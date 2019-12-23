﻿ Продукты, которые лучше всего «чистят» печень. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продукты, которые лучше всего «чистят» печень

24.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Продукты, которые лучше всего «чистят» печень

Эксперты назвали 7 лучших продуктов, натуральные компоненты которых улучшают работу печени и нормализуют её функции.

Брокколи. Один из наиболее полезных овощей для здоровья. Антиоксиданты, которые содержатся в брокколи, риск развития онкологических заболеваний и эффективно очищают наш организм от токсинов. Брокколи – источник клетчатки, которая нормализует пищеварение и снижает уровень холестерина в крови. Также брокколи является источником витамина Е — растворимого антиоксиданта, который предохраняет нашу печень от преждевременного старения.

Орехи. В орехах содержится аминокислота Л-аргинин, которая бережёт печень от накопления токсинов. Также орехи содержат клетчатку и жирные кислоты Омега-3, которые также стимулируют очистительные процессы в печени. Небольшое количество орехов позволяет контролировать уровень холестерина в крови и способствует адекватному усвоению жиров.

Яблоки. Идеально подходят для очищения печени и улучшают работу жёлчного пузыря. Яблоки содержат большое количество пектина-растворимой клетчатки, которая очищает органы пищеварительной системы, удаляя токсины, накапливающиеся в кишечнике и печени.

Употребление яблок снижает уровень плохого холестерина в крови (так называемый LDL-холестерин). Благодаря им нашей печени становится легче его перерабатывать. Содержащаяся в них яблочная кислота облегчает выведение канцерогенных частиц и токсинов, которые накапливаются в крови человека.

Цитрусовые. Цитрусовые содержат эфирные масла, витамины и антиоксиданты, которые стимулируют естественное очищение печени и успокаивают воспалительные процессы.

Эти фрукты являются кладезем витамина С. Он укрепляет иммунную систему, уберегая от появления инфекций и других серьёзных заболеваний.

Цитрусовые улучшают наше пищеварение и помогают вывести из организма токсины и шлаки.

Авокадо представляет собой важный источник питательных микроэлементов, которые очищают нашу печень и заботятся о ее здоровье. Содержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле.

Также эти фрукты содержат глутатион-соединение, необходимое нашей печени для выведения токсинов и посторонних частиц.

Содержащиеся в авокадо жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня LDL-холестерина в крови и успокаивают воспалительные процессы.

Оливковое масло – источник полезных жиров. Его включение в рацион позволяет заботиться о здоровье нашей печени. Оливковое масло содержит антиоксиданты, противовоспалительные и очищающие агенты, которые стимулируют очищение крови с целью корректного выведения из неё токсичных веществ.

Также оно содержит жирные кислоты, которые позволяют контролировать уровень плохого холестерина в крови. Наши артерии становятся здоровее, уменьшается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло – источник витамина Е и аминокислот, которые создают защитный барьер против свободных радикалов, снижая риск развития раковых заболеваний и других хронических расстройств.

Помидоры – источник ликопина и аминокислот. Когда они усваиваются нашим организмом, работа нашей печени улучшается и ей становится легче очищать наш организм от шлаков. Также в помидорах содержится глутатион. Этот белок также стимулирует очищение печени от токсинов, улучшая её функции.

ont.by
 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты назвали 7 лучших продуктов, натуральные компоненты которых улучшают работу печени и нормализуют её функции. Брокколи. Один из наиболее полезных овощей...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Кардиохирург Лео Бокерия: «Я влюблён в сердце»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика