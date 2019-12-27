ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые определили оптимальное время сна для каждого возраста

27.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Ученые определили оптимальное время сна для каждого возраста

По мнению ученых, оптимальное время сна для людей варьируются в зависимости от их возраста, и молодым, пожилым, а также людям среднего возраста и младенцам, полезен разный по продолжительности сон. Об этом сообщает портал Focus.de.

Специалисты констатируют: оптимальное время сна людей сильно варьируется. По данным Национального фонда сна США, взрослый человек может высыпаться всего за 7 часов, тогда как младенцу может понадобиться до 19 часов в день.

Вот какие рекомендации дают ученые по оптимальной продолжительности сна для людей разных возрастных категорий.

Новорожденные от 0 до 3 месяцев. Идеальное время сна для самых маленьких — от 14 до 17 часов в день, но некоторым детям бывает достаточно 11 часов сна, а некоторым требуется до 19 часов.

Младенцы от 4 до 11 месяцев. Дети приспосабливаются к ночному сну, и им нужно все меньше перерывов в течение дня. Идеальное количество сна составляет около 15 часов, некоторые дети обходятся 10 часами.

Малыши от 1 года до 2 лет. Оптимальное время сна — от 12 до 15 часов. Дети, которые спят менее 10 часов, зачастую компенсируют свою усталость гиперактивностью.

Дети от 3 до 5 лет. Дети этого возраста должны спать от 10 до 13 часов, ни в коем случае не меньше 8 часов. В противном случае у детей могут возникнуть проблемы с поведением.

Младшие школьники от 6 до 13 лет. Оптимальное время сна в этом возрасте – от 7 до 12 часов. Исследование ученых Тюбингенского университета показало, что чем более продолжительным является сон у детей в данном возрасте (в пределах вышеназванных значений), тем умнее они становятся.

Подростки от 14 до 17 лет. В период полового созревания организм является жертвой собственных гормонов. Чтобы справиться с переходом от ребенка к взрослому, подростку нужно спать не менее 8-9 часов в сутки.

Молодые люди от 18 до 25 лет. В течение этого этапа жизни оптимальное количество сна составляет от 7 до 9 часов.

Взрослые люди от 26 до 64 лет. В течение этого самого долгого возрастного периода жизни людям обычно требуется от 7 до 9 часов сна. В то же время ученые считают, что сон в пределах 6-10 часов тоже близко к норме, тогда как сон менее 6 часов очень вреден для здоровья своими последствиями, среди которых — развитие сердечно-сосудистых заболеваний, высокое кровяное давление, ожирение.

medikforum.ru
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению ученых, оптимальное время сна для людей варьируются в зависимости от их возраста, и молодым, пожилым, а также людям среднего возраста и младенцам, полезен...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
С заботой о долголетии  в режиме “экспресс”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика