Что можно, а что нельзя. Топ-5 проверенных советов, как лечить ОРВИ

Источник материала: Ивьевский край

Каждый год мы сталкиваемся с респираторными вирусными инфекциями , но до сих пор не все четко понимают, что можно делать для борьбы с ними, а что нельзя. Как не ошибиться с лечением, мы спросили заведующую отделением профилактики поликлиники №3 города Гродно Марию Гринкевич.

-Нужно ли сбивать температуру?



Снижать температуру рекомендуется, когда она превысит 38,5 градуса. До этой отметки организм должен бороться сам. Повышение температуры – это защитная реакция организма на проникновение чужеродных организмов, в данном случае вирусов. Он вырабатывает интерферон, который борется с возбудителями. Исключение составляют случаи, когда человек плохо переносит даже небольшое повышение температуры или имеет отклонения в состоянии здоровья.





Но лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и соблюдать его рекомендации.

-Можно ли снизить температуру с помощью обтираний?



Такой метод, но и то с осторожностью можно использовать только тогда, когда у человека не было судорог и спазма сосудов, а также патологии дыхательных путей. Для обтирания лучше использовать воду комнатной температуры и ни в коем случае не уксус или спирт в чистом виде.

Последние нужно разводить в пропорции не менее 1:1. Такое народное жаропонижающее может возыметь действие в лучшем случае на час и сбить до полутора градусов.

Пакетики со льдом или мокрое холодное полотенце прикладывать к различным частям тела тоже надо с осторожностью – такая вкладка может привести к спазму сосудов.

- Лечить ли простуду антибиотиками?



Ошибочно сразу пить антибиотики при любых проявлениях ОРВИ. А это могут быть кашель, насморк, боль в горле и другие. Вирусы на антибиотики не реагируют. Зато существует такое понятие, как резистентность, то есть формирование роста устойчивости бактерий. Если же выздоровление затягивается свыше 5 дней, то это может означать, что присоединилась бактериальная инфекция. В таком случае без антибиотиков не обойтись. Но никакого самолечения --назначать и контролировать прием лекарств может только врач.





-Принимать ли при ОРВИ витамины?

С наступлением сезона простуд некоторые начинают для укрепления иммунитета налегать на витамин С. Витаминизация нужна, однако важно не переборщить. Превышение суточной дозы может вызвать неприятные побочные реакции, в первую очередь аллергические. То же касается лука и чеснока. Из-за чрезмерного их употребления могут обостриться проблемы с желудочно-кишечным трактом. И тем более не стоит капать сок этих культур в нос – ожог слизистой неизбежен.

-Сколько жидкости нужно пить?



Жидкость выводит из организма токсины – поэтому теплое (но не горячее) питье при вирусных заболеваниях рекомендуют всем. А если повышена температура, то тем более – организм требует влаги. Поэтому переборщить с питьем риска нет.





Нужно только знать меру, используя чай с малиной. Такое питье хорошо снижает температуру, однако излишнее потоотделение может привести к обезвоживанию организма. Поэтому надо поддержать организм другими напитками без мочегонного и потогонного эффекта. Это могут быть отвары трав, чай с лимоном, клюквенные морсы и т.д. Однако любимый большинством из нас кофе в таких случаях не рекомендуется.

"ГП".