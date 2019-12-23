Продукты, которые лучше всего «чистят» печень

Источник материала: Вороновская газета





Эксперты назвали 7 лучших продуктов, натуральные компоненты которых улучшают работу печени и нормализуют её функции.

Брокколи. Один из наиболее полезных овощей для здоровья. Антиоксиданты, которые содержатся в брокколи, риск развития онкологических заболеваний и эффективно очищают наш организм от токсинов. Брокколи – источник клетчатки, которая нормализует пищеварение и снижает уровень холестерина в крови. Также брокколи является источником витамина Е — растворимого антиоксиданта, который предохраняет нашу печень от преждевременного старения.

Орехи . В орехах содержится аминокислота Л-аргинин, которая бережёт печень от накопления токсинов. Также орехи содержат клетчатку и жирные кислоты Омега-3, которые также стимулируют очистительные процессы в печени. Небольшое количество орехов позволяет контролировать уровень холестерина в крови и способствует адекватному усвоению жиров.

Яблоки. Идеально подходят для очищения печени и улучшают работу жёлчного пузыря. Яблоки содержат большое количество пектина-растворимой клетчатки, которая очищает органы пищеварительной системы, удаляя токсины, накапливающиеся в кишечнике и печени.

Употребление яблок снижает уровень плохого холестерина в крови (так называемый LDL-холестерин). Благодаря им нашей печени становится легче его перерабатывать. Содержащаяся в них яблочная кислота облегчает выведение канцерогенных частиц и токсинов, которые накапливаются в крови человека.

Цитрусовые. Цитрусовые содержат эфирные масла, витамины и антиоксиданты, которые стимулируют естественное очищение печени и успокаивают воспалительные процессы.

Эти фрукты являются кладезем витамина С. Он укрепляет иммунную систему, уберегая от появления инфекций и других серьёзных заболеваний.

Цитрусовые улучшают наше пищеварение и помогают вывести из организма токсины и шлаки.

Авокадо представляет собой важный источник питательных микроэлементов, которые очищают нашу печень и заботятся о ее здоровье. Содержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле.

Также эти фрукты содержат глутатион-соединение, необходимое нашей печени для выведения токсинов и посторонних частиц.

Содержащиеся в авокадо жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня LDL-холестерина в крови и успокаивают воспалительные процессы.

Оливковое масло – источник полезных жиров. Его включение в рацион позволяет заботиться о здоровье нашей печени. Оливковое масло содержит антиоксиданты, противовоспалительные и очищающие агенты, которые стимулируют очищение крови с целью корректного выведения из неё токсичных веществ.

Также оно содержит жирные кислоты, которые позволяют контролировать уровень плохого холестерина в крови. Наши артерии становятся здоровее, уменьшается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло – источник витамина Е и аминокислот, которые создают защитный барьер против свободных радикалов, снижая риск развития раковых заболеваний и других хронических расстройств.

Помидоры – источник ликопина и аминокислот. Когда они усваиваются нашим организмом, работа нашей печени улучшается и ей становится легче очищать наш организм от шлаков. Также в помидорах содержится глутатион. Этот белок также стимулирует очищение печени от токсинов, улучшая её функции.

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