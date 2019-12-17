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Получить водительскую медсправку станет проще. Если полугодовой пилотный проект признают успешным

18.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Получить водительскую медсправку станет проще. Если полугодовой пилотный проект признают успешным
Министерство здравоохранения запускает пилотный проект в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской центральной районной больнице, а также в гомельской поликлинике № 7. Здесь в течение ближайших шести месяцев водители категорий «А», «АМ» и «В» смогут получать медицинскую справку в течение дня. Это предусмотрено недавно изданным приказом Минздрава «О реализации пилотного проекта по оптимизации работы медицинских водительских комиссий». Если проект получит поддержку граждан и медицинского сообщества, то он будет признан успешным и будет распространен на все регионы Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в проекте будут участвовать здоровые и практически здоровые граждане, которые по состоянию здоровья отнесены к группам диспансерного наблюдения Д (I) и (или) Д (II) и проживают не менее пяти лет в районе обслуживания одного из трех участвующих в проекте учреждений здравоохранения.

Механизм получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, прост. Для ее получения кандидат в водители или водитель должен зарегистрироваться на сайте одной из трех вышеперечисленных организаций и дать (в личном кабинете) согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну.

На сайтах всех трех учреждений размещен перечень документов, которые необходимо представить для медицинского освидетельствования — кандидатам в водители, а также медицинского переосвидетельствования — водителям (паспорт, военный билет (при наличии), 2 фото). Также прописаны критерии отнесения граждан к группам диспансерного наблюдения Д (I), Д (II), Д (III). Есть возможность выбрать даты предварительной записи на обязательное медицинское освидетельствование — но не ранее чем через 5 рабочих дней после осуществления записи через сайт организации здравоохранения, участвующей в реализации проекта.

Механизм прост – специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, сами запрашивают выписки из медицинских документов из государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) (далее — выписка из медицинских документов) кандидатов в водители или водителей и сведения об отсутствии (наличии) в отношении обратившихся граждан психиатрического и наркологического учета.

При проведении обязательного медицинского освидетельствования учитываются и принимаются к сведению результаты диспансерных осмотров, проведенных в течение 2-х лет, предшествующих году обращения, в том числе результаты осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики, лабораторных и инструментальных исследований.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования будет принято решение о допуске (недопуске) гражданина к управлению механическими транспортными средствами. В случае положительного решения водительской комиссии, гражданину за один день выдается медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая его годность к управлению механическими транспортными средствами.

В случае отнесения кандидата в водители или водителя к группе диспансерного наблюдения Д (III) (по результатам предварительного анализа информации, содержащейся в выписке из медицинских документов) или необходимости проведения дополнительного обследования, кандидат в водители или водитель информируется о невозможности дальнейшего участия в проекте. В таком случае гражданин имеет право пройти медицинское освидетельствование или обязательное медицинское переосвидетельствование в порядке, установленном законодательством.

 
 
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> Министерство здравоохранения запускает пилотный проект в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской центральной районной больнице, а также в гомельской...
 
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