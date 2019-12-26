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С заботой о долголетии  в режиме “экспресс”

27.12.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Только что измерила давление. Сахар у меня проверили. Необычно,  но очень радует то, что в городе проводится такая акция. Вроде только вышла в магазин, а здесь и о здоровье моем позаботились. А еще очень приятно, что прием ведет доктор, который обслуживает всю мою семью. Она всегда внимательная и тактичная. Знаю, что так о нашей Марине Игоревне отзываются многие…

С таких слов благодарности в адрес врача Марины Санько и организаторов акции в целом начала нашу беседу жительница Несвижа  Ирина Скачко. Встретились мы с ней в универсаме «Несвиж», во время проведения  акции «Экспресс «Здоровье» в Новый год».

Проведение мероприятий в рамках акции началось несколько дней назад. Сегодня, 27 декабря, практически в канун Нового года, медицинские работники пришли в общественное место — один из торговых центров города, чтобы  в очередной раз напомнить прописные истины о здоровье человека. Ведь не секрет, что для многих из нас богатые праздничные застолья  традиционно продолжаются две недели. Нужно встретить как следует Новый год, после этого — Рождество, а там и Старый Новый Год. Что это будет — удар по печени и пищеварению, а значит и по остальным системам организма?

Или это можно сделать  настоящим праздником, который подарит радость и отдых, зарядит энергией и силами, и всё это без малейшего ущерба для здоровья? Ответ зависит от каждого из нас. Именно об этом и хотят предупредить организаторы акций.

— Одним из приоритетных направлений здравоохранения нашего региона является работа по профилактике заболеваний, повышение информированности населения о факторах, неблагоприятно влияющих на здоровье, — отметила главный врач УЗ «Несвижская ЦРБ» Виктория Праженик. — По инициативе заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Ивана Маркевича и поддержке главного управления по здравоохранению Минского облисполкома с 23 декабря стартовала акция «Экспресс «Здоровье» в Новый год». Считаем, что это очень актуальное и своевременное предложение по проведению такого рода мероприятия, так как неинфекционные заболевания являются основной причиной заболеваемости и смертности  населения.

Цель этого мероприятия — коррекция поведения населения в пользу выбора здорового образа жизни, бережного отношения к своему собственному здоровью.

Сегодня измеряем артериальное давление, индекс массы тела, внутриглазное давление, глюкозу крови, врачи-специалисты проводят консультации для населения.

Очень хочется, чтобы в новом году вся наша работа принесла успех в сохранении и укреплении здоровья людей. Для нас, медицинских работников, самым лучшим подарком в Новом году будет крепкое здоровье населения.

Встречаясь с людьми на предприятиях, в учреждениях, в торговых центрах, в общественных местах, проводя медицинские обследования, вручая памятки о здоровом образе жизни, медицинские работники обращают внимание жителей региона на основные факторы риска и надеются, что предпринятые меры станут действенной профилактикой на пути к здоровью и долголетию населения нашего района.

С заботой о долголетии  в режиме “экспресс” С заботой о долголетии  в режиме “экспресс” С заботой о долголетии  в режиме “экспресс” С заботой о долголетии  в режиме “экспресс” С заботой о долголетии  в режиме “экспресс” С заботой о долголетии  в режиме “экспресс” С заботой о долголетии  в режиме “экспресс”

С заботой о долголетии  в режиме “экспресс”

На снимках: во время проведения акции в Несвиже.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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— Только что измерила давление. Сахар у меня проверили. Необычно,  но очень радует то, что в городе проводится такая акция.
 
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