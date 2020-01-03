Немецкий ученый назвал способ, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета в Германии Михаэль Дешпегель рассказал, как можно быстро избавиться от лишнего веса в области живота. Об этом пишет портал Focus.

Дешпегель предлагает худеть по формуле «2+2+4». Это означает, что в первые два дня человек должен заниматься кардиотренировкой, например, нордической ходьбой, бегом трусцой, плаванием или ездой на велосипеде.

В следующие два дня ученый советует делать силовые упражнения малой интенсивности. Их можно выполнять в домашних условиях. При этом все четыре дня худеющий должен соблюдать правильное питание.

В оставшиеся три дня недели можно отдохнуть от физических нагрузок и не слишком строго ограничивать себя в еде.

Ранее ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка назвали режим питания , который поможет похудеть.