Осторожность и осмотрительность

Источник материала: Кричевская жизнь

Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в зимний период значительно возрастает число травм, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.

Детский травматизм распространен куда больше, чем травматизм взрослых, и это не удивительно. Дети очень любознательны, пытаются активно познавать окружающий мир, но не всегда умеют оценить опасность ситуации.

Родителям необходимо помнить основные правила профилактики травматизма:

• правильно

подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребрис-той подошвой, без каблуков, с теплой стелькой. Обувь должна быть удобной и плотно прилегать к ноге;

• одевайте детей многослойно в теп-лую сухую одежду из натуральных материалов, с обязательным слоем нательного белья;

• не забывайте одевать детям перчатки, варежки-непромокашки, шапки, шарф и поднимайте воротник. Следует помнить, что капюшоны опасны в плане получения травм — они сужают обзор и мешают при переходе улицы. Не забывайте про световозвращатели (фликеры) на детской одежде, так как в зимний период на улице начинает рано темнеть.

• кожу лица нужно защищать специальным детским кремом за 30 минут до выхода на улицу;

• перед прогулкой необходимо обязательно поесть для выработки дополнительной энергии, которая будет обогревать детский организм.

Научите ребенка правилам поведения:

• обратите внимание детей на необходимость при перемещении отдавать предпочтение очищенным от снега и посыпанным песком дорожкам;

• перед тем как переходить улицу, необходимо остановиться на обочине, посмотреть в обе стороны, убедиться, что на дороге нет машин или других транспортных средств;

• переходить дорогу только в установленных местах, на зеленый сигнал светофора;

• желательно избегать ношения сумок на длинных ручках, которые, свисая с плеча, перемещают центр тяжес-ти и тянут вниз;

• нельзя использовать первый лед для катания;

• необходимо научить детей правильно падать, группируясь следующим образом: руки прижать к груди, ноги согнуть в коленях, голову втянуть в плечи;

• следует напомнить ребенку, как опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой.

Если падение или обморожение все же произошло, обязательно обратитесь за помощью к врачу. Уважаемые родители, помните: лучшая профилактика зимних травм – это осторожность и осмотрительность!

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.