат формируем руками в форме шарика. Нерку предварительно мелко рубим и панируем в ней наш шарик. Для украшения используем вашу любимую зелень.

Селедка под шубой без яиц

Рецепт Руслана Закирова, шеф-повара ресторана Kuznya Cafe

6 порций

450 г свеклы

450 г моркови

580 г картофеля

50 г красного лука

370 г сельди

460 г майонеза

Соль

5 г лука-сибулет

Шаг 1. Овощи запечь с солью и маслом в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Остудить и натереть свеклу, картошку и морковь на мелкой терке.

Шаг 2. Селедку нарезать мелким кубиком.

Шаг 3. Собрать блюдо: выложить слоями овощи и рыбу, добавляя между слоями майонез.

Шаг 4. При подаче посыпать блюдо мелконарезанным луком-сибулет.

Сельдь под шубой в банке

Рецепт Сергея Батукова, бренд-шефа ресторана «Рюмка водки Лепс»

1 порция

40 г филе сельди в масле

30 г отварного картофеля

30 г отварной моркови

40 г отварной свеклы

10 г отварного яйца

30 г майонеза

2 г зеленого лука

15 г розового майонеза (10 г майонеза, 5-7 мл свекольного фреша)

5 г отварного желтка

1 г укропа и петрушки

Шаг 1. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком.

Шаг 2. Выложить послойно, каждый слой смазывая майонезом: сельдь, картофель, морковь, свеклу, яйцо.

Шаг 3. При подаче на стол салат промазываем розовым майонезом, затем посыпаем отварным куриным желтком натертым на мелкой терке, украшаем зеленью.

Мимоза с лососем и креветками

Рецепт Влада Пискунова, креативного шефа ресторана «Матрешка»

1 порция

30 г картофеля

7 г майонеза

5 г сливочного масла

40 г копченого лосося

25 г моркови

15 г креветок

5 г желтка

Для морковного майонеза:

30 г майонеза

40 мл морковного фреша

Капля лимонного сока

Соль

Шаг 1. Картофель и морковь отварить в мундире до готовности, остудить, очистить, подкоптить на ольховом дыму 20 минут.

Шаг 2. Лосось (филе) засолить сухим способом в течение суток. Закоптить горячим способом до готовности. Остудить (можно купить готовый подкопченный лосось — прим. ред.)

Шаг 3. Яйца сварить до полной готовности, желток извлечь, натереть на терке и высушить на лотке в течение суток.

Шаг 4. Для морковного майонеза свежевыжатый морковный сок уварить в два раза, добавить масло растительное, масло сливочное и пробить в блендере до однородной массы. Добавить майонез, лимонный сок и соль. Перемешать до полной однородности.

Шаг 5. Подкопченный картофель, морковь, яйца, яблоки (очищенные) натереть на мелкой терке.

Шаг 6. Лосось разломать на мелкие кусочки. Отварные креветки (только мясо) нарезать мелко.

Шаг 7. Кулинарное кольцо смазать изнутри растительным маслом и обсыпать подсушенным желтком (3 г).

Шаг 8. На дно кольца слоями укладывать ингредиенты в следующем порядке: картофель, майонез, натертое на терке сливочное масло, лосось, майонез, морковь, яблоко, майонез, креветки, майонез, подсушенный желток.

Шаг 9. Слои стараться не утрамбовывать. Аккуратно снять кольцо.

Не Ш.У.Б.А.

Рецепт Евгения Михайлова, шеф-повара ресторана Drinks@Dinners

1 порция

200 г сыра крем-чиз

50 г сливок

30 г хрена

5 г листового желатина

Черный перец и соль

40 г сельди

10 г бородинского хлеба

5 г красного лука

5 мл ароматного подсолнечного масла

30 г отварной свеклы

10 г соленых огурцов

Шаг 1. Смешиваем сыр крем-чиз со сливками, доводим до кипения.

Шаг 2. Предварительно замачиваем желатин. Затем разводим его в горячих сливках с крем-чизом. Добавляем свежий тертый хрен, снова доводим до кипения. Процеживаем.

Шаг 3. Нам потребуются формочки, которые мы заливаем получившейся горячей смесью по 50-60 мл. На 1 форму идет 50-60 г заготовки. Убираем в холодильник застывать.

Шаг 4. Сельдь и лук очищаем, нарезаем кубиком, хлеб нарезаем мелко, практически крошим. Смешиваем все с ароматным маслом, перемешиваем.

Шаг 5. На тарелку ставим аналогичную по размеру форму, выкладываем туда сельдь с луком и хлебом. Из холодильника достаем чизкейк, вытаскиваем из формы и кладем сверху.

Шаг 6. Свеклу и огурец также нарезаем кубиком, заправляем маслом и выкладываем сверху на чизкейк. Украшаем луком или петрушкой.