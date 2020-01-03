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Немецкий ученый назвал способ, как быстро избавиться от жира на животе
04.01.2020 18:46 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ученый Гисенского университета в Германии Михаэль Дешпегель рассказал, как можно быстро избавиться от лишнего веса в области живота. Об этом пишет портал
Дешпегель предлагает худеть по формуле «2+2+4». Это означает, что в первые два дня человек должен заниматься кардиотренировкой, например, нордической ходьбой, бегом трусцой, плаванием или ездой на велосипеде.
В следующие два дня ученый советует делать силовые упражнения малой интенсивности. Их можно выполнять в домашних условиях. При этом все четыре дня худеющий должен соблюдать правильное питание.
В оставшиеся три дня недели можно отдохнуть от физических нагрузок и не слишком строго ограничивать себя в еде.
Ранее ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка
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Ученый Гисенского университета в Германии Михаэль Дешпегель предлагает худеть по формуле «2+2+4».
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