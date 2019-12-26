Что можно, а что нельзя. Топ-5 проверенных советов, как лечить ОРВИ

Каждый год мы сталкиваемся с респираторными
-Нужно ли сбивать температуру?
Снижать температуру рекомендуется, когда она превысит 38,5 градуса. До этой отметки организм должен бороться сам. Повышение температуры – это защитная реакция организма на проникновение чужеродных организмов, в данном случае вирусов. Он вырабатывает интерферон, который борется с возбудителями. Исключение составляют случаи, когда человек плохо переносит даже небольшое повышение температуры или имеет отклонения в состоянии здоровья.
Но лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и соблюдать его рекомендации.
-Можно ли снизить температуру с помощью обтираний?
Такой метод, но и то с осторожностью можно использовать только тогда, когда у человека не было судорог и спазма сосудов, а также патологии дыхательных путей. Для обтирания лучше использовать воду комнатной температуры и ни в коем случае не уксус или спирт в чистом виде.
Последние нужно разводить в пропорции не менее 1:1. Такое народное жаропонижающее может возыметь действие в лучшем случае на час и сбить до полутора градусов.
Пакетики со льдом или мокрое холодное полотенце прикладывать к различным частям тела тоже надо с осторожностью – такая вкладка может привести к спазму сосудов.
- Лечить ли простуду антибиотиками?
Ошибочно сразу пить антибиотики при любых проявлениях ОРВИ. А это могут быть кашель, насморк, боль в горле и другие. Вирусы на антибиотики не реагируют. Зато существует такое понятие, как резистентность, то есть формирование роста устойчивости бактерий. Если же выздоровление затягивается свыше 5 дней, то это может означать, что присоединилась бактериальная инфекция. В таком случае без антибиотиков не обойтись. Но никакого самолечения --назначать и контролировать прием лекарств может только врач.
-Принимать ли при ОРВИ витамины?
С наступлением сезона простуд некоторые начинают для укрепления иммунитета налегать на витамин С. Витаминизация нужна, однако важно не переборщить. Превышение суточной дозы может вызвать неприятные побочные реакции, в первую очередь аллергические. То же касается лука и чеснока. Из-за чрезмерного их употребления могут обостриться проблемы с желудочно-кишечным трактом. И тем более не стоит капать сок этих культур в нос – ожог слизистой неизбежен.
-Сколько жидкости нужно пить?
Жидкость выводит из организма токсины – поэтому теплое (но не горячее) питье при вирусных заболеваниях рекомендуют всем. А если повышена температура, то тем более – организм требует влаги. Поэтому переборщить с питьем риска нет.
Нужно только знать меру, используя чай с малиной. Такое питье хорошо снижает температуру, однако излишнее потоотделение может привести к обезвоживанию организма. Поэтому надо поддержать организм другими напитками без мочегонного и потогонного эффекта. Это могут быть отвары трав, чай с лимоном, клюквенные морсы и т.д. Однако любимый большинством из нас кофе в таких случаях не рекомендуется.
"ГП".