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6 советов для оздоровления питания и похудения на каждый день
18.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Советы немецких экспертов, помогающие сделать свое питание более здоровым и похудеть.
Ешьте на завтрак белок, пейте достаточно воды, предпочитайте натуральные продукты, минимизируйте сахар, — эти и другие советы немецких экспертов, помогающие сделать свое питание более здоровым и
Завтрак с высоким содержанием белка. Завтрак, насыщенный белком, является идеальным началом дня, утверждают специалисты. Сами они предлагают такие варианты: яичница с грибами и помидорами, творог с ягодами и орехами. По словам экспертов, белковый завтрак обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и заряжает энергией мозг, что важно для рабочей активности.
Пить достаточно воды. Важно пить не только когда хочется, поскольку в этом случае организм уже страдает от сильного обезвоживания.
Есть натуральные продукты. Фрукты, овощи, рыба, мясо, молоко, творог, орехи, овсянка, специи и травы — все это продукты, которые есть практически в каждом супермаркете. Все они необработанные, без искусственных добавок и полезны для организма, подчеркивают эксперты.
Отказаться от сахара. Диетологи советуют придерживаться простого правила: если
Соблюдать правило 3: 4. Соотношение 3: 4 подразумевает следующее: прием пищи должен состоять из 2 частей овощей, 1 части белков и 1 части углеводов.
Готовить еду. Доказано, что самостоятельно приготовление пищи защищает от получения тех компонентов обработанных и готовых продуктов, которые повышают аппетит, способствуют перееданию и ожирению. Кроме того, процесс приготовления еды – это вид физической активности, который позволяет тратить дополнительные калории и худеть.
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Советы немецких экспертов, помогающие сделать свое питание более здоровым и похудеть. Ешьте на завтрак белок, пейте достаточно воды, предпочитайте натуральные...
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