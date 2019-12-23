«Постный» хлеб. Какую выпечку можно есть в пост перед Рождеством

Источник материала: Аргументы и факты

Постное питание предполагает отказ от продуктов питания, полученных от теплокровных животных. То есть в дни поста рекомендуется воздерживаться от молочных и мясных продуктов, яиц и мяса птицы. Под запретом сыры, колбасы и прочие мясные деликатесы. Можно есть злаки, овощи, в определенные дни разрешены растительные масла, рыба и морепродукты.

Является ли хлеб продуктом, который можно употреблять в пост?

Хлеб можно употреблять в пост, но не всякий. Нужно внимательно смотреть на состав хлеба, который вы собираетесь купить. Дело в том, что для производства некоторых видов хлеба используются яйца или яичный порошок, растительные масла, иногда — молоко или сухой молочный порошок. Яйца и молочные продукты обычно используются для сдобного теста, пирожков, калачей и так далее. Растительное масло может добавляться и в обычный хлеб.

Белый хлеб. Тут нужно внимательно читать состав продукта и убедиться, что на этикетке нет молока, яиц или яичного порошка, маргарина. Часто белый хлеб готовится без всех этих продуктов, поэтому он разрешен в пост. Другой вопрос, что часто белый хлеб воспринимается как излишество, а пост — это период воздержания и ограничения. Поэтому можно встретить мнение, что белый хлеб в пост запрещен. Но если хлеб не содержит скоромных продуктов, перечисленных выше, формально он разрешен.

Зимний ужин. Четыре рецепта сытной запеканки Подробнее

Черный хлеб. Большинство видов черного хлеба готовится без использования скоромных продуктов, часто ржаной или дарницкий хлеб не содержат даже сахара, что может прийтись по вкусу тем, кто не только постится, но и сидит на диете. Отметим, что наличие сахара не делает продукт запрещенным в пост.

Цельнозерновой хлеб. Он делается на усмотрение производителя, поэтому нужно внимательно читать этикетку, чтобы понять, используется ли при производстве масло, молоко или яйца. Чаще всего цельнозерновой хлеб — постный продукт.

Дрожжевой хлеб. Наличие в хлебе дрожжей не делает этот продукт скоромным. Дрожжи — это специальный вид грибков, они не имеют никакого отношения к теплокровным животным. Но хотим отметить, что действительно бездрожжевым хлебом является только армянский лаваш или еврейская маца, то есть тонкий, не пористый хлеб. Толстый пышный хлеб обязательно имеет в составе дрожжи, даже если производитель утверждает, что он сделан на закваске без дрожжей. В закваске грибки все равно есть, даже если они не привнесены в нее специально, это так называемые дикие дрожжи.

Пита. Это арабская лепешка из муки грубого помола. Для теста используются мука и вода — и все. Нет даже сахара и соли. Поэтому пита — постный продукт и может использоваться для постных бутербродов и сэндвичей.

Винегрет и много фасоли. Рецепты легких салатов для Рождественского поста Подробнее

Лаваш. Тонкий армянский лаваш не содержит даже дрожжей, его делают из муки, воды и щепотки соли. В толстый грузинский добавляют дрожжи и сахар, но все равно это постный продукт.

Чиабатта. Итальянский хлеб из муки, воды, дрожжей и соли. Часто с добавлением оливкового масла, поэтому его нельзя есть в дни сухоядения и тогда, когда рекомендована постная горячая пища без масла.

Багет. В традиционном французском багете нет ни масла, ни молока, ни яиц. Так что его можно употреблять в пост.

Есть или не есть? Почему не стоит исключать хлеб из рациона Подробнее

Бриошь. Это французский сдобный хлеб для завтрака. Для бриоши используются сливочное масло и яйца. Так что этот хлеб нельзя поставить на стол в пост.

Хала. Еврейский хлеб, который готовится без молочных продуктов, но с большим количеством яиц. Поэтому евреи могут подавать его и на мясной, и на молочный стол, а вот православные — не смогут есть во время поста.

Булочки для бургеров. Даже если вы заказываете бургер с овощами или фалафелем, он может быть скоромным. Очень часто в булочки для бургеров добавляют яйца и сливочное масло. Нужно уточнять у продавца или повара. Еще часто бургеры и бутерброды делают на бриоши, а это точно не постный хлеб (см. выше).

Хлеб для тостов. Это тот хлеб, куда добавляется сухое молоко и яичный порошок. Именно им хлеб для тостов обязан своей высокой пористостью. Так что в пост от него придется отказаться.