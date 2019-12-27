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Ученые определили оптимальное время сна для каждого возраста
27.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По мнению ученых, оптимальное время сна для людей варьируются в зависимости от их возраста, и молодым, пожилым, а также людям среднего возраста и младенцам, полезен разный по продолжительности сон. Об этом сообщает портал
Специалисты констатируют:
Вот какие рекомендации дают ученые по оптимальной продолжительности сна для людей разных возрастных категорий.
Новорожденные от 0 до 3 месяцев. Идеальное время сна для самых маленьких — от 14 до 17 часов в день, но некоторым детям бывает достаточно 11 часов сна, а некоторым требуется до 19 часов.
Младенцы от 4 до 11 месяцев. Дети приспосабливаются к ночному сну, и им нужно все меньше перерывов в течение дня. Идеальное количество сна составляет около 15 часов, некоторые дети обходятся 10 часами.
Малыши от 1 года до 2 лет. Оптимальное время сна — от 12 до 15 часов. Дети, которые спят менее 10 часов, зачастую компенсируют свою усталость гиперактивностью.
Дети от 3 до 5 лет. Дети этого возраста должны спать от 10 до 13 часов, ни в коем случае не меньше 8 часов. В противном случае у детей могут возникнуть проблемы с поведением.
Младшие школьники от 6 до 13 лет. Оптимальное время сна в этом возрасте – от 7 до 12 часов. Исследование ученых Тюбингенского университета показало, что чем более продолжительным является сон у детей в данном возрасте (в пределах вышеназванных значений), тем умнее они становятся.
Подростки от 14 до 17 лет. В период полового созревания организм является жертвой собственных гормонов. Чтобы справиться с переходом от ребенка к взрослому, подростку нужно спать не менее 8-9 часов в сутки.
Молодые люди от 18 до 25 лет. В течение этого этапа жизни оптимальное количество сна составляет от 7 до 9 часов.
Взрослые люди от 26 до 64 лет. В течение этого самого долгого возрастного периода жизни людям обычно требуется от 7 до 9 часов сна. В то же время ученые считают, что сон в пределах 6-10 часов тоже близко к норме, тогда как сон менее 6 часов очень вреден для здоровья своими последствиями, среди которых — развитие сердечно-сосудистых заболеваний, высокое кровяное давление, ожирение.
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По мнению ученых, оптимальное время сна для людей варьируются в зависимости от их возраста, и молодым, пожилым, а также людям среднего возраста и младенцам, полезен...
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