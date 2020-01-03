ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкий ученый назвал способ, как быстро избавиться от жира на животе

04.01.2020 18:46 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Немецкий ученый назвал способ, как быстро избавиться от жира на животе
shutterstock.com

Ученый Гисенского университета в Германии Михаэль Дешпегель рассказал, как можно быстро избавиться от лишнего веса в области живота. Об этом пишет портал Focus.

Немецкий ученый назвал способ, как быстро избавиться от жира на животе Диета без вреда и голода. Американский учёный придумал, как быстро похудеть

Дешпегель предлагает худеть по формуле «2+2+4». Это означает, что в первые два дня человек должен заниматься кардиотренировкой, например, нордической ходьбой, бегом трусцой, плаванием или ездой на велосипеде.

В следующие два дня ученый советует делать силовые упражнения малой интенсивности. Их можно выполнять в домашних условиях. При этом все четыре дня худеющий должен соблюдать правильное питание.

В оставшиеся три дня недели можно отдохнуть от физических нагрузок и не слишком строго ограничивать себя в еде.

Ранее ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка назвали режим питания, который поможет похудеть.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученый Гисенского университета в Германии Михаэль Дешпегель предлагает худеть по формуле «2+2+4».
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Выбрать подарок. Чем удивить в Рождество ребенка, у которого есть всё?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика