Очередь за красотой. Какой была пластическая хирургия в СССР?

Источник материала: Аргументы и факты

Пластические хирурги сегодня — одни из самых востребованных специалистов. Они могут сделать любую внешность, изменить человека до неузнаваемости, спрятать ненавистные дефекты внешности и существенно усилить имеющиеся достоинства. При этом многим кажется, что пластика в России начала использоваться именно с появлением современной России. На самом же деле она была и в Советском Союзе. И у нее были свои нюансы. О том, какой была пластика в советское время, кто мог проводить операции и что такое открытка-приглашение, "АиФ" рассказала д. м. н., пластический хирург Наталья Мантурова.

История развития

Пластическая хирургия — относительно молодая специальность в медицине, как во всем мире, так и в нашей стране. Но сама профессия начала свое становление довольно давно.

80 лет назад, в 1937 году, когда люди нашей страны были далеки от проблем красоты и эстетики, вышел приказ Наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна «Об утверждении положения об Институте косметики и гигиены Главпарфюмерпрома», теперь это Институт пластической хирургии и косметологии. Несколькими годами ранее открылся нынешний Институт красоты на Арбате, выросший из обычного кабинета врачебной косметики.

Активное начало формирования специальности специалисты относят к 1960-70-м годам. Именно тогда стали появляться первые методики реконструктивной и эстетической хирургии. Одновременно с этим врачам в Союзе стали доступны первые силиконовые имплантаты, которые крайне активно начали использоваться для коррекции тех или иных внешних недостатков. Тогда же пластическая хирургия стала набирать популярность среди населения, и количество эстетических хирургических вмешательств по объемам активно начало догонять количество реконструктивных операций, выполняемых по медицинским показаниям.



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Врачи по специальности

В советские годы особенностью реконструктивных и эстетических операций заключалось в том, что их проводили врачи других специализаций, а не конкретно пластические хирурги как это происходит сейчас. Так, например, увеличение груди и избавление от живота было на совести врачей общей хирургии. Оперативные вмешательства в зоне головы и шеи проводили врачи-специалисты в данной области — стоматологи. Но чуть позже из этой отрасли выделилась отдельная сфера — челюстно-лицевая хирургия. Соответственно, появились и более узкие специализации. Свои названия с узким профилем получили и кафедры в медуниверситетах. Например, восстановительная челюстно-лицевая хирургия. Преподавали эту науку в институтах усовершенствования, чтобы медики могли существенно расширить свои знания и практические навыки по данному направлению.

Поскольку как таковой специальности «пластическая хирургия» не было, то врачи не проходили интернатуру и ординатуру — их попросту не было. Но при этом для проведения операций такого рода требовался диплом врача и так называемая стажировка на рабочем месте в течение года по эстетической хирургии. Врачам приходилось каждые 5 лет подтверждать свой сертификат.

Одним из самых ярких врачей, специализирующихся на пластической хирургии, был Александр Шмелев. Он был известен тем, что оперировал многих звезд кино, возвращая им молодость и продлевая век красавиц в кинематографических сценах. Также он считался врачом-пластиком, работавшим на спецслужбы.



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Что оперировали

Конечно же, советским женщинам было не чуждо стремление к совершенству. Поэтому спрос на операции по омоложению и коррекции внешности был огромный. Пациенты занимали довольно большие очереди на операции и подолгу ждали открытку-приглашение на операцию. Самыми популярными реконструкциями были блефаропластика и коррекция контура лица. Чуть позже стали делать первые пластические операции на груди. Был высокий спрос на пластику и у мужчин — например, их нередко интересовала та же блефаропластика.

Реконструктивные, постравматические операции проводили бесплатно в госучреждениях. Косметические и эстетические операции были платными услугами. Позже появились хозрасчетные платные учреждения.

Долгое время существовало своего рода разделение — если было нужно вмешательство врача по поводу носовой перегородки, то направляли к лор-врачу, если коррекция формы носа — к пластическому хирургу. Также форму ушной раковины исправлял пластический хирург, внутреннее ухо было в епархии лора. Сейчас это разделение уходит.

Естественно, многих интересует и стоимость такого вмешательства, ведь не секрет, что сегодня многие пластические операции не из числа расхожих и доступных всем, на некоторые виды вмешательства приходится копить. По данным статистики, подтяжку лица оценивали в 7 рублей, пластика век стоила около 5 рублей. При этом прием у врача-косметолога стоил 50 копеек. Если изучить среднюю зарплату по стране, которая в периоде 60-70-х годов составляла 60-150 рублей, то понятно, что поход за красотой могли позволить себе многие, было бы желание.