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Хозрасчетный медцентр планируют создать на базе Брестской областной больницы

13.12.2019 14:42 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На базе Брестской областной больницы планируется создать хозрасчетный медицинский центр. Об этом заявил главный врач учреждения здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Александр Карпицкий сегодня во время республиканской научно-практической конференции "Современное состояние системы здравоохранения на региональном уровне", передает корреспондент БЕЛТА.

Хозрасчетный медцентр планируют создать на базе Брестской областной больницы

"Приграничная Брестская область, как и другие областные центры, столкнулась с проблемой трудовой миграции наших специалистов не только в коммерческий сектор, но и в соседние государства. Поэтому для закрепления кадров и привлечения внебюджетных средств мы обратились в областной исполнительный комитет с инициативой создания при Брестской облбольнице отдельного хозрасчетного центра. Его организация будет построена по принципу "работа после работы и в выходные дни" на правах аренды оборудования. Надеемся, это будет способствовать сокращению оттока пациентов на лечение в частные центры, а высококвалифицированных кадров - за рубеж", - сказал Александр Карпицкий.

По словам главврача, идея хозрасчетного медцентра уже дважды обсуждалась с руководством облисполкома. Сейчас бизнес-план этого проекта находится в разработке специалистов Брестского государственного технического университета. Ожидается, что внедрение ноу-хау в медицинскую практику произойдет уже в первом полугодии 2020 года. "Полученный от центра доход мы сможем направлять на повышение заработной платы, а также развитие высокотехнологичной медицинской помощи за счет модернизации и укрепления материально-технической базы учреждения. Хотим попробовать сделать так, чтобы на базе больницы дать сотрудникам примерно такую зарплату, как в коммерческих медцентрах Бреста", - дополнил руководитель учреждения.

Республиканская научно-практическая конференция медиков с международным участием приурочена к 75-летию Брестской областной больницы. Начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский назвал облбольницу флагманом всего здравоохранения области. Нагрузка на высококвалифицированный коллектив очень высокая - оперативная активность превышает 80%. В год здесь выполняется более 18 тыс. различных операций, в том числе более 50 пересадок почек. Помимо лечения больных в учреждении активно занимаются научной работой и учебной деятельностью. За последние годы сотрудники больницы зарегистрировали 15 патентов на изобретения, опубликовали 250 научных статей, защитили несколько кандидатских и докторских диссертаций. А с 1 января 2020 года Брестская областная больница официально поменяет свой статус на клиническую организацию здравоохранения.

 
Теги: Брест
 
 
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