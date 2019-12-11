А вы знаете, что только 58 процентов ивьевчан относится к своему здоровью внимательно?

Источник материала: Ивьевский край

Такие данные получены в результате статистического исследования, проводимого Гродненским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на тему «Изучение факторов риска онкологических заболеваний среди лиц трудоспособного возраста». В результате по месту работы были опрошены 372 респондента, среди которых мужчин и женщин было поровну. Возраст респондентов – от 18 до 60 лет.

В ходе ответов на вопрос «Как вы относитесь к своему здоровью?», 58, 1 процента опрошенных ответили – «скорее внимательно и заботливо», 23, 9 процента – «скорее безразлично» и 18 процентов – «скорее расточительно».