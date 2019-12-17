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Осторожность и осмотрительность

18.12.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в зимний период значительно возрастает число травм, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.
Детский травматизм распространен куда больше, чем травматизм взрослых, и это не удивительно. Дети очень любознательны, пытаются активно познавать окружающий мир, но не всегда умеют оценить опасность ситуации.
Родителям необходимо помнить основные правила профилактики травматизма:
• правильно
подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребрис-той подошвой, без каблуков, с теплой стелькой. Обувь должна быть удобной и плотно прилегать к ноге;
• одевайте детей многослойно в теп-лую сухую одежду из натуральных материалов, с обязательным слоем нательного белья;
• не забывайте одевать детям перчатки, варежки-непромокашки, шапки, шарф и поднимайте воротник. Следует помнить, что капюшоны опасны в плане получения травм — они сужают обзор и мешают при переходе улицы. Не забывайте про световозвращатели (фликеры) на детской одежде, так как в зимний период на улице начинает рано темнеть.
• кожу лица нужно защищать специальным детским кремом за 30 минут до выхода на улицу;
• перед прогулкой необходимо обязательно поесть для выработки дополнительной энергии, которая будет обогревать детский организм.
Научите ребенка правилам поведения:
• обратите внимание детей на необходимость при перемещении отдавать предпочтение очищенным от снега и посыпанным песком дорожкам;
• перед тем как переходить улицу, необходимо остановиться на обочине, посмотреть в обе стороны, убедиться, что на дороге нет машин или других транспортных средств;
• переходить дорогу только в установленных местах, на зеленый сигнал светофора;
• желательно избегать ношения сумок на длинных ручках, которые, свисая с плеча, перемещают центр тяжес-ти и тянут вниз;
• нельзя использовать первый лед для катания;
• необходимо научить детей правильно падать, группируясь следующим образом: руки прижать к груди, ноги согнуть в коленях, голову втянуть в плечи;
• следует напомнить ребенку, как опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой.
Если падение или обморожение все же произошло, обязательно обратитесь за помощью к врачу. Уважаемые родители, помните: лучшая профилактика зимних травм – это осторожность и осмотрительность!
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в зимний период значительно возрастает число травм, особенно в
 
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