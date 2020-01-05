Минтруда рассказало о бонусах отложенного выхода на пенсию

Источник материала: Виртуальный Брест

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире телеканала ОНТ рассказал, какие бонусы получит работник за отложенный выход на пенсию, сообщает БЕЛТА.





По словам Валерия Ковалькова, законодательно предусмотрена возможность отказаться от получения пенсии на период работы. В таком случае ее размер за каждые два месяца увеличивается на 1% заработка, принятого для исчисления.

В пример он привел пенсионные выплаты для мужчины с 30 годами трудового стажа и средней по стране заработной платой. В стандартной ситуации размер пенсии составляет Br368, а если на 5 лет отказаться от выплат - Br706. "Пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная, - отметил Валерий Ковальков. - В среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина - 26 лет. Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный".

Замминистра напомнил, что с 1 января еще на полгода увеличился пенсионный возраст, он составил 62 года для мужчин, 57 лет - для женщин. Обязательным условием для назначения пенсии по возрасту является наличие страхового стажа (с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения) не менее 17,5 года. Для отдельных категорий граждан (многодетные матери, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов и другие) страховой стаж составляет 5 лет. Льготы есть и для тех, кто длительное время ухаживал за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими 80-летнего возраста.