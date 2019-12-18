ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19 декабря – День профилактики травматизма

19.12.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

19 декабря – День профилактики травматизма
Фото из открытых интернет-источников

Гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь – час-тые причины травматизма. Ухудшение состояния проезжей части также сказывается на увеличении частоты дорожных происшествий и росте числа пострадавших. Отягчающим фактором травматизма является состояние опьянения, сопровождающее травмы почти в 30% случаев. И в зимний период оно может стать непосредственной причиной не только переохлаждения, отморожения кистей и стоп, но и замерзания при относительно небольших морозах.

Чтобы снизить риск падения при гололеде, медики рекомендуют:
• носить обувь желательно на плоской подошве или на низком квадратном каблуке;
• можно прикрепить к подошве полоску наждачной бумаги или обычного лейкопластыря (лучше подойдет обувь с рифленой подошвой);
• в гололедицу нужно ходить по-особому, т.е. как бы скользя, словно на маленьких лыжах, наступать на всю подошву;
• внимательно смотреть под ноги (в спешке можно не заметить даже открытого льда);
• идти желательно как можно медленнее;
• если носите длинное пальто, обязательно приподнимайте полы одежды, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице;
• не ходите очень близко к стенам зданий: с крыши может упасть сосулька или кусок затвердевшего снега.

Особое внимание в последние годы уделяется профилактике детского бытового травматизма. Не забывайте, что при получении травмы необходимо вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в ближайшее медучреждение. Обойтись без консультации врача можно только в случае легкого ушиба, за исключением ушиба головы.

В центральной райбольнице 19 декабря с 16.00 до 17.00 будет работать «горячая линия». Вопросы можно задать врачу-хирургу Артему Андреевичу Коваленко по тел. 7-29-77.

 

Подготовила
Антонина ТАРАСОВА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь – час-тые причины травматизма. Ухудшение состояния проезжей части также сказывается на...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Получить водительскую медсправку станет проще. Если полугодовой пилотный проект признают успешным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика