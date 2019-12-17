|
Получить водительскую медсправку станет проще. Если полугодовой пилотный проект признают успешным
18.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщает
Механизм получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, прост. Для ее получения кандидат в водители или водитель должен зарегистрироваться на сайте одной из трех вышеперечисленных организаций и дать (в личном кабинете) согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну.
На сайтах всех трех учреждений размещен перечень документов, которые необходимо представить для медицинского освидетельствования — кандидатам в водители, а также медицинского переосвидетельствования — водителям (паспорт, военный билет (при наличии), 2 фото). Также прописаны критерии отнесения граждан к группам диспансерного наблюдения Д (I), Д (II), Д (III). Есть возможность выбрать даты предварительной записи на обязательное медицинское освидетельствование — но не ранее чем через 5 рабочих дней после осуществления записи через сайт организации здравоохранения, участвующей в реализации проекта.
Механизм прост – специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, сами запрашивают выписки из медицинских документов из государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) (далее — выписка из медицинских документов) кандидатов в водители или водителей и сведения об отсутствии (наличии) в отношении обратившихся граждан психиатрического и наркологического учета.
При проведении обязательного медицинского освидетельствования учитываются и принимаются к сведению результаты диспансерных осмотров, проведенных в течение 2-х лет, предшествующих году обращения, в том числе результаты осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики, лабораторных и инструментальных исследований.
По результатам проведенного медицинского освидетельствования будет принято решение о допуске (недопуске) гражданина к управлению механическими транспортными средствами. В случае положительного решения водительской комиссии, гражданину за один день выдается медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая его годность к управлению механическими транспортными средствами.
В случае отнесения кандидата в водители или водителя к группе диспансерного наблюдения Д (III) (по результатам предварительного анализа информации, содержащейся в выписке из медицинских документов) или необходимости проведения дополнительного обследования, кандидат в водители или водитель информируется о невозможности дальнейшего участия в проекте. В таком случае гражданин имеет право пройти медицинское освидетельствование или обязательное медицинское переосвидетельствование в порядке, установленном законодательством.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Министерство здравоохранения запускает пилотный проект в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской центральной районной больнице, а также в гомельской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)